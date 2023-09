Bol to posledný prejav Ursuly von der Leyenovej pred voľbami do Európskeho parlamentu na jar budúceho roka. Reč na septembrovom zasadnutí europarlamentu v Štrasburgu, kde v zozname zvládnutých výziev bol jeden moment, ktorý sa výrazne vymykal. Bola to chvíľa, keď sa U. von der Leyenová dostala k elektromobilom a čínskej konkurencii v tomto odbore. „Naše priemyselné a technologické spoločnosti sa konkurencie neboja. Vedia, že globálna konkurencia je pre podnikanie dobrá. Pravá konkurencia je však iba taká, ktorá je spravodlivá,“ vyhlásila.

Potom sa tvrdo obula do Číny. „Pravá konkurencia je však len taká, ktorá je spravodlivá. Pritom naše firmy sa príliš často stretávajú s tým, že sú vylúčené zo zahraničných trhov alebo sa stávajú obeťami koristníckych praktík. Bývajú cenovo znevýhodnené oproti konkurentom, ktorí dostávajú obrovské štátne dotácie,“ uviedla predsedníčka komisie.

A pripomenula faktickú likvidáciu výroby solárnych panelov v EÚ. „Nezabudli sme, ako nekalé obchodné praktiky Číny zasiahli naše solárne odvetvie. Mnoho nových podnikov silne subvencovaní čínski konkurenti vytlačili z trhu,“ uviedla. A potom prišiel nečakaný a v mnohých smeroch zásadný moment.

„Preto musíme riziká, ktorým čelíme, jasne pomenovať. Zoberme si výrobu elektromobilov. Toto odvetvie má zásadný význam pre čistú ekonomiku a predstavuje pre Európu obrovský potenciál. Globálne trhy sú však zaplavené lacnejšími čínskymi elektromobilmi,“ povedala U. von der Leyenová a tvrdo vyhlásila, že je to nefér.

„Ich cenu obrovské štátne dotácie umelo udržiavajú na nízkej úrovni. To nám narúša trh. A rovnako ako tieto praktiky netolerujeme vnútri, nebudeme ich tolerovať ani zvonka. Dnes preto oznamujem, že Komisia začína antisubvenčné vyšetrovanie týkajúce sa elektrických vozidiel z Číny,“ uviedla. Nasledoval mohutný potlesk väčšiny europoslancov.

​​Pätnásť percent trhu pre Číňanov

Na prvý pohľad situácia na európskom trhu nie je nijako dramatická. Čínske elektromobily sú asi len o 20 percent lacnejšie ako výrobky európskych automobiliek. V súčasnosti majú Číňania asi osem percent európskeho trhu elektromobilov, podľa odhadov úradníkov Európskej komisie by to mohlo stúpnuť na pätnásť percent.