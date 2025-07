Úrad pre reguláciu sieťových odvetví (ÚRSO) navrhuje radikálne zmeniť systém zúčtovania odchýlok v elektrickej sústave. Pre dodávateľov elektriny a veľkých odberateľov pôjde o významné navýšenie nákladov, varuje konzultant a partner poradenskej spoločnosti energIQube Libor Láznička.

Platby za odchýlky v sústave sa stali témou minulého týždňa. Ako fungujú?

Momentálne trh umožňuje aj koncovým odberateľom, aby pomáhali eliminovať odchýlky v sústave a profitovali z toho. Náklady znášajú subjekty, ktoré negatívne odchýlky vytvárajú, čím platbami prispievajú do systému. A subjekty, ktoré pomáhajú eliminovať odchýlku, získavajú odmenu. Sú to aj koncoví odberatelia, medzi ktorých patria aj veľké priemyselné podniky, či už Železiarne Podbrezová, U. S. Steel, či Duslo Šaľa. Práve priemysel dokáže svoju spotrebu prispôsobiť aktuálnej situácii v sústave.

O akých objemoch peňazí hovoríme?

Mesačne tento systém vyzbiera od subjektov, ktoré spôsobujú odchýlky, asi jedenásť miliónov eur s tým, že tieto prostriedky sa prerozdelia medzi subjekty, ktoré túto odchýlku eliminujú. V prvom kroku to prebieha na obchodnej úrovni, obchodnou činnosťou alebo agregáciou flexibility, a to, čo sa nedokáže eliminovať trhovými prostriedkami, tam vstupuje záchranná sieť SEPS. Poskytovatelia podporných služieb vyslovene slúžia na to, aby na pokyn SEPS zvýšili alebo znížili výkon pre potrebu regulácie odchýlky v sústave. Takže tieto prostriedky sa vlastne prerozdeľujú medzi tie subjekty, ktoré pomáhajú odchýlku eliminovať.

Aké drahé sú odchýlky v prepočte na megawatthodinu?

Dodávatelia hovoria, že náklady na odchýlku tvoria asi tri až deväť eur na jednu MWh.

Takže pre každý subjekt, ktorý odchýlky spôsobuje, ide o dodatočný náklad nad cenu komodity?

V cene elektriny je skrytý aj tento náklad, o čom sa veľa nehovorí. Dodávateľ alebo ten, kto zodpovedá za odchýlku, musí predikovať, aby nakúpil správne množstvo elektriny. Ak sa netrafí, lebo sú tam rôzne vplyvy počasia, rôzne výpadky v spotrebe alebo iné javy, ktoré spôsobujú rozdiel, musí znášať dodatočné náklady.

ÚRSO ohlásil zmenu, podľa ktorej budú subjekty platiť aj za odchýlku, ktorá prispieva k stabilizácii systému. Čo to znamená pre trh s odchýlkami?

Dodnes nepoznáme presnú úpravu tej zmeny. Vychádzame len z tlačovej správy Úradu pre reguláciu sieťových odvetví z 1. júla, pričom tá zmena mala byť platná od 1. augusta. Ale medzitým vyšla ďalšia tlačová správa, kde sa hovorí o možnom posune toho termínu o mesiac. Stále však nevieme, ako vecne to bude zabezpečené. Čiže nikto nevidel nový vzorec. Ale to, čo je možné vyčítať z toho slovného vyjadrenia, je, že aj subjekty, ktoré pomáhajú eliminovať odchýlku, tak budú za to pokutované. To znamená, že motivácia pomáhať sústave obchodnými nástrojmi, napríklad aktiváciou flexibility, sa úplne vytratí. Dodávatelia aj odberatelia sa stanú pasívnymi, pričom celý svet ide opačným smerom v snahe integrovať a aktivizovať koncových odberateľov, ktorí pomáhajú trhu.

Čo to môže znamenať pre koncových odberateľov?

Podobný systém vidíme v Maďarsku, kde za pomáhanie systému nie je odmena. Dodávatelia, ktorí tam pôsobia, hovoria, že náklady na odchýlku sú až 20 eur za megawatthodinu. Nevieme, ako bude nastavený náš systém, ale je prirodzené, že bude drahší ako teraz. Ak tú odchýlku majú vyrovnať len subjekty, ktoré kontroluje SEPS, tak to bude určite drahšie, lebo tieto subjekty majú vyššie náklady. Navyše im SEPS platí za disponibilitu, teda za pripravenosť poskytnúť službu na pokyn SEPS. Na túto pripravenosť sa odberatelia skladajú prostredníctvom tarify za systémové služby (TSS). Takže služba bude určite drahšia, ako keby sme zapojili trh a koncových odberateľov.

Keby Slovensko išlo rovnakým spôsobom ako Maďarsko, potenciálne je tam možnosť zvýšenia ceny elektrickej energie pre všetkých odberateľov na Slovensku až o pätnásť eur?

Je to závislé od predvídateľnosti spotrebného správania odberateľa. Viac to pocítia väčší odberatelia, ktorí sú horšie predikovateľní. Napríklad priemyselné podniky si spočítali rozdiel nákladovosti a dnes ak má nejaký konkrétny priemyselný podnik náklady štyri eurá na odchýlku, tak mu to stúpne podľa výpočtov na vyše 20 eur na megawatthodinu.

Takže zvýšenie cien energií bude skôr na individuálnej báze?

Regulovaný segment, čiže najmä domácnosti a malé podniky, majú oprávnené náklady na odchýlku dodávateľov regulované. ÚRSO tak definuje určité hranice, no oprávnené náklady pravdepodobne nebudú zodpovedať reálnym nákladom, čo znamená finančné straty na strane dodávateľov.

Čo na tieto zmeny hovoria veľké podniky, s ktorými ste v kontakte?

Veľké podniky sú zhrozené, lebo práve ony priamo pomáhajú eliminovať odchýlku v sústave. Priemysel investoval nemalé prostriedky na to, aby mohol prispôsobovať svoju spotrebu alebo prípadne dodávky do sústavy. Takto si mohol znížiť celkové náklady na energie, no teraz to bude preň veľký výpadok.

Takže ide o vyššie náklady pre slovenský priemysel?

Určite áno.

Čo zmena prinesie dodávateľom elektrickej energie?

Od roku 2023 majú možnosť agregovania flexibility, čiže riadenej zmeny dodávky alebo odberu podľa cenových signálov na trhu. Takže môžu osloviť svojich odberateľov, aktívnych zákazníkov, aby im dali k dispozícii svoje zariadenia a pomáhali tak sústave. Toto pravdepodobne už nebude dávať zmysel. Dodávatelia sa protiodchýlkovaním snažili eliminovať svoju vlastnú odchýlku.

Dokázali tým v reálnom čase riadiť svoju spotrebu aj dodávky?

Dodávatelia štandardne nemajú merania dostupné v reálnom čase. Čiže nevedia, akú odchýlku aktuálne spôsobujú. Merania sú dostupné až na druhý deň, keď sa aj vyhodnocuje odchýlka dodávateľa. Celková odchýlka v sústave je však priebežne dostupná, čiže oni vedia reagovať a pomáhať sústave. Cieľom je eliminovať svoju odchýlku, prípadne ju preklopiť do žiaduceho smeru, aj keď väčšinou ani netušia, v akom stave je aktuálna spotreba ich zákazníkov.

Stratí sa motivácia pomáhať rovnováhe v systéme, čo to znamená?

Rovnováha v systéme bude po avizovanej zmene závislá len od poskytovateľov podporných služieb. Tam sa pravdepodobne aj prelejú platby za odchýlky. Zároveň sa popri tom zásadne obmedzuje možnosť participácie prevádzkovateľov batériových systémov v podporných službách. SEPS zverejnila návrh technických podmienok, kde sú výrazné obmedzenia, ako môžu takéto zariadenia prispievať k regulácii sústavy. V poslednom čase bolo veľa finančných prostriedkov investovaných práve do takýchto moderných riešení. Tie počítali s nejakou návratnosťou vrátane toho, že budú participovať na eliminácii odchýlky, či už v rámci podporných služieb alebo mimo nich. Momentálne sa obmedzuje jedna aj druhá možnosť.

Neznamená to, že systém sa bude viac centralizovať v čase, keď európsky energetický trh sa snaží decentralizovať a lokalizovať spotrebu aj výrobu elektriny?

Pred dvomi rokmi sme do našej energetickej legislatívy zaviedli možnosti akumulácie, respektíve uskladňovania elektriny, možnosti agregácie flexibility, možnosti zdieľania elektriny, no tieto možnosti sa okliešťujú. Mali sme to dobre naštartované a teraz vidíme, že sa to postupne seká. Začalo sa to 1. januára, keď ÚRSO obmedzil zdieľanie elektriny len v rámci jednej bilančnej skupiny, čím sa prvá inovácia výrazne pribrzdila.

Môžete to vysvetliť?

Ak si zoberieme zdieľanie elektriny v bytovom dome, keď máte na streche fotovoltiku a bytové jednotky si ju zdieľajú, tak je to problém, lebo sa najnovšie požaduje, že všetci musia byť u rovnakého dodávateľa. Našťastie ďalšou transpozíciou európskych smerníc pravdepodobne od nového roka sa toto obmedzenie zruší, ale tiež tu vidíme zásadné zmeny na trhu riešené zo dňa na deň. Potom tu máme obmedzenie akumulácie, ktorá môže ponúkať podporné služby len v obmedzenej miere. A agregácia flexibility sa nemôže podieľať na eliminácii odchýlky, pričom zákonne to je možné. Takže všetky moderné prvky sa postupne obmedzujú a nenápadne sa vraciame do centrálneho systému.

Ako zdôvodňuje ÚRSO svoje rozhodnutia?

ÚRSO zverejnil dve tlačové správy, takže presné dôvody je ťažké čítať. Hovoria, že po pripojení do medzinárodných platforiem na obchodovanie s regulačnou elektrinou, ktoré sa nazývajú MARI a PICASSO, sa zmenila situácia na trhu. Vraj obchodníci začali špekulovať a nakúpili viac elektriny, ako potrebujú. Tomuto chcú zamedziť. Ale systém zúčtovania odchýlok je prebytkový a nechýbajú peniaze na pokrytie regulačnej elektriny. Náklady na ňu sa znižujú tým, že sme vstúpili do týchto platforiem. Nedávno do tej platformy vstúpilo aj Poľsko. Budúci rok má vstúpiť aj Maďarsko. Ten trh bude ponúkať väčšiu likviditu a ceny sa ešte viac vyrovnajú. Objavili sa síce cenové anomálie, ktoré vznikli s týmto pripojením, ale spôsob ich riešenia je neadekvátny.

Celkovo sú aktuálne náklady na odchýlky na úrovni viac ako sto miliónov eur. Ak sa nevrátia do systému, kto z toho bude profitovať?

Tým, že dodávatelia, obchodníci, aktívni odberatelia alebo agregátori flexibility nebudú môcť pomáhať eliminovať odchýlku, odchýlka bude pravdepodobne vyššia a finančné prostriedky sa tak prelejú poskytovateľom podporných služieb, ktorí budú pomáhať sústave na základe certifikácie pod kontrolou SEPS. Náklady spojené s takouto prevádzkou sú však vyššie. Ten systém už pravdepodobne nebude príjmovo neutrálny a budú tam zostávať peniaze. Otázka je, čo sa s tými peniazmi plánuje urobiť a kde skončia.