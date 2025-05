Uplynulo takmer deväť rokov odvtedy, čo britská revízia antimikrobiálnej rezistencie (AMR), ktorej som predsedal, zverejnila svoje záverečné odporúčania. Odvtedy som príležitostne kontroloval pokrok v realizácii našich 29 konkrétnych návrhov a zakaždým som bol sklamaný. Napriek pozornosti, ktorú naša práca vtedy získala, sa len veľmi málo z našich odporúčaní implementovalo.

Pri príprave správy sme spolu s tímom čerpali z rôznych odborných skúseností a zamerali sme sa na obidve strany problému – ponuku aj dopyt. To znamená nedostatok účinných liečebných možností alebo alternatív či už na trhu, alebo vo vývojovej fáze a zároveň nadmerné využívanie súčasných antibiotík. Získavanie finančných prostriedkov na vývoj nových antibiotík prinieslo určitý úspech. Okrem jedného sľubného britského projektu však nastal len malý pokrok pri zavádzaní odmien pre farmaceutické firmy a takmer žiadne kroky sa nepodnikli ani v súvislosti s našimi ďalšími odporúčaniami na zvýšenie ponuky. Pokiaľ ide o zníženie dopytu, jedným z veľkých víťazstiev je zníženie používania antimikrobiálnych látok v poľnohospodárstve v niektorých častiach sveta. To je čiastočne dôsledkom zmeny spotrebiteľských preferencií v prospech potravín bez antibiotík, no aj výsledkom politík, ktoré sú podobné alebo dokonca zhodné s tými, ktoré sme odporúčali.

Ako ekonóm som vždy považoval za naše najdôležitejšie odporúčanie to, ktoré sa týkalo dostupných rýchlych diagnostických testov. Ide o kľúčové technologické riešenie – zabezpečuje, že pacient dostane správnu liečbu, a zároveň pomáha predchádzať zbytočnému nasadzovaniu antibiotík. Trvalé zníženie dopytu po antimikrobiálnych látkach je jedným z najdôležitejších krokov, ktoré môžeme urobiť. Napriek rýchlemu vývoju a rozšíreniu príslušných technológií vrátane umelej inteligencie sa v tejto oblasti zatiaľ urobilo len veľmi málo. Prečo je to tak? Jedným z hlavných problémov je pravdepodobne to, že náklady na diagnostiku stále presahujú náklady na jednoduché predpísanie antibiotík. Hoci by správne využívanie diagnostiky prinieslo značné výhody tým, že by spomalilo šírenie AMR, ide o pozitívnu externalitu, ktorú súčasný trh nezohľadňuje.

Farmaceutické spoločnosti a ďalší aktéri by toto zlyhanie trhového mechanizmu riešili jednoducho tým, že by umožnili výrazné zvýšenie cien antimikrobiálnych látok, pričom by argumentovali, že to priemyslu poskytne motiváciu na výskum nových účinných liekov. Takéto návrhy však prehliadajú skutočnosť, že veľa ľudí v rozvinutých, stredne rozvinutých aj nízkopríjmových ekonomikách si drahé lieky nebude môcť dovoliť. Vyššia cena by vytvárala diskrimináciu na zá-klade pacientových finančných možností, zatiaľ čo to, čo skutočne chceme, je rozlišovať podľa zdravotných potrieb. Naším odporúčaním preto bolo, aby vyspelé krajiny prijali legislatívu zakazujúcu predpisovanie antimikrobiálnych látok bez vykonania rýchlej diagnostiky a aby globálni aktéri vytvorili silnejšie stimuly na vývoj a používanie takýchto testov v krajinách s nízkym a so stredným príjmom. Jednou z našich hlavných inšpirácií bol úspešný model predbežného trhového záväzku – advance market commitment (AMC) aliancie Gavi, Vaccine Alliance, ktorý podporuje distribúciu vakcín v rozvojových krajinách.

Ďalšou komplikáciou je, že diagnostika sa môže výrazne líšiť v závislosti od konkrétnej choroby. Preto niektorí pristupujú k problému cez optiku konkrétnych ochorení, ako je kvapavka, kde je rezistencia voči liečbe rýchlorastúcim problémom, angína alebo sepsa, najmä u novorodencov. Odhady naznačujú, že každý rok zomrie 400- až 700-tisíc detí na sepsu buď preto, že potrebovali antibiotiká, no nedostali ich, alebo preto, že ich dostali zbytočne. V oboch prípadoch je základným problémom absencia diagnostických nástrojov.

S vedomím, že dostupné diagnostické nástroje pre novorodeneckú sepsu by mohli mať zásadný vplyv, spojili sily viacerí výskumníci vrátane niektorých, ktorí formovali model Gavi, aby vyvinuli AMC pre tieto technológie. Odhadujú, že ak by sa diagnostický test široko používal, každý rok by sa podarilo zachrániť stotisíc životov novorodencov a používanie antibiotík v tejto skupine pacientov by kleslo o 20 percent. Stále považujem za česť, že som mohol predsedať revízii AMR. No táto úloha zďaleka nie je dokončená. V priebehu nasledujúcich osemnástich mesiacov budeme publikovať nové články o novom AMC, o tom, ako by mal byť financovaný a ktoré organizácie sú najvhodnejšie na jeho správu. Prelom v diagnostike by totiž mohol spustiť silnú reťazovú reakciu, ktorá by pomohla zvládnuť širšiu hrozbu antimikrobiálnej rezistencie.

© Project Syndicate 2025, www.project-syndicate.org