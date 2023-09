Podľa ostatného prieskumu považujú klienti dôchodkových správcovských spoločností za kľúčovú výšku dosiahnutých výnosov. Pre tretinu je rozhodujúcim faktorom zachovanie garancií. Teda istota, že na svojom dôchodkovom účte nebudú mať pred odchodom do penzie menej peňazí, ako naň vložili.

Druhý pilier dôchodkového sporenia dokáže sporiteľom ponúknuť obidve možnosti. Problém je, že ľudia môžu mať buď jednu, alebo druhú výhodu. Nulové riziko straty je v garantovaných fondoch. Odvrátenou stránkou tejto istoty sú nízke výnosy. Priemerné ročné zhodnotenie sa pohybuje od 1,16 do 1,77 percenta. Ide o údaj za obdobie od roku 2005 do konca augusta 2023. Garantované fondy totiž investujú konzervatívne – do slabo výnosných termínovaných vkladov, pokladničných poukážok a dlhopisov.

Najlepšie výnosy v druhom pilieri ponúkajú indexové fondy. Priemerné ročné zhodnotenie sa pohybuje od 7,60 percenta do 9,76 percenta. Ide o údaj za obdobie od roku 2012 do augusta 2023. Jedine dôchodkový fond Allianzu mal priemerný ročný výnos 4,67 percenta. Dôvod? Ešte minulý rok fungoval ako akciový a majetok v ňom sa kumuluje už od roku 2005. Z toho dôvodu sú výnosy poznamenané aj finančnou krízou.

Indexy porazili akcie

Vysoké zisky sú vždy spojené s vyšším rizikom straty. Najmä počas kríz môžu sporitelia v priebehu jedného roka prísť v krajnom prípade až o pätinu úspor. Indexové fondy vznikli v druhom pilieri v roku 2012. V tom čase nebola z tejto novinky nadšená časť predstaviteľov dôchodkových správcovských spoločností. Ide totiž o pasívne riadené fondy, ktoré kopírujú výnosy zvoleného indexu a zhodnotenie peňazí nezávisí od šikovnosti správcov. To môže byť problém počas krízy. V aktívne riadených akciových fondoch teoreticky dokážu správcovia zasiahnuť a predajom rizikových aktív eliminovať výšku straty.

Táto obava sa v realite ukázala ako neopodstatnená. Minulý rok bol jeden z najhorších od vypuknutia finančnej krízy. V mínuse výnimočne skončili všetky fondy druhého piliera. Najväčšiu stratu v roku 2022 vykázal akciový fond 365.life. V jeho prípade sa majetok zmenšil až o 27,77 percenta. Zlý výsledok sčasti stál za rozhodnutím predať správcovskú spoločnosť Kooperative.