Druhá administratíva Donalda Trumpa ponúka množstvo záhad. Jeho postoj k zoskupeniu BRICS+ (Brazília, Rusko, India, Čína, Južná Afrika a päť novších členov) a k ich potenciálu ohroziť americkú dominanciu v globálnom riadení patrí medzi tie najväčšie. Donald Trump síce hovorí, že chce blok rozvíjajúcich sa ekonomík zastaviť, no jeho konanie často naznačuje presný opak – ako keby BRICS+ potichu pomáhal presadiť sa na svetovej scéne. Zoberme si napríklad bilaterálne zaobchádzanie amerického prezidenta s jednotlivými krajinami BRICS. V porovnaní s mnohými inými štátmi, ktoré sa stali terčom jeho globálnej obchodnej vojny, bol voči Číne a Rusku – dvom nedemokratickým režimom, ktorých „silných lídrov“ úprimne obdivuje – pomerne mierny. Pravda, jeho jemný prístup môže vychádzať z neochoty vyvolať ekonomicky zničujúce reakcie zo strany trhov alebo iných vlád. Po jeho clách označených ako „Deň oslobodenia“, na ktoré Čína odpovedala rovnakou mincou a zároveň pozastavila vývoz vzácnych zemín, americké trhy a dolár oslabili a výnosy z amerických štátnych dlhopisov prudko vzrástli.
K iným krajinám Donald Trump pristupuje omnoho tvrdšie a výsledkom sú niekedy až absurdné situácie. Prečo útočí na tradične priateľské krajiny ako Švajčiarsko? Veď malé ekonomiky len minimálne ovplyvňujú americkú obchodnú bilanciu. Týmto prístupom len podnecuje ostatné krajiny, aby sa dlhodobo odpútali od závislosti na americkom trhu.
A potom je tu Rusko. Hoci Donald Trump občas prezidenta Vladimira Putina kritizuje a hrozí mu, častejšie sa zdá, že chce zmierniť západné sankcie, normalizovať americko-ruské vzťahy a uzatvárať obchodné dohody s Kremľom. Naproti tomu Brazíliu napadol pre jej trestné stíhanie bývalého prezidenta Jaira Bolsonara. Najväčšia krajina Latinskej Ameriky teraz čelí 50-percentnému clu na vývoz do USA, jej ekonomika je však menej závislá od medzinárodného obchodu. Navyše, väčšina jej zahraničného obchodu smeruje do Číny – jej partnera v BRICS. India sa takisto stala terčom tvrdých opatrení vrátane 50-percentného cla na vývoz do USA. Krátko po inaugurácii D. Trumpa viacerí analytici predpokladali, že India sa ocitne na popredných priečkach pri vyjednávaní nových obchodných dohôd, a to vzhľadom na pragmatický a relatívne ústretový vzťah premiéra Nárendru Módího s Washingtonom. India však dlhodobo sleduje nezávislú diplomatickú líniu a rozhodnutie pokračovať v nákupoch ruskej ropy zjavne narazilo na snahy D. Trumpa o urýchlenie riešenia vojny na Ukrajine.
Ak však má Washington ambíciu efektívne čeliť rastúcemu vplyvu Číny, potrebuje udržať partnerstvo s Indiou. Namiesto toho D. Trump nedávno absolvoval priateľské stretnutie s vysokopostaveným predstaviteľom pakistanskej armády, čo v Dillí vyvolalo nevôľu. V dôsledku toho môže India ochotnejšie reagovať na čínske diplomatické iniciatívy. N. Módí navyše v auguste navštívi Čínu, prvý raz po siedmich rokoch. Pritom prípadné prehĺbenie čínsko-indickej spolupráce môže zásadne zmeniť dynamiku v rámci BRICS+. Taký vývoj by neovplyvnil len regionálnu rovnováhu v Ázii, ale aj architektúru globálneho obchodu. Americká pozícia by sa nevyhnutne oslabila a čoraz viac krajín by presúvalo svoju ekonomickú orientáciu k dvom veľkým ázijským mocnostiam. Na nedávnom samite G7 v Kanade D. Trump vyhlásil, že vyradenie Ruska zo skupiny po invázii na Ukrajinu v roku 2014 považuje za chybu a dodal, že tieto stretnutia by mali zahŕňať aj Čínu. V texte o BRIC z roku 2001 som navrhoval, aby sa vtedajšia G8 (ktorá už zahŕňala Rusko) rozšírila o Čínu, Brazíliu a Indiu. Tieto návrhy podľa môjho názoru stále majú relevanciu. Namiesto toho však D. Trump robí opak. Udržiava zmierlivý tón voči Číne a Rusku, zatiaľ čo sa konfrontačne stavia voči Brazílii, Indii, Južnej Afrike a dokonca aj voči tradičným partnerom v rámci G7. Takýmto prístupom vytvára ešte väčšiu motiváciu pre krajiny BRICS+ a ďalších aktérov, aby urýchlili budovanie alternatívneho systému globálneho riadenia mimo západného rámca.
Dnešný svet pritom potrebuje reformovanú skupinu G20, ktorá by reflektovala skutočné rozloženie ekonomickej moci – vrátane rozvíjajúcich sa krajín. V roku 2026 budú USA hostiť summit G20, čo vytvára ideálne podmienky na demonštráciu globálneho líderstva. Otázkou zostáva, či D. Trump takúto príležitosť dokáže využiť.
