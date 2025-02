Ministerstvo zdravotníctva predložilo do parlamentu balík legislatívy potrebný na naplnenie dohody medzi vládou a Lekárskym odborovým združením (LOZ). Ak by sa mali naplniť všetky požiadavky obsiahnuté v dohode, sektor zdravotníctva by si vyžadoval zhruba 600 miliónov eur. O podobnej sume hovorila Asociácia nemocníc Slovenska, ktorá potrebné zdroje odhadovala na úrovni 500 miliónov eur. V čase konsolidácie by zvýšenie rozpočtu zdravotníctva o pol miliardy eur nebolo možné. Potvrdil to aj minister financií Ladislav Kamenický. Sektor zdravotníctva podľa jeho slov peniaze navyše nedostane.

Dohodu s LOZ zmenili

Po schválení legislatívnych dokumentov vládou sa však situácia zmenila. Výrazný obrat nastal najmä pri odhadoch finančných dosahov dohody medzi vládou a LOZ. V dohode medzi Lekárskym odborovým združením a ministerstvom zdravotníctva totiž došlo k viacerým zmenám.

Lekárski odborári trvali na skrátení týždenného pracovného času zo 40 hodín na 37,5 hodiny. Asociácia nemocníc tento krok kritizovala a tvrdila, že túto podmienku nebude môcť pretaviť do praxe. Podľa materiálu, ktorý vláda predložila do parlamentu, sa táto zmena nemusí týkať neštátnych nemocníc. Štátne nemocnice ju budú musieť zaviesť na príkaz ministra od 1. septembra.

Lekárske odborové združenie v zmluve s vládou vyrokovalo, že po novom by sa všetkým lekárom mal započítať do pracovného času aj odpočinok po dennej zmene a nadčasoch. Ani táto požiadavka v predloženej legislatíve nie je.

Ďalšou požiadavkou bolo zastavenie tvorby dlhu štátnych nemocníc. Dopadová štúdia však s týmto krokom nepočíta. Rovnako v materiáloch nie sú spomenuté financie na úrovni zhruba 250 miliónov eur, ktoré budú pravdepodobne potrebné na zachovanie úrovne poskytovania zdravotnej starostlivosti z minulého roka.

Čo prinesie skrátený pracovný čas

Podľa podkladov ministerstva zdravotníctva bude mať skrátenie pracovného času zo 40-hodinového týždenného pracovného času na 37,5 hodiny dosah 4,4 milióna eur. Najdrahšou položkou sú mzdy zdravotníkov, ktoré sa budú valorizovať namiesto 6,44 percenta o 9,66 percenta. Celkovo to bude stáť 23,8 milióna eur. Náklady sú však kryté úsporami, ktoré na úrovni 1,8 milióna má priniesť pomalšia valorizácia miezd tých lekárov, ktorí majú menej než polovičný úväzok v nemocnici a zároveň pracujú v iných zdravotníckych zariadeniach. Ďalšie úsporné opatrenia majú priniesť 26,4 milióna eur.

Lekári však pre skrátenie pracovného času na 37,5 hodiny budú musieť podľa ministerstva zdravotníctva odpracovať viac nadčasov kvôli zachovaniu produkcie. „Keďže dôjde k zníženiu fondu riadneho pracovného času a aby sa zabránilo pomernému výpadku produkcie,“ uvádza ministerstvo. Táto zmena pracovného času sa týka 7 644 lekárov. Bude to mať vplyv aj na financie. Priemerná hodinová mzda za rok 2025 za prácu nadčas bola podľa dát Národného centra zdravotníckych informácií určená na úrovni 40,09 eura. Kým hodinová mzda v riadom pracovnom čase bude tento rok nižšia, na úrovni 31,41 eura.

Tým, že lekári budú namiesto 40 hodín pracovať týždenne 37,5 hodiny, pri nezmenenom počte celkových odpracovaných hodín sa 2,5 hodiny týždenne bude odmeňovať vyššou priemernou hodinovou sadzbou, teda sadzbou za nadčas.

Kým v minulom roku lekári odpracovali mesačne priemerne 129 hodín v riadnom pracovnom čase a 38 hodín nadčas, po skrátení týždenného pracovného času sa tento pomer zmení. Po novom by podľa doterajších dát mali odpracovať priemerne 120,4 hodiny v riadnom pracovnom čase a 46,6 hodiny nadčasov mesačne.

V roku 2025 si bude táto zmena vyžadovať zhruba 4,4 milióna eur, keďže má platiť od 1. septembra 2025. Výdavky na túto zmenu pracovného času sa však zmenia v budúcom roku a budú si vyžadovať viac než štrnásť miliónov eur.