Nárast globálnych výziev od geopolitického napätia po výluky či preťaženie prístavov negatívne ovplyvňuje plynulosť dodávateľských reťazcov. Prepravcovia nedokážu plánovať spoľahlivo a príjemcovia zápasia s neistotou.

Geopolitické napätie

Výkyvy v prepravných časoch námornej dopravy spôsobuje kombinácia viacerých faktorov. Počasie, colné kontroly či bezpečnostné hrozby síce komplikujú prevádzku, ale ich vplyv nie je taký ako globálne napätie. Podľa riaditeľa pobočky (branch manažéra) spoločnosti Geis Air+Sea Martina Tokiča najväčší vplyv má geo-politická situácia vo svete.

„Či už ide o krízu v Červenom mori, narušené obchodné vzťahy medzi USA a Čínou, USA a Európou, celý reťazec čelí nestabilite.“ Séria udalostí od zablokovania Suezského prieplavu v roku 2021 cez vypuknutie vojny na Ukrajine až po zavádzanie nových ciel spôsobila, že spoľahlivosť námornej prepravy je nižšia ako v minulosti.

„Hĺbkové colné kontroly a zmeny v tarifách zvyšujú neistotu pre exportérov a importérov, a to najmä pri dodávkach z Ázie,“ vysvetľuje regionálny riaditeľ spoločnosti cargo-partner pre severnú a východnú Európu Tibor Majzún. Spoľahlivosť niektorých tradičných trás poklesla, napríklad cez Suezský prieplav, kde lode naďalej využívajú alternatívne trasy. „V súčasnosti sa lode do Suezského prieplavu vracajú len pozvoľna,“ dopĺňa odborník.

Zmeny v prístavoch

Nárast nepomerov medzi dopytom a kapacitami prístavov vyústil do fenoménu zvaného congestion, teda do preťaženia, ktoré ovplyvňuje logistickú efektivitu. Odborník spoločnosti Geis upozorňuje: „Tým, že odvetvie je nestabilné, nedá sa kvalitne a efektívne plánovať.“

Najviac pod tlakom sú severonemecké prístavy Hamburg a Bremerhaven, západoeurópske uzly Rotterdam a takisto Koper na juhu. Tisíce kontajnerov čakajú pred prístavmi aj v ich areáloch, čím sa znásobuje tlak na pozemnú dopravu. Následne to ovplyvňuje plánovanie nadväzujúceho vnútrozemského transportu.

T. Majzún upozorňuje na preplnenosť v takzvaných container yards, teda v miestach, kde sú uskladnené kontajnery pred nalodením. „Európske prístavy čelia preťaženiu, ktoré spôsobuje niekoľkodňové meškania nielen pri vykládke z lode, ale aj pri prekládke kontajnerov v prístave. V Antverpách bola začiatkom leta obsadenosť kontajnerového dvora 96 percent, pri chladiacich kontajneroch až 112 percent,“ spresňuje expert.

Odborníci predpokladajú, že tento stav bude pokračovať minimálne do konca leta. „Vyššiu efektivitu vykazujú prístavy ako Gdansk či Terst, ktoré cargo-partner pravidelne využíva v rámci optimalizácie trás.“

Železničná infraštruktúra

Veľmi dôležitú úlohu v ďalšej distribúcii tovaru zohráva železničné napojenie prístavov. Mnohé európske krajiny však čelia obmedzeniam v podobe výluk či modernizačných prác.

„Práce na dopravnej infra-štruktúre narúšajú plynulosť reťazca vo všetkých krajinách. Najzásadnejší dosah majú na meškanie dodávok a plánovanie ďalších presunov tovaru,“ konštatuje M. Tokič zo spoločnosti Geis Air+Sea. Výluky sa stávajú chronickou súčasťou dopravného systému. Príkladom je trať Koper – Divača, kde rekonštrukcia spôsobuje zdržania. Ďalším problémom je výluka železničnej siete pred Hamburgom počas leta 2025. Tá predĺžila prepravu o niekoľko dní a ovplyvňuje severoeurópsky koridor.

Firma cargo-partner reaguje proaktívne. „Riešime to pomocou intermodálnych riešení a presmerovania tokov do menej zaťažených uzlov,“ hovorí T. Majzún. Do systému neistoty vstupujú opatrenia dopravcov, ktorí reagujú na slabší dopyt rôznymi spôsobmi.

„V období klesajúceho dopytu dopravcovia znižujú frekvenciu spojení, preraďujú plavidlá medzi trasami alebo využívajú takzvané blank sailings (plavby, ktoré spoločnosť podľa situácie zruší). Cieľom je optimalizovať využitie kapacít a stabilizovať sadzby,“ tvrdí T. Majzún. Opatrenia však negatívne vplývajú na spoľahlivosť plánovania.

