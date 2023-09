Hľadá sa smer, ako ďalej čo najefektívnejšie rozvíjať informatizáciu. Dokončujú sa desiatky IT dopytových a národných projektov z operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OPII) a začína sa implementácia desiatky IT projektov z Plánu obnovy a odolnosti SR. To všetko v čase politických a personálnych zmien, nestability a nedostatku kvalitných ľudských zdrojov vo verejnej správe. „Podľa môjho názoru štát nemá jasnú stratégiu, ako budovať moderný eGovernment, kladie dôraz na krátkodobé ciele a snaží sa rýchlo ich prezentovať verejnosti. V tomto dlhodobejšie plánovanie ustupuje do úzadia,“ hovorí viceprezident IT asociácie Slovenska (ITAS) Pavol Frič. Uplynulé tri roky zároveň tak trochu zarmútene charakterizuje ako obdobie premrhaných príležitostí a stagnácie.

Problémové eurofondy

Všetko sa začalo kriminalizáciou celej informatizácie a mnohých dodávateľov. Kompetentní začali rušiť rozbehnuté projekty a podmienky, ktoré nastavilo ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie (MIRRI), nemohli akceptovať dokonca ani niektoré iné štátne úrady a ministerstvá. Radšej sa tak do projektov financovaných z eurofondov ani nepúšťali. „Pre komplikovanosť verejného obstarávania sa hľadali spôsoby, ako túto situáciu riešiť. Napríklad cez priame zadania pre Slovensko IT. Mnohé rezorty pre komplikácie v obstarávaní niektoré projekty ani nerozbehli. Je absurdné, že nerealizovanie projektov sa prezentovalo ako šetrenie,“ tvrdí P. Frič.

Výsledkom je, že firmy rozpúšťajú tímy, ktoré sa venovali primárne eGovernmentu, a preorientovali sa na iné odvetvia a súkromný sektor. A to je ešte jeden z pozitívnych scenárov. Veľký problém nastane, ak čoraz viac firiem začne hľadať partnerov v zahraničí, prípadne si tam priamo nájdu zákazníkov. Niektoré firmy však už tieto kroky podnikli. Preto hrozí, že štátne projekty nakoniec nebude mať kto podporovať a rozvíjať. Ide o paradox, lebo na informatizáciu bol podľa P. Friča k dispozícii dostatok finančných prostriedkov, a to najmä z eurofondov. Slovensko ich však nebolo schopné efektívne použiť.

Zlyhanie MIRRI