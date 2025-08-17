Automi článku sú Bertrand Badré a Eric Hazan
Stredná trieda bola desaťročia oporou demokratickej stability – hnacím motorom rastu, garantom legitimity inštitúcií a nositeľom občianskych hodnôt. No v posledných rokoch sa na Západe rozpadá. Rastie pocit, že tvrdá práca sa už nevypláca, spoločenský vzostup je ilúziou a „elity“ sú odtrhnuté od reality bežných ľudí.
Od Francúzska cez Britániu až po americký Rust Belt (oblasť s upadajúcim priemyslom a odlevom ľudí) vidíme rovnaký scenár: regióny prichádzajú o priemysel, ktorý ich živil, technológie menia trh práce a rodiny pracujú viac za menej. Vo Francúzsku už jedna z piatich domácností so stredným príjmom míňa viac, než zarobí.
V USA mala priemerná mzda v roku 2018 rovnakú kúpnu silu ako pred štyridsiatimi rokmi. Čísla sú však len zlomkom obrazu. Za grafmi stagnujúcich miezd a miznúcich vrstiev strednej triedy sú reálne domácnosti v reálnych komunitách. Vo Francúzsku sa bohatstvo, vzdelanie a príležitosti koncentrujú v pár veľkých mestách. Zvyšok krajiny – vidiek a bývalé priemyselné mestá, upadá, životná úroveň klesá a politická frustrácia rastie.
Podobné to je v Spojených štátoch. Hoci niektoré mestá v rámci upadajúcich oblastí, napríklad Pittsburgh či Detroit, zažívajú vďaka obnovným programom renesanciu, stovky ďalších obcí bez kvalitných pracovných miest chátrajú a s nimi aj dôvera v spoločnosť a štát.
Tieto otrasy nie sú vedľajším efektom pokroku, ale dôsledkom dlhodobého zanedbávania. Keď sa elity uzatvárajú do globalizovaných bublín a strácajú kontakt s regiónmi, trhajú tým spoločenskú zmluvu. Vzopätie nespokojnosti by nemalo nikoho prekvapiť. Otázka však znie, aká je to nespokojnosť.
Mladí, ktorí vyrastajú v zabudnutom meste s frustrovaným otcom a neistou budúcnosťou, neinklinujú k revolte, ale skôr k rezignácii. A mestské elity by mali spozornieť, pretože keď sa spoločenské väzby niekde začnú trhať, časom sa rozpadnú všade. Dnes hrozí, že tento proces ešte urýchli umelá inteligencia (AI). Podľa výskumov automatizácia poháňaná AI najviac zasiahne stredne kvalifikované profesie, teda administratívu, logistiku či zákaznícky servis. Naopak, zisky sa skoncentrujú medzi špičkovo kvalifikovaných odborníkov s digitálnymi zručnosťami a globálnymi kontaktmi. Namiesto prílivu, ktorý pozdvihne všetkých, môže prísť cunami, ktorá mnohých zmetie.
Tento vývoj však nie je nevyhnutný. AI má potenciál zvýšiť mzdy a produktivitu vo verejnom sektore, v školstve, zdravotníctve či malých firmách, najmä ak jej nasadzovanie usmerní odvážna, inkluzívna politika. Nejde o prispôsobenie, ale o ambíciu: o transformačnú hospodársku a sociálnu stratégiu.
O Marshallov plán pre prácu, zručnosti a spravodlivosť. Základom musí byť mohutná investícia do vzdelávania a rekvalifikácie. Každý, koho zasiahne automatizácia, má mať prístup k financovaným programom. Vlády musia modernizovať technické školstvo, posilniť učňovské vzdelávanie a vybudovať verejno-súkromnú infraštruktúru na podporu celoživotného vzdelávania, nie jednorazových kurzov. Podpora pracovných miest v strednej triede si vyžaduje aj rozvoj regionálnych inovačných ekosystémov. Joe Biden to rozbehol cez zákony CHIPS and Sci-ence Act a Inflation Reduction Act. Donald Trump toto smerovanie ukončil, no Európa by naň mala nadviazať.
Tretím pilierom nového Marshallovho plánu musí byť nová spoločenská zmluva. Od bývania a zdravotníctva cez dane a dopravu – všetko treba prestavať tak, aby to slúžilo všetkým vrátane tých, ktorí sa dnes cítia opomenutí. Znamená to aj návrat verejných služieb do periférnych oblastí a dôraz na dôstojnosť, nielen na efektivitu ako kľúčový ukazovateľ úspechu.
Áno, európske verejné rozpočty sú pod tlakom. No túto stratégiu možno financovať aj inak, napríklad novou generáciou európskych suverénnych dlhopisov. Vzorom môže byť fond obnovy NextGenerationEU z čias pandémie, no tentoraz so strategickejším a s dlhodobejším zameraním. Zadlženosť eurozóny je na úrovni 90 percent HDP, teda nižšia ako v USA, a potreba investícií rastie.
Čas na takéto dlhopisy je práve dnes. Ich emisia by bola aj silným geopolitickým gestom: Európa si určuje vlastnú ekonomickú cestu a globálnym investorom ponúka alternatívu oproti nestabilným americkým alebo čínskym aktívam. Najmä však ide o priamy prínos pre strednú triedu. Tá tvorí jadro našich spoločností a nosnú konštrukciu demokracie. Často je vnímaná ako nevyhnutná obeť pokroku. Európa si však ešte môže vybrať: budúcnosť v rukách niekoľkých alebo budúcnosť budovanú všetkými. Nástroje má. Potrebuje už len vôľu konať.
Bertrand Badré je bývalý výkonný riaditeľ Svetovej banky a predseda poradného výboru Project Syndicate. Eric Hazan je zakladateľ Ardabelle Capital a bývalý senior partner a riaditeľ spoločnosti McKinsey & Company
© Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org