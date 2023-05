V prípade, že Slovensku ide skutočne o predchádzanie klimatickej zmene a jej riešenie, primárnym cieľom by malo byť znižovanie emisií skleníkových plynov v čo najväčšom možnom rozsahu pri stanovenom množstve na to vyčlenených financií. Verejné finančné zdroje (európske a národné) na to určené sú totiž obmedzené, preto by sa dekarbonizácia mala realizovať striktne podľa princípu „hodnota za peniaze“ (HzP). Znamená to zoradiť dekarbonizačné opatrenia, ktoré prichádzajú do úvahy, od najnižšej hodnoty vynaložených verejných finančných zdrojov na tonu zníženia CO2eq po najvyššiu. Ďalším aspektom, ktorý by mal byť súčasťou národnej dekarbonizačnej stratégie, je ochrana životného prostredia, najmä ovzdušia, čo by napríklad opatrenia na náhradu kotlov na tuhé palivá v domácnostiach posunulo na vyššie priečky.

Emisie a priemysel

Polovica slovenských emisií skleníkových plynov pochádza od prevádzkovateľov, ktorí patria pod európsky systém obchodovania s emisiami skleníkových plynov EÚ ETS. Ide prevažne o veľké priemyselné a energetické závody ako podniky na výrobu železa a ocele, rafinérie, uhoľné elektrárne, spoločnosti na výroba cementu, stavebných látok či anorganických hnojív. Hospodárstvo SR je energeticky veľmi náročné. V roku 2018 bolo štvrté najnáročnejšie v Európskej únii (EÚ), takže potenciál úspor energie a emisií v sektore priemyslu je obrovský. Naj-efektívnejšie projekty dekarbonizácie z hľadiska princípu HzP preto spočívajú v náhrade uhlia v energetike (tepelné elektrárne Nováky a Vojany) a zavedení elektrických oblúkových pecí v železiarňach v Košiciach. V prípade železiarní by sa úspory emisií po implementácii projektu dekarbonizácie pohybovali až na úrovni šesť miliónov ton oxidu uhličitého ročne.

Individuálne domácnosti

Emisie oxidu uhličitého z individuálneho vykurovania zemným plynom predstavujú približne len sedem percent z celkových ročných emisií skleníkových plynov v Slovenskej republike. Aj v tomto sektore však implementácia moderných plynových kondenzačných kotlov predstavuje opatrenie HzP. Ide však o ťažko dekarbonizovateľný sektor, pretože náklady na zmenu sú vysoké – pri komplexnej obnove rodinného domu (RD) a inštalácii obnoviteľných zdrojov energie (OZE) dosahujú 30-tisíc a viac eur na domácnosť. Okrem toho je veľký počet RD bez obnovy obvodového plášťa, teda bez zateplenia (773-tisíc, SOBD 2021), sú veľmi rôznorodé a prípadné cielené programy podpory sú ťažšie nastaviteľné. Problémom je aj nízka kúpna sila slovenských domácností, čo svedčí o potrebe dotovať v plnom rozsahu zvýšené náklady moderných ekologických riešení prípravy tepla. Toto platí pre majoritu slovenských domácností. Tie bonitnejšie, ktoré by si aj bez dotácie vybrali nízkoemisný zdroj tepla či zateplili svoju nehnuteľnosť z vlastných zdrojov, je možné motivovať aj nižšou mierou dotácie.