Konvergencia slovenskej ekonomiky k priemeru Európskej únie sa síce už dávnejšie spomalila, Slováci však v dovolenkových destináciách väčšinou nepôsobia chudobne. Ukazujú to dáta portálu Numbeo o priemerných cenách v reštauráciách. Pred troma rokmi stál kompletný obed pre dve osoby v reštaurácii strednej úrovne na Slovensku 30 eur, zatiaľ čo v Taliansku 60 eur, teda dvojnásobok. Dnešné ceny sú v oboch prípadoch o desať eur vyššie: 40 eur na Slovensku a 70 eur v Taliansku, a teda Slováci si v talianskych reštauráciách oproti domovine zaplatia už „len“ o 75 percent viac.

Z extrémne drahých len drahé

Po započítaní cien nápojov (piva a kávy) klesli rozdiely vyjadrené v percentách aj v ďalších obľúbených letných destináciách, najmä v tých najdrahších. Patrí medzi ne Nórsko, Spojené arabské emiráty, Omán, USA alebo Francúzsko. V priemere sa zahraničné cenové hladiny od leta 2022 priblížili slovenskej o štrnásť percentuálnych bodov. Táto priaznivá správa má však niekoľko ale. Po prvé, ceny v gastronómii v posledných troch rokoch takmer v celej Európe predbiehali celkovú infláciu. Na Slovensku bol tento trend silnejší ako na západe, celková cenová hladina sa tu podľa údajov Eurostatu zvýšila od júna 2022 o 20 percent, zatiaľ čo reštaurácie a kaviarne zdraželi o 34 percent.

Zamrzí aj to, že niektoré dovolenkové destinácie sa možnostiam slovenských peňaženiek, naopak, vzdialili. Je medzi nimi aj tradične populárne Chorvátsko, kde sa cena referenčného obeda pre dvoch vyšplhala z 37 na 60 eur. Turistické služby v Chorvátsku zdraželi oproti sezóne 2022 až o 50 percent a táto krajina tak definitívne prestala byť lacnou destináciou. Nad slovenskú cenovú úroveň sa za tri roky dostalo Turecko či Portugalsko a prekvapivo aj Rumunsko, Čierna Hora a Albánsko.

Kde sú lacné destinácie

Za naozaj lacnou dovolenkou tak treba ísť inam na Balkán: do Bulharska, Bosny a Hercegoviny alebo do Severného Macedónska. Prípadne do mimoeurópskych krajín. Cenovo priaznivá zostáva celá severná Afrika od Maroka cez Tunisko po Egypt. V Egypte tento rok vyjde obed v reštaurácii lacnejšie ako v roku 2022, po prepočte na eurá dokonca aj v absolútnych sumách, a to napriek tamojšej vysokej 15-percentnej inflácii. Okrem rastu cien totiž do hry vstupuje ešte menový kurz k euru. Egyptská libra za posledné tri roky stratila oproti európskej mene dve tretiny hodnoty. Výsledkom je to, že týždenné zájazdy s all inclu-sive do Egypta sa začínajú už na 400 eurách.

S vysokou infláciou sprevádzanou znehodnocovaním meny zápasí aj Turecko, no v jeho prípade je zdražovanie rýchlejšie. Cenová hladina tam od júna 2022 vzrástla o 320 percent, zatiaľ čo turecká líra oproti euru stratila len 62 percent svojej hodnoty. Turecko bolo pred tromi rokmi cenovo porovnateľné s Egyptom, teraz je skoro dvakrát

drahšie.

Dovolenkové preferencie Slováci menia len málo Pohyby cien v destináciách sa na dopyte Slovákov po zájazdoch neprejavujú. „Celkovo 64 percent klientov volí all inclusive a 20 percent klientov kupuje ultra all inclusive stravovanie. Ďalších takmer deväť percent volí polpenziu," konštatuje hovorkyňa cestovnej agentúry Invia Jiřina Ekrt Jirušková. Slováci sú podľa nej pri výbere dovolenky konzervatívni. V rebríčku Invie tento rok rovnako ako vlani vedú Turecko, Egypt a Grécko, ktorých súhrnný podiel sa zvýšil na 68 percent všetkých objednávok. Nasleduje Bulharsko, Tunisko, Cyprus, Španielsko, Chorvátsko, Taliansko a Kanárske ostrovy.