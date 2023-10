Nitra, Trenčín, Piešťany a Ilava sú štyri okresy s najnižšou nezamestnanosťou na Slovensku. Napriek tomu v nich vzišiel vo voľbách rovnaký víťaz ako v regiónoch s prívlastkom ekonomicky najmenej rozvinuté. Zdá sa, že lepšia hospodárska situácia neznamená automaticky iné požiadavky na politické strany a ich programy. Výnimkou sú mestské okresy Bratislavy a Košíc, kde zvíťazilo Progresívne Slovensko. Smer s prívlastkom slovenská sociálna demokracia je však jasný celoslovenský víťaz, keď najviac hlasov získal až v 58 okresoch z celkového počtu 79.

Líder strany Robert Fico sa pritom pred tri a polrokom ocitol doslova na politickom dne a aj samého ho muselo prekvapiť nečakané dedičstvo po Igorovi Matovičovi v podobe znechutenej krajiny lačnej po poriadku. Kým hrdina filmového Dedičstva Bohumil Stejskal v podaní Bolka Polívku končí svoj príbeh vetou: „Teraz si vám kúpim všetkých“, ďalšia kapitola v živote R. Fica sa ňou môže začínať. I. Matovič mu totiž ukázal, že silný premiér môže na Slovensku robiť takmer čokoľvek – presadzovať akékoľvek zákony a riadiť krajinu podľa vlastných vízií, nech sú akokoľvek škodlivé.

A tak ani politike R. Fica zrejme nebude chýbať nepremyslené rozhadzovanie peňazí bez toho, aby ich hlavný hrdina reálne mal, či politické vzťahy na oportunistickom základe. Samotný šéf Smeru by si však zrejme viac ako prirovnanie k českému Stejskalovi želal prirovnanie k domácemu hrdinovi Jurajovi Jánošíkovi. V roku 2008 ho totiž s nadľahčením označil za vzor svojej vlády. Hoci v tomto prípade by bolo výstižnejšie heslo: Bohatým brať, chudobných zadlžiť.

Čo dostane Pellegrini

R. Fico je víťaz volieb, a hoci parlamentnú väčšinu nemá istú, prezidentka ho hneď v pondelok poverila zostavením vlády. Na rokovanie s ostatnými stranami má dva týždne a je v dobrej rokovacej pozícii. Časť Hlasu ho spomína ako prirodzeného partnera. Iní straníci sa však obávajú, že by spoločná vláda zmazala rozdiely medzi oboma stranami a Smer by nakoniec menšieho súrodenca úplne pohltil. Aj preto sa špekuluje o rôznych motivačných nástrojoch. Napríklad, že by R. Fico nechal premiérske kreslo Petrovi Pellegrinimu a sám riadil vládu z pozície sivej eminencie.