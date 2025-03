Citroën Berlingo je auto, na ktorom sa veľmi príjemne jazdí. Z kabíny je dobrý výhľad napriek mohutným A-stĺpikom. Vďaka vysokej kabíne a veľkému čelnému sklu má vodič jasný rozhľad nielen dopredu, ale aj do strán. Výborne presvetlená je aj zadná časť interiéru. Na rozdiel od niektorých konkurentov má Berlingo na posuvných dverách aj otvárateľné okná, čo je veľmi praktický benefit.

Moderná výbava

Celkový komfort treba oceniť. Berlingo je vhodné pre človeka, ktorý pravidelne absolvuje dlhšie cesty. Veľký podiel na tom má rozumne navrhnutý kokpit, najmä pokiaľ ide o rozmiestnenie ovládacích prvkov. Všetko je ľahko dosiahnuteľné a prehľadne usporiadané. Čo má byť ovládané fyzickým tlačidlom, to aj fyzické tlačidlo má. Navyše po facelifte má Berlingo aj vylepšený centrálny displej s bezdrôtovými sýstémami Apple CarPlay a Android Auto. Cúvacia kamera má slušné rozlíšenie, no z pohľadu parkovania chýbajú predné senzory. Z multimediálnej stránky vozidlu nič podstatné nechýba. Je tu bezdrôtové nabíjanie telefónu aj moderné USB-C porty, čo sú užitočné prvky.

Z pohľadu každodenného používania je jedinou výraznejšou nevýhodou nedostatok dobre vyriešených miest na uloženie fľaše s nápojom. Odkladacích priestorov je dosť, ale držiaky na poháre v palubnej doske sú malé pre väčšiu fľašu. Na druhej strane priehradka vo dverách je priveľká pre menšiu fľašu a primalá pre väčšiu. A priestor v stredovom tuneli je príliš veľký pre jednu fľašu, ktorá sa počas jazdy prevaľuje zo strany na stranu. Sú to detaily, ktoré sa však prejavia.

Tri Isofixy

Pozitívne možno hodnotiť aj praktické riešenie zadných sedadiel, kde sú k dispozícii až tri úchyty Isofix. To znamená, že dieťa v autosedačke nemusí sedieť iba na jednej strane, ale pokojne aj v strede. Pri cestovaní so štyrmi dospelými a s dieťaťom môžu potom dospelí pohodlne sedieť po stranách. To výrazne zvyšuje komfort cestovania oproti iným vozidlám, kde by jeden z dospelých musel sedieť na menej pohodlnom strednom sedadle.

Zadné sedadlá opäť chválime za ich praktickosť, nevýhodou však je, že v pozdĺžnom smere priestoru už neponúkajú žiadne špeciálne možnosti. Ocenili by sme, ak by boli posuvné, pretože by to dalo používateľovi možnosť lepšie prispôsobiť interiér momentálenym potrebám. Podobne je to aj s nastavením sedadla spolujazdca, ktoré predstavuje určitý kompromis. Možno ho nastaviť v pozdĺžnom smere, no vždy je to prepojené s nastavením sklonu operadla. Ak teda chce vodič sedieť bližšie k prístrojovej doske, ale preferuje väčší náklon operadla dozadu, táto kombinácia nie je úplne možná.

Citroën Berlingo Max BlueHDi EAT8 Motor radový štvorvalec

Pohon predné kolesá

Max. výkon 96 kW (130 k)

Krútiaci moment 300 Nm

Prevodovka samočinná osemstupňová

Max. rýchlosť 184 km/h

Zrýchlenie 0 – 100 km/h 10,3 s

Batožinový priestor 597 – 983 l

Spotreba WLTP 5,5 l/100 km

Cena vozidla 29 990 eur

Kultivovaný diesel

Testovaný model mal motor s výkonom 96 kW, teda dobre známu naftovú jednotku s objemom 1,5 litra, a osemstupňovú automatickú prevodovku. Motor poskytuje dostatok výkonu aj na bezpečné predbiehanie, ak auto nie je plne zaťažené. Počas týždňa testovania, ktorý som strávil prevažne na diaľniciach, sa spotreba ustálila na úrovni 6,6 litra na 100 kilometrov. Zo skúseností však viem, že je možné dosiahnuť aj hodnotu okolo 6,2 litra. Motor má veľmi kultivovaný a pokojný chod a pre túto kategóriu vozidiel úplne postačujúci výkon. S výnimkou studených štartov je veľmi slušne odhlučnený. Dokonca aj pri jazde po diaľnici s plne naloženým autom som si uvedomil, že v interiéri je príjemne ticho. Ďalší aspekt, ktorý pasažieri ocenia najmä na dlhých trasách.

Úžitkový charakter vozidla do istej miery prezrádza podvozok, predovšetkým zadná náprava, ktorá dokáže na priečnych nerovnostiach výraznejšie buchnúť. Pasažieri vzadu teda môžu cítiť nerovnosti o niečo intenzívnejšie. Vo všeobecnosti Citroën Berlingo hodnotíme veľmi pozitívne – ako jedno z najpraktickejších vozidiel, ktoré si rodiny môžu aktuálne vybrať.