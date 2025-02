Milióny Čechov poznajú hry Divadla Járy Cimrmana takmer naspamäť. Mnohým z nich sa preto pri nedávnych správach o údajnom stretnutí českého premiéra Petra Fialu s Robertom Ficom na neformálnom samite Európskej únie vybavila replika z hry Dlhý, Široký a Krátkozraký.

V tej sa okolo stretnutia princa Jasoňa a princeznej Zlatovlásky odohráva nasledujúci dialóg: „Tak znova. Vy ste spolu nehovorili? Hovorili. Nehovorili. Ale hovorili! Ale nehovorili!“ P. Fiala totiž pred niekoľkými dňami na rokovaní zahraničného výboru českého parlamentu vyhlásil, že sa na samite stretol s R. Ficom. „Vyjadril som svoju nespokojnosť s jeho útokom proti Českej republike, českým politikom a českým médiám,“ tvrdil P. Fiala a zároveň uviedol, že stav česko-slovenských vzťahov podľa neho nie je kritický. „Česko-slovenské vzťahy sú výborné, pokiaľ ide o vzťahy medzi spoločnosťami. A napokon funguje všetka nutná spolupráca aj v politickej rovine.“

So Slovenskom je podľa českého premiéra nutné naďalej štandardne komunikovať. P. Fiala podľa svojich slov patrí k politikom, ktorí nikdy nezasahujú do vnútorných záležitostí Slovenska a nikomu neodporúčajú, koho majú tunajší občania voliť. Pokiaľ však krajina robí v medzinárodnej politike kroky, ktoré nezodpovedajú českým národným záujmom, považuje za svoju povinnosť ozvať sa a otvorene o tom hovoriť. „Chápem, že som vhodným kandidátom na zneužívanie, ale odtiaľ potiaľ. Neformálne stretnutie s predsedom českej vlády Fialom je rovnaký nezmysel ako dovolenka v hoteli v Hanoji,“ pustil sa do českého premiéra R. Fico na Facebooku. „Na neformálnom samite v Bruseli som si s českým predsedom vlády P. Fialom slušne podal ruku. A to je všetko,“ uviedol R. Fico.

Lenže ani P. Fiala to nenechal tak a trval na svojom: „R. Fico v Bruseli musel veľmi dobre počuť, čo mu hovorím, akustika na mieste bola dobrá. Išiel som za ním a povedal som mu, nech neútočí na českú mediálnu a politickú scénu. Reagoval na to a musí si to pamätať.“ Pre Českú televíziu potom uviedol príklad toho, čo súčasnej českej vláde na krokoch slovenského kabinetu prekáža a čo Praha nemôže nechať bez komentára: „Ak niekto ide do Moskvy za Putinom v situácii, keď Rusko každý deň na Ukrajine zabíja ľudí, tak to nie je niečo, čo by sme mali za súčasnej zložitej medzinárodnej situácie považovať za zodpovedajúce záujmom Českej republiky. R. Fico má predstavu politiky, ktorá podľa mňa nezodpovedá našim záujmom,“ dodal P. Fiala.

Poníženie veľvyslanca