Českým víťazom ruskej agresie proti Ukrajine a s tým spojenej energetickej krízy je jednoznačne pološtátny energetický gigant ČEZ. Firma, v ktorej štát drží 70-percentný podiel a ktorá s 28-tisíc zamestnancami patrí do trojice najväčších podnikov v Česku, na vojne a zvýšení cien energií rekordne zarobila. Zisk ČEZ-u sa vlani mnohonásobne zvýšil na 80,7 miliardy korún (takmer tri miliardy eur) pri zhruba 290-miliardovom obrate. Hlavný podiel mal na tom obrovský zisk, ktorý ČEZ dosiahol pri výrobe elektriny. Bodaj by nie. Ako zverejnil samotný ČEZ, priemerná cena elektriny s dodávkou na tento rok sa vlani obchodovala takmer za 300 eur/MWh, zatiaľ čo priemerná realizačná cena výroby bola len tretinová.

Hlavným pilierom vysokých ziskov ČEZ-u bola výroba elektriny v atómových elektrárňach Temelín a Dukovany. Ich reaktory vlani vyrobili rekordné množstvo elektriny, a to 31 terawatthodín. Aj vďaka tomu mohol ČEZ o pätinu obmedziť výrobu elektriny v paroplynovej elektrárni Počerady a znížil tak vplyv extrémne vysokých cien plynu na svoje výsledky. O pár percent nižšia bola aj výroba v uhoľných elektrárňach, čo pri vysokých, hoci nie extrémnych cenách uhlia malo ďalší pozitívny vplyv na hospodárenie. ČEZ sa mohol nabaliť ešte viac, ale zabránili tomu českí občania, ktorí vlani znížili spotrebu plynu a elektriny medziročne o 22 percent, v čom im okrem sporivosti pomohol neobvykle teplý koniec roka.

„Zisk za rok 2022 indikuje rekordnú dividendu pre akcionárov. V prípade jej stanovenia na hornej hranici intervalu platnej dividendovej politiky by firma mala medzi akcionárov rozdeliť 63 miliárd korún. Pre majoritného akcionára Českú republiku by to znamenalo príjem 44 miliárd korún,“ uvádza predseda predstavenstva a generálny riaditeľ ČEZ-u Daniel Beneš. „Vzhľadom na mimoriadne zdanenie tržieb a ziskov energetických firiem predpokladáme, že skupina ČEZ tento rok odvedie českému štátu na dividendách, daniach z príjmov a odvodoch z tržieb výroby viac ako sto miliárd korún,“ dodáva. Ukrátené však nie je ani predstavenstvo ČEZ-u, ktoré na odmenách za minulý rok zarobilo 135 miliónov korún. Samotný D. Beneš má z tohto balíka dostať 35 miliónov korún, teda 1,4 milióna eur.

Zákazníci, plačte

Naopak, zákazníci zaplakali a trpia doteraz. Napriek tretinovým výrobným nákladom totiž ČEZ-u museli platiť plné ceny, obmedzené len na konci roka vládnym stropom. Stropy pritom boli jedny z najvyšších v Európskej únii a Česi zaplatia napriek miernej zime niekoľkonásobok toho, čo pred rokom. ČEZ síce ceny teraz znižuje pod vládny strop, ale veľmi pomaly a zatiaľ nepatrne. Vláda Petra Fialu radšej zvolila vysoký cenový strop ceny energií, aby umelo znížila spotrebu energie v Česku. Krajina totiž fatálne zaspala v diverzifikácii dodávok plynu. Na začiatku ruskej agresie proti Ukrajine bolo Česko závislé v dodávkach ruského plynu z 95 percent. Napriek určitým úspechom, akým bol nákup kapacity terminálu na skvapalnený plyn v Holandsku, cez ktorý môže pritiecť až tretina spotreby, reálne ešte vlani pred Vianocami hrozil nedostatok plynu. Preto veľmi vysoké ceny energií v podstate prinútili české domácnosti aj firmy šetriť. Státisícom Čechov, ktorí si nemohli také vysoké ceny dovoliť, štát pomohol špeciálnymi dávkami na bývanie.