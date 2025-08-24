V piatok neskoro večer ukrajinské médiá s odvolaním sa na ukrajinskú jednotku Azov oznámili, že ukrajinskí vojaci zastavili ruský postup pri strategicky významnom meste Pokrovsk na východe krajiny a oslobodili šesť dedín na tomto dôležitom úseku frontu. Vyhnanie nepriateľa zo siedmich dedín potvrdili podľa servera Ukrajinska pravda aj analytici z rešpektovaného projektu DeepState a následne ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj. „Bránime svoje pozície pozdĺž celej frontovej línie a už druhý deň po sebe máme úspechy v niektorých extrémne ťažkých miestach v Doneckej oblasti pri Dobropilli a Pokrovsku. (...) Pokračuje ničenie okupantov, ktorí sa pokúsili infiltrovať hlboko do našich pozícií,“ napísal na sociálnej sieti X V. Zelenskyj po porade s generálom Oleksandrom Syrským.
Udržať front
Táto informácia bola pre ďalší vývoj týkajúci sa Ukrajiny rovnako dôležitá, možno aj dôležitejšia ako rusko-americký samit, ktorý sa z piatka na sobotu európskeho času odohral na Aljaške s účasťou amerického prezidenta Donalda Trumpa a ruského vodcu Vladimira Putina. Pretože ochota či neochota pristúpiť k akýmkoľvek mierovým rokovaniam a krokom na ukončenie vojny sa pre V. Putina odvíja od situácie na ukrajinskom fronte. Na nej sa Rusko posledných niekoľko mesiacov pokúša o zásadný prelom.
Pre V. Zelenského je cenným strategickým artiklom práve tých približne 30 percent Doneckej oblasti, ktoré Ukrajinci už viac ako desať rokov úspešne bránia pred ruskými pokusmi získať nad nimi kontrolu. Samozrejme, v prípade, že sa súčasný front, ktorý je v posledných dvoch rokoch na drvivej väčšine niekoľkotisíckilometrovej línie stabilný, niekde nezrúti a Rusom sa nepodarí výrazne postúpiť inde. To, že sa o to ruská armáda posledné mesiace za cenu desaťtisícov padlých pokúša, je dôvod, prečo bola snaha o uzavretie akékoľvek prímeria z ruskej strany doteraz neúspešná. Pritom Ukrajina s ním už vopred bez podmienok súhlasila. Samotný V. Putin prímerie, ako ukázal aj na nedávnom samite priamo s D. Trumpom, odmieta. S tým, že chce rokovať o veľkej mierovej dohode, ku ktorej si vopred dáva rôzne množstvo podmienok. Pre Ukrajinu sú neprijateľné, čo Rusom pridáva ďalší čas na útoky na fronte, ako i terorizovanie ukrajinských miest raketovými útokmi.
Červený koberec
