Hoci už nie som každý deň ponorený do diania na finančných trhoch, nikdy som nezabudol na niekoľko kľúčových lekcií, ktoré som sa naučil ako ekonóm pracujúci vo finančnom sektore: byť v predpovediach nesprávny je oveľa jednoduchšie ako mať pravdu.

Vezmime si jedno z veľkých prekvapení roku 2025. Koncom minulého roka, po víťazstve Donalda Trumpa vo voľbách, americký dolár stabilne rástol, čo odrážalo široké očakávania pomerne robustného hospodárskeho rastu USA, dodatočných fiškálnych stimulov a nových či mierne vyšších ciel, ktoré mali dolár ešte viac posilniť. Namiesto toho však dolár prudko klesol.

Ďalšia vec, ktorú som sa naučil už na začiatku, je, že vzhľadom na veľkosť a hĺbku devízového trhu – kde sa všetky známe informácie veľmi rýchlo premietajú do cien – sa oplatí byť skeptický voči všeobecnému konsenzu. Často sa totiž ukáže, že niektorý prvok všeobecného výhľadu je prinajmenšom otázny.

Napríklad som považoval za zvláštne, že toľko analytikov považovalo clá za faktor podporujúci dolár a za nie príliš rušivý prvok pre americkú ekonomiku, aj keď v konečnom dôsledku znamenajú čistú stratu pre amerických spotrebiteľov. Ďalším dôležitým faktorom je, že niektorí z Trumpových najbližších ekonomických poradcov otvorene hovoria o potrebe posilnenia iných mien. Preto sa snažia presadiť novú verziu slávnej Plaza dohody z roku 1985, v ktorej sa Japonsko a Nemecko dohodli na posilnení svojich mien voči doláru, aby upokojili Spojené štáty. Takzvaná Mar-a-Lago dohoda má dosiahnuť to isté.

Trumpova administratíva sa sústreďuje na americkú výrobu a vlastnú definíciu konkurencieschopnosti – ani jedno z toho však neposkytuje veľa dôvodov na očakávanie trvalého posilňovania dolára. Samozrejme, obvyklým protiargumentom je, že clá sú nevyhnutné, pretože posilňovanie dolára nemožno zastaviť vzhľadom na „výnimočnosť“ americkej ekonomiky a jej nespochybniteľné prednosti.

Amerika je „výnimočná“. Môže sa pochváliť hlbokými, likvidnými finančnými trhmi, špičkovými technologickými inováciami a kľúčovým postavením v oblasti bezpečnosti. Navyše, v celkovom hospodárskom raste prevyšuje svojich konkurentov. Ak je relatívna slabosť dolára v roku 2025 len cenovou korekciou, tieto populárne argumenty sa pravdepodobne opäť objavia a môžu ho vytlačiť nahor. A predsa existujú cyklické, štrukturálne a dokonca aj systémové faktory, ktoré môžu oslabenie dolára skôr prehĺbiť.

Z cyklického hľadiska nedávne krátkodobé ekonomické údaje naznačujú blížiace sa oslabenie americkej ekonomiky. Napríklad dôsledne sledovaný ukazovateľ GDPNow Federálnej rezervnej banky v Atlante predpovedá záporný rast pre prvý štvrťrok tohto roka. Samozrejme, môže ísť len o dočasnú anomáliu v dátach, no rozhodne to nie je jediný varovný signál. Najnovšie prieskumy podnikateľskej a spotrebiteľskej dôvery tiež vyvolávajú obavy. Okrem toho sa čoraz viac ľudí začína obávať budúcej inflácie. Posledný prieskum inflačných očakávaní na nasledujúcich päť rokov, ktorý uskutočnila Michiganská univerzita, ukazuje nárast na 3,9 percenta, čo je najvyššia hodnota za viac ako 30 rokov.

Niektorí analytici tvrdia, že tento index už nie je taký spoľahlivý ako kedysi, a to kvôli zmenám v metodológii prieskumu a podozreniu, že demokratickí voliči sú ochotnejší naň odpovedať než republikáni a nezávislí voliči. Profesionálni štatistici však vedia, ako tieto rozdiely zohľadniť a pokiaľ samotný výpočet nie je systematicky zaujatý v prospech demokratov, tento argument nie je presvedčivý. V každom prípade čoraz viac analytikov začína hovoriť o stagflácii v USA a vzhľadom na Trumpovo nepredvídateľné a agresívne správanie iné krajiny neostávajú nečinné.

Tvorcovia politík v mnohých krajinách – najmä v Európe, ale aj v Číne – si uvedomujú, že musia podniknúť kroky na zníženie závislosti svojich ekonomík od Spojených štátov. Všetky tieto náznaky vývoja v USA aj na globálnej úrovni môžu vysvetľovať nedávny pokles dolára.

Existuje však aj hlbší problém, ktorý presahuje bežný „cyklický“ pokles. Ak Trump bude naďalej presadzovať clá a tie zvýšia infláciu v USA a spôsobia ďalšie problémy v reálnej ekonomike, dlhodobá rovnovážna hodnota dolára bude pravdepodobne nižšia, než by inak bola. Aj to by si vyžiadalo úpravu jeho ceny – a možno aj výraznú, ak Trump bude pokračovať v súčasnej politike.

To nás privádza k systémovej dimenzii problému. Už dlhé roky prebieha akademická diskusia o tom, prečo si dolár udržiava svoju silu tak dlho. Niektorí tvrdia, že jeho hodnota ide ruka v ruke s postavením USA ako garanta bezpečnosti a dominantného hráča v multilaterálnych inštitúciách, ktoré vznikli po druhej svetovej vojne. Ak sa však USA teraz vzdávajú týchto úloh, ostatné krajiny budú nútené postaviť sa na vlastné nohy – a neotrasiteľná dominancia dolára by sa mohla definitívne skončiť.

Copyright: Project Syndicate, 2025. www.project-syndicate.org