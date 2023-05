Pravidelne sa na finančných trhoch objavujú domnienky či tvrdenia, že sú na nich prítomné bubliny. To, či má nejaké aktívum alebo celý trh nafúknuté ceny, sa z logiky veci potvrdí až pri pohľade do spätného zrkadla, keď konkrétna bublina spľasne. Niekedy to môže trvať pomerne dlho, o čom sa presvedčil aj slávny ekonóm John Maynard Keynes. To ho viedlo k vysloveniu myšlienky, že trhy sa dokážu správať iracionálne dlhšie, ako dokáže investor ostať solventný.

Barton Biggs, jeden z expertov, ktorý predpovedal bublinu dot-com, pripomína, že je neznesiteľne ťažké zistiť, kedy bubliny prasknú. Majú totiž odpornú tendenciu vydržať oveľa dlhšie, ako si vie predstaviť aj ten najtrpezlivejší odborník na psychológiu davu. Vždy vychádzajú zo silnej racionálnej substancie, ktorá sa postupne presunie až k iracionálnej mystike. Preto valuácie a „prekúpené“ technické úrovne vždy signalizujú ich krach príliš skoro. Jeden z najúspešnejších špekulantov na trhoch George Soros zdôrazňuje, že bubliny na nich nevznikajú z ničoho nič, ale majú solídnu bázu v realite, ktorá je však ovplyvnená chybnými predstavami.