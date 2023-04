Ponúkame výber správ z printovej rubriky Slovensko a svet Týždenníka TREND.

Predseda Národnej rady SR a šéf hnutia Sme rodina Boris Kollár zaradí na program schôdze parlamentu prednostne vládne návrhy zákonov a nasledovať budú návrhy v druhom a treťom čítaní. Následne v rámci grémia vyberú tri-štyri návrhy každej strany. „Populizmus dáme úplne na koniec. Veľmi ľahko sa môže stať, že parlament sa rozhodne, že to sekne pri šesťdesiatke normálnych zákonov a to ostatné sa odhodí na ďalšiu schôdzu,“ povedal v televíznej diskusii na margo rôznych iniciatívnych poslaneckých návrhov s populistickým či okrajovým obsahom.

S týmto postupom súhlasí predseda strany Hlas-SD Peter Pellegrini, ktorý s ním diskutoval a predložené návrhy zákonov podrobil kritike. „Máme tam porno, petardy, sliepky. Ľudia od nás očakávajú riešenia a my tam máme 150 bludov,“ skonštatoval. Nevylučuje však zvolanie mimoriadnej schôdze, ktorá by riešila návrhy zákonov k zdražovaniu potravín. Zastropovanie cien potravín označil B. Kollár za podvod na občanoch. P. Pellegrini reagoval, že ako predseda parlamentu mal preto navrhnúť prezidentke odvolanie ministra pôdohospodárstva Samuela Vlčana.

Národná rada by sa podľa B. Kollára mohla zaoberať postupom ministra životného prostredia Jána Budaja v súvislosti s postojom jeho ministerstva k zákazu spaľovacích motorov na pôde Európskej únie. Pripomenul, že NR SR zaviazala rezort zákaz odmietnuť, ten to však nerešpektoval. „Vláda je podriadená parlamentu, zodpovedá sa parlamentu a musí plniť pokyny parlamentu,“ podotkol B. Kollár. „To je absolútne porušenie všetkého, neviem, či to nie je aj trestný čin,“ vyhlásil.

Potreby obrany majú účinnejšie podporovať programy v priemysle a civilných rezortoch

Vláda schválila dlhodobý plán rozvoja podpory obrany štátu, ktorý má dosah na slovenský priemysel, výskum, vývoj a viacero rezortov. Plán s výhľadom do roku 2035 predpokladá prioritné vytváranie zásob v rámci rezortu obrany a ich dopĺňanie materiálom od Správy štátnych hmotných rezerv SR.

Ambíciou je zlepšiť podmienky na využitie výskumných a vývojových kapacít slovenského obranného priemyslu v prospech obrany štátu. V roku 2024 by mal rezort obrany vyčleniť štyri milióny eur na vedu a výskum a každý nasledujúci rok sumu zvyšovať o pol milióna eur. Do roku 2026 by sa mohol vykonať účelný výskum a vývoj napríklad v oblasti zelenej obrany, znižovania environmentálnej záťaže pri aktivitách vojakov, umelej inteligencie či bezpilotných systémov a obrany proti nim.

V pláne sa navrhuje výskum a vývoj v oblasti prelomových technológií (EDTs) so zameraním na veľké dáta a pokročilú analytiku, umelú inteligenciu vo vojenstve a autonómne systémy. Plán, ktorý má ešte prerokovať parlament, obsahuje aj cieľ do roku 2024 zabezpečiť obrannú infraštruktúru pre stále pôsobenie jednotiek NATO na území SR.

Ukončenie spaľovacích motorov v EÚ bude mať minimálny vplyv na klímu, tvrdí analytik

Zákaz výroby nových áut so spaľovacím motorom po roku 2035 nie je správne rozhodnutie, prieči sa slobodnému trhu a nedosiahne ciele, o ktoré sa snaží, teda podstatné zníženie skleníkových plynov a zastavenie globálneho otepľovania. V podcaste Slovenského plynárenského priemyslu o tom hovoril analytik J&T Banky Stanislav Pánis. Upozornil, že cestná doprava v EÚ nepredstavuje ani dve percentá všetkých vypustených skleníkových plynov vo svete. „Inak povedané, keby sme hneď zajtra vymenili všetky spaľovacie autá za elektrické, objem skleníkových plynov vo svete by zásadne nepoklesol a neprispelo by to k spomaleniu globálneho otepľovania,“ uviedol analytik.

Európa sa podľa neho zbavuje závislosti od fosílnych zdrojov z Ruska za cenu závislosti od Číny, ktorá je dominantným výrobcom a dodávateľom solárnych panelov. „Čiže my si zaplatíme neekologickú ťažbu vzácnych kovov niekde mimo Európy, následne ich sem dovezieme a budeme sa tváriť, že Európa je uhlíkovo neutrálna, ale len za cenu toho, že v inej časti sveta tie emisie ešte viac stúpnu. To je z môjho pohľadu trošku environmentálne pokrytectvo,“ dodal S. Pánis.

Upozornil, že významní ľudia z oblasti priemyslu, finančníctva a energetiky sa zhodujú, že fosílne palivá budeme potrebovať ešte niekoľko dekád. „Vďaka nim bol možný veľký rozvoj spoločnosti, rast životnej úrovne a okrem iného klesla úmrtnosť či dokázali sme predchádzať rôznym prírodným katastrofám,“ zdôraznil analytik.

Spolupráca Slovenska a Talianska

Prezidentka SR Zuzana Čaputová a taliansky prezident Sergio Mattarella na stretnutí v Bratislave vyzdvihli výborné vzťahy oboch krajín a ich spoluprácu v ekonomickej oblasti, osobitne v energetike. Počas návštevy S. Mattarellu podpísal Slovenský plynárenský priemysel memorandá s tromi talianskymi spoločnosťami. Taliansko patrí podľa Z. Čaputovej medzi najdôležitejších obchodných partnerov a investorov v SR. „Na Slovensku podniká vyše 400 talianskych spoločností,“ povedala. S. Mattarella avizoval snahu obchodné vzťahy ešte zintenzívniť.

Presuny kryptomien budú pod dohľadom

Európsky parlament schválil prvé pravidlá na úrovni EÚ na sledovanie prevodov kryptoaktív. Ich cieľom je zabezpečiť, aby sa kryptomenové prevody mohli vždy vysledovať a podozrivé transakcie blokovať, tak ako v prípade iných finančných operácií. Informácie o zdroji aktíva a príjemcovi budú musieť „cestovať“ s transakciou a byť uložené na oboch stranách prevodu. Zákon sa bude týkať transakcií nad tisíc eur z takzvaných nehostených peňaženiek, keď interagujú s hostiteľskými peňaženkami spravovanými poskytovateľmi služieb.

USA sa nechcú izolovať od Číny

Washington sa nesnaží oddeliť americkú ekonomiku od čínskej, uviedla v Tokiu americká obchodná zástupkyňa Katherine Taiová. Obchodné sankcie USA proti Číne sú podľa nej „úzko cielené“. Vzhľadom na obrovský rozsah a dôležitosť väzieb s Čínou, ktorá udržuje svetovú ekonomiku v chode, nie je podľa K. Taiovej pretrhnutie týchto väzieb cieľom „a už vôbec nie dosiahnuteľným“. Administratíva prezidenta

Joea Bidena zaviedla nový prístup ku globálnemu obchodu.

Tradičné spoliehanie sa Ameriky na zmluvy o voľnom obchode podľa nej nedokázalo predvídať špecifický čínsky spôsob kapitalizmu ani možnosť, že taká mocnosť ako Rusko vyvolá vojnu proti svojmu obchodnému partnerovi. K. Taiová nedávno v prejave na americkej univerzite hovorila o budovaní dodávateľských reťazcov medzi spojeneckými krajinami a znižovaní závislosti od geopolitických rivalov, akým je Čína.

Bankový systém USA je zdravý

Americký bankový systém je naďalej zdravý a vláda je pripravená udržať ho v pozícii najsilnejšieho finančného systému na svete, povedala americká ministerka financií Janet Yellenová. Finančnému systému USA podľa nej pomohli rozhodné kroky americkej vlády, ktoré urobila po krachu dvoch bánk v polovici marca.

Nové nastavenie prostredia v Číne

Čínska vládnuca komunistická strana prijala usmernenia na podporu rozvoja súkromných firiem. To signalizuje, že vláda prijme ďalšie opatrenia na oživenie sektora, ktorý poškodili prísne regulačné zásahy. Čína bude optimalizovať prostredie pre rozvoj súkromného sektora a odstráni inštitucionálne prekážky, ktoré bránia firmám zúčastňovať sa na spravodlivej trhovej súťaži, citovali štátne médiá zo zasadnutia výboru pre prehĺbenie reforiem, ktorému predsedal prezident Si Ťin-pching. Na súkromné firmy pripadá viac ako 60 percent priemyselnej produkcie.

- 2,04 percenta

Deficit verejnej správy SR sa v minulom roku znížil o viac ako polovicu, na 2,23 miliardy eur, čo predstavovalo 2,04 percenta hrubého domáceho produktu. Verejný dlh ku koncu roka dosiahol 63,38 miliardy eur, čiže 57,8 percenta HDP.

5,61 percenta

Miera evidovanej nezamestnanosti na Slovensku v marci klesla na 5,61 percenta z februárových 5,76 percenta. Medziročne bola nižšia o 1,06 percentuálneho bodu. Klesol aj podiel disponibilných uchádzačov o zamestnanie – na 4,29 percenta.

91-tisíc eur

Rodina s dvoma deťmi a rodičmi s priemernou mzdou získa za prvých päť rokov života prvého dieťaťa na dávkach vyše 91-tisíc eur. Podľa inštitútu INESS to nie je málo a štát by mal v tejto oblasti zvyšovať adresnosť, nie výdavky.

4,2 milióna štvorcových kilometrov

Podľa Organizácie OSN pre výživu a poľnohospodárstvo v rokoch 1990 až 2020 zmizlo 4,2 milióna štvorcových kilometrov lesov, čo je plocha väčšia ako EÚ. Európsky parlament preto prijal nový zákon na boj proti globálnemu odlesňovaniu.