Realitný trh v Dubaji ponúka v súčasnosti množstvo príležitosti aj pre tých najodvážnejších investorov. Najmä, ak sú fanúšikmi kryptomien. Rozdiely medzi týmito zdanlivo vzdialenými oblasťami sa čoraz viac stierajú.

Lákavý svet dubajských nehnuteľností a jeho prepojenie na krypto priblížil pre TREND spoluzakladateľ technologickej firmy Crypton Digital Milan Božik.

Na jednej strane je tu dynamicky sa rozvíjajúci svet kryptomien, na strane druhej luxusný Dubaj, ktorého realitný trh zaznamenáva obrovský boom. Čo majú tieto zdanlivo nesúvisiace svety spoločné?

Obidva svety, krypto a realitný trh v Dubaji, sú založené na koncepte investovania a zhodnotenia kapitálu. Kryptomeny predstavujú nový druh investičného nástroja, ktorý umožňuje investorom dosahovať vysoké zhodnotenie v krátkom čase. Podobne aj realitný trh v Dubaji poskytuje investorom príležitosť vstúpiť na rýchlo rastúci trh a zhodnotiť svoj kapitál vďaka rastúcej hodnote nehnuteľností v tomto regióne. Oba trhy tiež lákajú investorov, ktorí hľadajú možnosti diverzifikácie svojich portfólií, aby minimalizovali riziko. Z tohto pohľadu sú tieto dva zdanlivo odlišné svety prepojené konceptom investovania a rastúcim trendom zhodnocovania kapitálu.

Prečo je práve dubajské nehnuteľnosti výhodné nadobúdať cez blockchain?

Nadobudnutie dubajských nehnuteľností na kryptomenovej báze cez blockchain prináša niekoľko výhod. Po prvé to umožňuje investorom z celého sveta investovať v Dubaji bez nutnosti osobnej prítomnosti v krajine, čím sa zvyšuje dostupnosť pre potenciálnych investorov. Po druhé, blockchain je bezpečný a transparentný obchod so zabezpečeným overovaním transakcií, čo zaručuje bezpečnosť a znižuje riziko podvodov a nelegálnych aktivít. Po tretie, použitie kryptomien znamená rýchle a jednoduché transakcie bez zapojenia klasických finančných inštitúcií. A nakoniec tokenizácia nehnuteľností umožňuje investorom kúpiť si podiel bez nutnosti kupovať celú nehnuteľnosť, čím sa zvyšuje dostupnosť aj pre investorov s menšími finančnými možnosťami a zároveň dochádza k zníženiu rizika spojeného s vlastníctvom jednej konkrétnej nehnuteľnosti.

Ako to celé funguje?

Klient si vyberie apartmán a zaplatí danú čiastku prostredníctvom kryptomeny alebo bežnej meny. Potom mu bude pridelený NFT token, ktorý sa bezpečne uloží do jeho kryptomenovej peňaženky. Ten reprezentuje jeho podiel na nehnuteľnosti a klientovi umožňuje získať prístup k určitým výhodám spojenými s vlastníctvom daného podielu na nehnuteľnosti. Klient obdrží aj fyzický certifikát o kúpe podielu. Všetky transakcie a zmeny vlastníctva sa zaznamenávajú na blockchaine, čo zaručuje transparentnosť a bezpečnosť celého procesu.

Aké výhody prináša takáto forma investície?

Investovanie cez blockchain prináša množstvo výhod, ktoré robia túto metódu čoraz atraktívnejšou. Jednou z najväčších výhod je jednoduchosť a rýchlosť celého procesu. Klient môže kúpiť podiel na nehnuteľnosti pohodlne z domu a nemusí sa zaoberať administratívou. Ďalšou výhodou je cenová dostupnosť investície, keďže si klient môže zakúpiť aj malý podiel na nehnuteľnosti, ktorý sa dá hocikedy jednoducho predať. Investovanie cez blockchain zabezpečuje aj transparentnosť a bezpečnosť, pretože všetky informácie sú zaznamenané v blockchainovej sieti.

Sú tam aj nejaké špeciálne bonusy?

Samozrejme, Amantius Apartments ponúka bonusy pre svojich klientov. Napríklad majitelia podielov môžu apartmán každý rok využívať na bezplatné ubytovanie na 5 až 7 nocí. Zároveň spoločnosť umožňuje investorom získať pasívny príjem, resp. podiel na zisku z prenájmu nehnuteľnosti. To znamená, že majiteľ podielu môže zarobiť na svojej investícii bez toho, aby musel byť aktívne prítomný alebo investoval čas do riadenia nehnuteľnosti. Celková správa a manažment týchto procesov je na našej strane a investor sa nemusí o nič starať.

Čím je Dubaj zaujímavý pre Slovákov?

Táto metropola je zaujímavá pre Slovákov z viacerých dôvodov. Slovenskí turisti ocenia priateľské podmienky pre oddych či zábavu, luxusné hotely, nákupné centrá a množstvo exotických zážitkov. Dubaj má veľa obchodných príležitostí a je jedným z najvýznamnejších obchodných centier na Blízkom východe, čo môže byť pre Slovákov, ktorí sa zaujímajú o podnikanie, príležitosťou k nadviazaniu nových kontaktov. Dubaj ponúka pracovné príležitostí pre odborníkov z rôznych oblastí vrátane zdravotníctva, bankovníctva či IT.

V akej lokalite sa nachádzajú apartmány Amantius?

MBR City je moderná a vyvíjajúca sa lokalita v Dubaji, ktorá ponúka luxusné bývanie a životný štýl pre všetky národnosti. Nachádza sa v tichej oblasti, no zároveň je v blízkosti dôležitých miest a pamiatok, ako napríklad Meydan Racecourse, Meydan One Mall a Meydan Tower. Okrem toho je MBR City len krátku jazdu auta od oblastí ako Downtown Dubai, Burj Khalifa a Sheikh Zayed Road. S vynikajúcimi možnosťami dopravy, ktoré sú ľahko dostupné, je lokalita vhodná pre tých, ktorí hľadajú pohodlné spojenie do celého mesta. Okrem toho s blízkosťou Dubajského medzinárodného letiska ponúka MBR City aj skvelé spojenie do celého sveta. So širokou paletou možností pre bývanie a zábavu je MBR City ideálnym miestom pre tých, ktorí v Dubaji hľadajú moderné a vyvážené bývanie. Lokalita nebude mať v budúcnosti výškovú výstavbu a celá zóna je plánovaná ako časť pre rezidentov. Je to veľmi pokojná časť, vhodná aj pre rodiny s deťmi s množstvom ihrísk. Výhodou je umelá lagúna s priezračnou vodou a bielym pieskom, obklopujúca celú štvrť. Lagúna má regulovanú teplotu a je vhodná aj na kúpanie. Z ďalších výhod, ktoré lokalita prináša, je aj vybavenie samotných bytových domov. Každý disponuje vlastným bazénom, fitkom a ku každému apartmánu je k dispozícii aj garážové miesto.

Čo sa vám osobne na Dubaji páči najviac?

Určite jeho fascinujúca architektúra a moderné budovy, ktoré sú pre mňa neustálym zdrojom úžasu. Zároveň si vážim množstvo vynikajúcich reštaurácií a obchodov, ktoré ponúka. S Dubajom sa spája aj cestovanie a exotická dovolenka, no pre mňa je to aj miesto s množstvom príležitostí pre podnikanie a život s rodinou.

Akej skupine obyvateľstva by ste odporučili poobzerať sa po dubajských nehnuteľnostiach?

Naša ponuka je vhodná pre širokú skupinu investorov a kupcov, ktorí hľadajú možnosti investície do luxusných nehnuteľností v Dubaji. Odporúčame ju predovšetkým tým, ktorí hľadajú alternatívne formy investície a chcú získať pasívny príjem z prenájmu alebo rastu hodnoty nehnuteľnosti. Taktiež sú vhodné pre cestovateľov, ktorí si radi doprajú luxus, vysoký štandard a zároveň hľadajú aj v zimných mesiacoch únik do tepla.

Aký minimálny kapitál je na potrebný na investíciu?

Minimálny kapitál potrebný na kúpu najlacnejšieho podielu v Amantius Apartments je približne 15-tisíc eur.

Aké výhody môže investor získať?

Jednou z hlavných výhod je príležitosť na rýchle zhodnotenie investície vďaka dynamicky sa rozvíjajúcemu trhu nehnuteľností v Dubaji. Ďalšou výhodou je možnosť získať pravidelný pasívny príjem z prenájmu nehnuteľnosti. Okrem toho si investori si môžu takouto formou diverzifikovať svoje investične portfólio a získať exkluzívny prístup k luxusnému bývaniu v Dubaji.

Môžu si otestovať apartmány priamo v Dubaji?

Investori a záujemcovia o kúpu podielu si môžu prenajať apartmán priamo v rezorte kde sa Amantius apartmány nachádzajú. Takouto cestou si môžu skúsiť a otestovať ubytovanie priamo v Dubaji predtým, než sa rozhodnú investovať.

Máte v ponuke aj celé apartmány?

Áno, Amantius Apartments ponúka na predaj celé apartmány. Naša spoločnosť má k dispozícii výber apartmánov rôznych dispozičných riešení, aby sme vyhoveli potrebám každého investora.

Čo znamená tokenizácia nehnuteľností a ako to funguje?

Tokenizácia nehnuteľností je proces, kedy sa nehnuteľnosť rozdelí na menšie časti a následne zapíše na blockchainovej sieti. Tento NFT token je takzvaný „smart contract“, ktorý má v metadátach zapísané unikátne číslo tohto podielu. Tieto tokeny potom reprezentujú vlastníctvo daného podielu na nehnuteľnosti, môžu sa predávať a obchodovať ako kryptomeny. Tokenizácia nehnuteľností prináša množstvo výhod ako sú zvýšená likvidita, rýchlosť a efektívnosť obchodovania, transparentnosť a možnosť investovať aj menšie sumy.

Ako dlho trvá, kým sa investícia zhodnotí?

Dĺžka času potrebná na zhodnotenie investície závisí od mnohých faktorov, vrátane stavu realitného trhu či vyťaženosti prenajímania daného apartmánu turistom. Vo všeobecnosti je investícia do nehnuteľností dlhodobou investíciou a návratnosť sa často dosahuje v priebehu viacerých rokov. V prípade investície do podielu cez tokenizáciu sa výnosy pre investorov pravidelne vyplácajú. To znamená, že investor môže získať pravidelný príjem a zároveň očakávať zhodnotenie svojho kapitálu v dlhodobom horizonte (napr. do 10 rokov).

Čo by ste odporučili tým, ktorí ešte váhajú pustiť sa do sveta kryptomien?

Odporúčal by som, aby každý najskôr získal čo najviac informácií o svete digitálnych aktív a sledoval vývoj trhu. Je dôležité mať základné znalosti o blockchain technológii a digitálnych peňaženkách a neinvestovať viac, ako si môže dovoliť stratiť. Poradiť sa s odborníkmi a investovať len do overených projektov. Vzhľadom na obrovský potenciál kryptomien a ich vplyv na celosvetové hospodárstvo je určite dobre sa do tohto sveta pustiť čím skôr.