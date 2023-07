Svet je bohatší, ako kedy bol. Napríklad, v roku 1950 neexistoval ani jeden miliardár. Najbližšie k nemu mal John D. Rockefeller s majetkom 900 miliónov dolárov. Samozrejme, aj hodnota dolára bola vtedy iná a v súčasných peniazoch by jeho majetok mal hodnotu 11 miliárd dolárov. Minulý rok evidoval časopis Forbes 2 640 miliardárov. Patria medzi nich dokonca aj najbohatší športovci ako Lebron James alebo Tiger Woods. Súčasní najbohatší ľudia majú majetok v hodnote viac ako sto miliárd dolárov. Skrátka, svet za posledných 70 rokov výrazne zbohatol.

Miliardári starnú

Svet je tiež starší, ako kedy bol. Napríklad, v roku 1950 bol stredný vek Európana menej ako 28 rokov. V súčasnosti je viac ako 44 rokov. Kým Európania zostarli o 16 rokov, Američania sú starší o 10 rokov. Hlavným dôvodom je priblíženie sa silnej povojnovej generácie k dôchodku. Pred polstoročím bolo takmer 60 percent európskej populácie mladších ako 25 rokov. V súčasnosti je to už iba takmer štvrtina. V najbližších rokoch či dekádach bude toto číslo iba klesať, kým množstvo dôchodcov bude ďalej rásť.

Je jedno, aký bohatý človek je, potenciálny vek jeho dožitia je limitovaný. Spojením najbohatšej a najstaršej populácie v histórii sa objavuje fenomén najväčšieho presunu majetku v dejinách ľudstva. Je jedno, či sú to miliardári narodení počas vojny ako Američan Michael Bloomberg alebo narodení tesne po nej ako Francúz Bernard Arnault, zmena majiteľa ich bohatstva bude relatívne skoro realitou. A platí to pre celú povojnovú generáciu, do ktorej patrí aj Bill Gates, Mukesh Ambani, Jeff Bezos či Michael Dell. Forbes spočítal, že priemerný vek svetového miliardára je 65 rokov.

Podľa portálu Statista je viac ako 40 percent miliardárov starších ako 70 rokov, polovica je vo veku 50 až 70 rokov a iba desatina je mladších ako 50 rokov. Forbes pripomína, že počet miliardárov mladších ako 30 rokov je iba 15, ako napríklad Čech Michal Strnad, ktorý však už svoj majetok stihol zdediť.

Miliardári sú dobrým príkladom medzigeneračného presunu majetku. Ten sa však rozhodne netýka iba ich. Podľa reportu Wealth-X na svete existujú tri milióny ľudí s majetkom väčším ako päť miliónov dolárov, ktorí spolu držia aktíva v hodnote 62 biliónov dolárov. Do roku 2030 štvrtina z nich presunie majetok na svojich potomkov. Ide o sumu takmer 20 biliónov dolárov, z čoho polovica sa bude týka prevodu majetku v Spojených štátoch ako najbohatšej krajiny sveta. V Európe pôjde o presun takmer štyroch biliónov dolárov.