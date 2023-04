Hoci ešte vlani predstavitelia európskeho automobilového priemyslu očakávali ťažké časy, najnovší vývoj naznačuje, že s rôznymi krízami a na ostrí noža sa už naučili žiť. Bezprecedentnú situáciu v dôsledku vojnového konfliktu vo východnej Európe, ktorá tento priemyselný segment v minulom roku ihneď po pandémii postavila do novej pozície, nakoniec dokázali zvládnuť obstojne.

Potvrdzujú to aj niektoré výsledky top 50 najväčších firiem v oblasti výroby vozidiel na Slovensku. Viaceré firmy zhodne tvrdia, že aj v roku 2023 možno očakávať negatívny vplyv pretrvávajúcej čipovej a energetickej krízy, no dodávateľské reťazce sa napriek tomu postupne vracajú do niekdajšieho normálu, aj keď ten nemusia už nikdy dosiahnuť.

Pred automobilkami a dodávateľmi na slovenskom trhu však stoja nové výzvy, napríklad nutnosť nasledovať trend elektromobility, rýchly vývoj technológií a otázky, ako čo najefektívnejšie financovať -potrebné inovácie. Kým štyria výrobcovia áut v krajine už otvorene hovoria o elektrickej budúcnosti, Slovensko musí na ceste k tomuto cieľu zdolať ešte niekoľko schodov. Všetko závisí od pripravenosti jednotlivých hráčov.

Automobilky sa rozbiehajú

To, že slovenský automotive opäť šliape na pedál a postupne pridáva rýchlosť, potvrdzujú výsledky top 50 najväčších firiem tohto segmentu v krajine. Kým predvlani a počas prvého roka pandémie ich kumulatívne tržby dosiahli zhruba 30 miliárd eur, o rok nato prekonali úroveň 32,5 miliardy eur.

Hoci mnohé firmy zatiaľ hospodárske výsledky za minulý rok nezverejnili, tie, ktoré to urobili, potvrdzujú vo väčšine rastový trend. Najväčším pozitívom je, že to platí aj o dvoch najväčších výrobných podnikoch v krajine – o Volkswagene a Kii.

Bratislavský závod Volkswagenu potiahol výsledky spoločnosti Volkswagen Slovakia v medziročnom porovnaní opäť do čiernych čísel. -Podľa najnovších informácií podniku spoločnosť dosiahla tržby 9,7 miliardy eur, čo je o vyše dve percentá viac ako rok predtým. Napriek tomu, že ide o mierne zvýšenie, podnik je s týmto výsledkom spokojný.

Obzvlášť to platí o dosiahnutom zisku, ktorý v minulom roku presiahol 278 miliónov eur a bol tak o desiatky percent vyšší ako v predchádzajúcom roku. Podľa vedenia fabriky to odzrkadľuje jej udržateľné riadenie. Manažment tým myslí to, že spoločnosti sa aj tretí krízový rok po sebe podarilo dosiahnuť medziročne porovnateľný obrat aj zisk.

Objemy nie sú prioritou