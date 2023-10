Dominik Hapl, portfóliový manažér, Across Private Investments

V zásade by sa investičná stratégia nemala príliš líšiť na základe kvartálu. Ak je stratégia dobre postavená a diverzifikovaná, môže fungovať bez problémov roky a stačí sa jej držať. Samozrejme, s prihliadaním na rizikový profil investora a jeho osobitné potreby či investičný horizont. Mierne sa stratégia môže optimalizovať na základe trhových udalostí, respektíve príležitostí, ktoré sa v danom čase na trhu objavia. V zásade pre vyváženého klienta s dostatočne dlhým horizontom je z nášho pohľadu jednou z najefektívnejších stratégií rozloženie 40/40/10/10 čiže 40 percent dlhopisy, 40 percent akcie, 10 percent realitné investície a 10 percent alternatívne investície, kam môžeme zaradiť komodity, kryptomeny, private equity či drahé kovy. Takto nastavené portfólio zabezpečí rozkročenie investora do všetkých hlavných tried aktív, čím znižuje relatívne riziko a zvyšuje potenciálny výnos. V nasledovnom kvartáli by sme však viac preferovali práve dlhopisy, lebo už sa pravdepodobne nachádzame na konci cyklu zvyšovania sadzieb. Štátne, ako aj korporátne dlhopisy dnes dokážu generovať nadštandardný výnos, ktorý v poslednej dekáde pri tomto aktíve nebol možný. A keď začnú sadzby opäť klesať, čo skôr či neskôr príde, okno príležitostí sa zavrie. Čiže investor si dnes môže zafixovať vyššie výnosy na dlhší čas. Menej by sme sa sústredili na realitné investície, kde vzhľadom na rast sadzieb môže prísť stagnácia, čo už prakticky vidieť na realitnom trhu. To neznamená, že v dlhodobom horizonte nemajú potenciál, len si aktuálne bude treba na výnos pri tejto triede aktív počkať. Akcie a alternatívy stále považujeme za dôležitú súčasť portfólia, ktorú treba mať zastúpenú a priebežne ju dokupovať pri nečakaných poklesoch. Hoci spomalenie ekonomiky a pokles marží môžu akcie brzdiť, rast produktivity aj vďaka umelej inteligencii môže firmám šetriť náklady.

David Brzek, vedúci oddelenia asset management, Fio banka

Úrokové sadzby v USA aj v Európe veľmi pravdepodobne dosiahli vrchol a investori by mali tejto skutočnosti s ohľadom na alokáciu svojho portfólia v nasledujúcich mesiacoch venovať dostatočnú pozornosť. Centrálne banky síce ešte nejaký čas budú držať sadzby na vyšších úrovniach, treba však svoje investície včas prispôsobiť tomu, že sadzby začnú postupne klesať a budú sa pohybovať na nižších hodnotách. Táto situácia v teoretickej rovine vyhovuje viac akciovým trhom, ktoré sa stávajú oproti iným druhom investícií atraktívnejšími. V kombinácii s aktuálnym načasovaním, keď posledné tri mesiace roka patria z pohľadu historickej výkonnosti indexu S&P 500 k najvýkonnejším, je aktuálne vhodný čas smerovať prostriedky práve na akciový trh. Akciové indexy majú za sebou dobrý tohtoročný vývoj a štatistika s najvýkonnejšou časťou roka pred nami nemusí byť tento rok úplne naplnená. Ako štartovací bod pre zvyšovanie akciovej zložky zo strednodobého horizontu je to z môjho pohľadu vhodná príležitosť. Ziskovosť amerických firiem je naďalej priaznivejšia ako ziskovosť európskych, ktoré sú navyše zaťažené štrukturálnymi problémami Európy. Preto by som preferoval väčšiu časť prostriedkov alokovať na americkom trhu. Nesústredil by som sa dominantne na obľúbený technologický sektor, ktorý je z aktuálneho pohľadu relatívne drahší. Rozhodne by som nezabúdal na sektor zdravotnej starostlivosti a priemyselné podniky, ktoré budú postupne ťažiť z oživovania ekonomiky USA a celkovo z prostredia postupne klesajúcich sadzieb. Domnievam sa, že ako doplnok portfólia, ktorý bude vyvažovať riziká, je vhodné zaradiť aj dlhopisy. V aktuálnej situácii sa dajú zaobstarať fixné dlhopisy so strednodobým výnosom na veľmi zaujímavých úrovniach. Klasická štruktúra portfólia 60/40 (akcie/dlhopisy) je pre nasledujúce obdobie skôr konzervatívna a akciovú zložku by som smeroval viac do dominantného zastúpenia. Depozitné produkty vo forme sporiacich účtov by som postupne obmedzoval na nevyhnutné minimum.

Marián Búlik, finančný analytik, OVB Allfinanz Slovensko

Americký finančný trh výrazne prekonal predikcie investorov spred roka a vytlačil referenčný index S&P 500 na úroveň 4 450 bodov namiesto najčastejšie predikovaných 4 000 bodov. Dôvodom bol boom okolo umelej inteligencie a prudký rast cien akcií firiem, ktoré sa v tomto segmente aktivizujú. Dá sa povedať, že investori sa až nekriticky vrhli týmto smerom a posunuli technologický segment na neočakávané nové maximá. Posledné tri mesiace však trh prešľapuje na mieste a investori sú rozdelení v názore, či máme do konca roka čakať pokles (keďže prvotné nekritické nadšenie z AI ochladlo a do popredia vystupujú problematické momenty na čele so slabým ekonomickým rastom) alebo opätovné naštartovanie rastu.

Zo skúseností s klientmi si však dovolím vysloviť názor, že takýto detailný pohľad „rieši“ len malé promile zo všetkých obyvateľov Slovenska, ktorí investujú na finančných trhoch. Pri drvivej väčšine platí, že zásadným míľnikom je presvedčiť ich, aby aspoň časť, respektíve ideálne väčšinu úspor, vložili do investícií. A keďže ľudia majú tendenciu investovať až zostatok na účte tesne pred výplatou (čo je, samozrejme, chyba), je úspech, ak si dajú vypracovať investičnú stratégiu a dlhodobo sa jej držia s pravidelnými vkladmi bez ohľadu na aktuálny vývoj na trhu či predikcie na najbližšie mesiace. Z toho vyplýva, že bežnému investorovi odporúčam nemeniť nič na preddefinovanej investičnej stratégii a pravidelne investovať. A to nielen zjednodušene odporúčaných desať percent čistého príjmu, ale sumu, ktorá vyplýva z veku, rodinného stavu, finančného majetku a finančných cieľov do budúcnosti.

Novým investorom odporúčam rozdeliť investíciu predovšetkým do kombinácie aktívne riadených podielových fondov a ETF. Kombinácia investície postavenej na svetových akciových tituloch a kolektívneho investovania, respektíve kopírovania indexov, je bezpečný spôsob, ako v dlhodobom horizonte zhodnotiť svoje úspory na úrovni vývoja trhu. To znamená priemerný ročný výnos sedem až desať percent.

Tomáš Vranka, tímlíder, XTB

Hlavnou otázkou pri zostavovaní portfólia je to, aký je dlhý investičný horizont daného človeka. Z vlastných skúseností viem, že ak človek chce investovať, väčšinou je to pomocou pravidelných vkladov na dlhšie obdobie, napríklad desať až dvadsať rokov. Pri takomto úmysle som presvedčený o tom, že pre väčšinu ľudí sú ideálnym riešením indexové ETF, najčastejšie ľudia volia index S&P 500 alebo MSCI World. V takomto indexe sú zastúpené stovky, respektíve tisícky firiem z desiatok sektorov. Investorovi teda odpadá nutnosť diverzifikácie a vyhodnocovania jednotlivých firiem, keďže je to automaticky zabezpečené v rámci ETF. Z amerického akciového trhu sú dostupné dáta za viac ako sto rokov a dlhodobo vychádzajú čísla tak, že priemerný výnos je zhruba osem percent ročne a hodnota investície sa zhruba každých desať rokov zdvojnásobovala. Do budúcnosti, samozrejme, nikto nevidí, ale nevidím dôvod myslieť si, že by sa čísla nejako výrazne líšili.

Treba sa však pripraviť, že akciové trhy sa môžu krátkodobo oslabiť aj o niekoľko desiatok percent. V roku 2020 po príchode covidu-19 akciový index S&P 500 dočasne klesol zhruba o 35 percent. Na pôvodné úrovne sa síce do polroka vrátil, nie pre každého je však takýto dočasný pokles znesiteľný. Ak je investičný horizont kratší, prípadne investor nechce znášať takéto riziko kolísania trhov, voľbou môžu byť štátne dlhopisy. Tie v súčasnosti vďaka vyšším úrokovým sadzbám stále ponúkajú celkom slušné výnosy, a pokiaľ ich investor drží až do ich splatnosti, v podstate ide o investíciu bez rizika s výnosom, ktorý je vopred známy. Výnosy dlhopisov ani zďaleka nedosahujú dlhodobo výnos akcií, v dnešnej dobe však dlhopisy vyzerajú celkom príťažlivo. Častou praxou je aj kombinácia spomínaných nástrojov. Často sa využíva portfólio v pomere 50/50 (50 percent akcií a 50 percent dlhopisov), prípadne 60/40 alebo 40/60. Podľa svojich potrieb si ho môže namixovať každý investor sám a všeobecne platí, že čím väčší podiel dlhopisov v portfóliu je, tým je portfólio bezpečnejšie, ale aj menej výnosné. Samozrejme, logika platí aj opačne.

Ľubomír Brath, riaditeľ divízie investícií, Finportal

Väčšina retailových investorov má najmä dlhodobé investičné ciele ako dôchodok, štart detí do života a podobne. Preto našim klientom odporúčame dlhodobé a pravidelné investovanie najmä do podielových fondov alebo do ETF. Krátkodobé investovanie v trvaní jedného kvartálu pre týchto klientov nie je vhodné, lebo ide o vysokorizikové investovanie. Krátkodobé investovanie sa odborne nazýva treading a je určené iba pre profesionálnych investorov – treaderov. Títo investori robia vysoko špekulatívne a rizikové investovanie, ktoré sa snažia prispôsobiť tomu, čo sa aktuálne deje na finančných trhoch, a zarobiť na tom. Takéto investície trvajú rádovo od niekoľkých sekúnd až po niekoľko týždňov. Ak si chce bežný retailový investor vyskúšať treading, na internete je množstvo brokerov, ktorí investorom ponúkajú demo účty, kde si to môžu vyskúšať, ale zároveň neprísť o svoje peniaze. Retailovým klientom, ktorí chcú investovať dlhodobo, odporúčame pravidelné investovanie do investičných portfólií, kde sa nemení zloženie podľa krátkodobých trendov na finančných trhoch. Najčastejšie sú takéto portfóliá zložené z investovania do akciových fondov. Investovanie do akcií prostredníctvom podielových fondov a ETF prináša investorom nespočetné investičné možnosti a množstvo výhod. Pri výbere správneho portfólia treba vždy zohľadniť prioritne individuálne klientove investičné ciele, toleranciu voči riziku a investičný horizont. Zároveň je dôležité zvážiť pri skladaní vhodného portfólia výber vhodnej správcovskej spoločnosti a jej ponúkané fondy. Pri každom fonde je dôležité zvážiť kľúčové faktory každého fondu ako investičný horizont, rizikovosť, volatilita, diverzifikácia a investičné zameranie fondu. Ak sa pred začiatkom investovania správne zadefinujú klientove investičné ciele a preferencie a tie sa následne zohľadnenia v správnom nastavení klientovho investičného portfólia, nie je potrebné toto portfólio meniť zakaždým, keď sa na finančných trhoch zmenia krátkodobé investičné trendy.