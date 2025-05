Amira Polkan sa pohybuje v korporátnom prostredí s ľahkosťou, ktorú však nadobudla cez skúsenosti, ktoré boli všetko, len nie ľahké. Ako 11-ročná prišla na Slovensko z vojnovej Bosny a Hercegoviny, kde musela veľmi rýchlo pochopiť, čo znamená hľadať svoje miesto v úplne novom svete. Adaptácia na cudziu kultúru, jazyk aj prostredie ju naučila otvorenosti, rešpektu a odvahe – hodnotám, ktoré uplatňuje ako líderka trade marketing tímu v spoločnosti Japan Tobacco International (JTI). V rozhovore okrem iného otvorene rozpráva aj o tom, ako empatia a autentickosť pomáhajú v biznise, čo pre ňu znamená podpora tímu a prečo je líderstvo najmä o ľudskom prístupe.

Na Slovensko ste prišli v čase vojnového konfliktu ako dieťa. Ako vás táto skúsenosť formovala?

Mala som len jedenásť rokov, keď sme s rodičmi a so sestrou museli opustiť domov a začať nový život na Slovensku. Nevedela som po slovensky, všetko bolo nové – škola, kultúra, prostredie. Musela som si zopakovať piaty ročník základnej školy, aby som sa adaptovala. Nebolo to ľahké, no práve vtedy som sa naučila otvorenosti voči druhým, rešpektu k odlišnostiam a vnímavosti k svetu okolo seba. Tieto hodnoty ma sprevádzajú celý život – ako človeka aj ako líderku. Verím, že práve vďaka tejto skúsenosti dnes lepšie rozumiem ľuďom a ich potrebám.

Táto skúsenosť vás zrejme naučila aj veľkej empatii, ktorú využívate v práci. Je to tak?

Určite áno. Naučila som sa vnímať, počúvať a hľadať cestu k ľuďom, aj keď sa na prvý pohľad zdajú iní. V pracovnom prostredí je to obrovská výhoda. Rozumieť rôznym perspektívam, dokázať budovať mosty a vytvárať skutočné tímy. A najmä v každom človeku hľadať to najlepšie, nielen hodnotiť na základe prvého dojmu.

Spomínate budovanie tímov. Kedy ste prvýkrát pocítili, že vás práca s ľuďmi napĺňa?

Myslím, že to prišlo prirodzene. Vždy ma bavilo spolupracovať s ostatnými, počúvať ich názory, prepájať rôzne pohľady. A keď som dostala prvú príležitosť viesť malý tím, uvedomila som si, že ma najviac teší práve to, keď môžem niekomu pomôcť rásť a podporiť jeho cestu.

Aká bola vaša cesta v profesijnom živote?

Začínala som v spoločnosti, kde sa moja profesijná cesta postupne vyvíjala a prirodzene ma priviedla k obchodu a marketingu. Práve tam som mala možnosť prepájať teóriu s reálnym biznisom, reagovať na zmeny na trhu a zároveň zostať orientovaná na potreby zákazníkov. Táto skúsenosť sa stala silným základom pre moje ďalšie smerovanie – viedla ma k trade marketingu, ktorý spája obchodné a marketingové aktivity do praxe a v ktorom dnes nachádzam skutočný zmysel aj motiváciu.

Ako ste sa dostali do JTI a na svoju súčasnú pozíciu?

Do JTI som prišla takmer pred deviatimi rokmi. Začínala som na pozícii trade marketing specialist a postupne, rozširovaním svojich vedomostí, ale najmä zodpovedností som sa posúvala ďalej. Najskôr ako líderka menšieho tímu, dnes už vediem výrazne väčší tím s rôznorodými úlohami. Myslím si, že kľúčovou na celej tejto ceste bola najmä chuť učiť sa nové veci a nebáť sa prevziať zodpovednosť, a to nielen za vlastné úlohy, ale aj za ľudí okolo mňa. Som zvedavý človek, ktorý sa rád učí, neustále hľadá nové výzvy a nebojí sa ich prijať. Práve táto kombinácia – otvorenosť novému a ochota rásť – stojí za mojím profesionálnym posunom.

Čo podľa vás najviac rozhoduje o kariérnom raste?

Myslím si, že je to kombinácia otvorenosti voči novým veciam, odvahy vystúpiť z komfortnej zóny a schopnosti reflektovať seba aj okolie. Dôležité je rásť nielen profesijne, ale aj osobnostne. Len ak človek zostáva autentický a pritom sa neustále učí, môže byť prirodzeným lídrom pre druhých. Zároveň je dôležité vedieť si zachovať pokoru, uvedomiť si, že rast sa nikdy nekončí.

Práve autenticita a vzájomný rešpekt sú silné hodnoty. Bolo aj toto niečo, čo vás v JTI oslovilo?

Ako som v úvode spomenula, ide o skúsenosť z raného detstva, ktorá ma do veľkej miery formovala a ovplyvnila aj hodnotový rámec, ktorý zastávam. Pre mňa sú kľúčové vzájomné vzťahy, rešpekt a úcta k druhým. To sa zároveň odráža v mojom pracovnom živote, kde kladiem vysoký dôraz na tímovosť a pocit spolupatričnosti. A to sú hodnoty, ktoré sa tu naozaj žijú a nie sú len na papieri. Už po prvých týždňoch som cítila, že som na správnom mieste.

Ako sa tieto hodnoty premietajú do vášho štýlu vedenia?

Verím, že skupina postavená na dôvere, rešpekte a otvorenej komunikácii dokáže oveľa viac než jednotlivci, ktorí si len plnia svoje úlohy. Každý by mal cítiť, že na jeho hlase záleží a že je súčasťou niečoho zmysluplného. Som presvedčená, že vedenie ľudí je najmä o podpore, inšpirácii a vytváraní prostredia, v ktorom môžu rásť. Byť v tejto pozícii pre mňa znamená kráčať bok po boku s kolegami, vnímať ich potreby a zároveň im pomáhať rozvíjať vlastný potenciál.

Ako by ste definovali úlohu trade marketingu v spoločnosti JTI?

Trade marketingové oddelenie je pomyselným mostom medzi obchodným a marketingovým oddelením, kde sa v rámci úzkej spolupráce spoločne podieľame na plánovaní a následnom nasadení rôznych iniciatív a programov pre konečného spotrebiteľa – dospelého fajčiara. Dôležitú úlohu pri budovaní a rozvoji obchodnej angažovanosti zohráva aj množstvo B2B offline a online aktivít. V neposlednom rade zodpovedá za správu a analýzu obchodných dát s cieľom prinášať kvalitné a dôveryhodné informácie vedúce k správnym strategickým rozhodnutiam.

V prostredí plnom zmien je dôležité vedieť reagovať a inovovať. Čo vám v tomto smere pomáha?

Jednoznačne schopnosť neustále sa učiť a prispôsobovať. Práca v segmente rýchloobrátkového tovaru (FMCG) a vstup do kategórie zahrievaného tabaku nás naučila byť flexibilnými a myslieť dopredu. Okrem toho obrovskú rolu zohrávajú spomenuté dáta – dnes viac ako kedykoľvek predtým. Pomáhajú nám nielen chápať, kde sme, ale aj plánovať, kam smerujeme. Dátová analytika dnes nie je len nástroj, je to nevyhnutná súčasť nášho strategického myslenia.

Aké stratégie používate na budovanie a rozvoj obchodnej angažovanosti (trade engagement) v oblasti B2B?

V rámci B2B segmentu realizujeme široké spektrum offline aj online aktivít, ktorých cieľom je budovanie a posilňovanie vzťahov s našimi obchodnými partnermi. Veľmi si zakladáme na tom, aby naši partneri mali prístup k informáciám a rozvoju. Preto sme vytvorili online platformu JTI Grow – nástroj, ktorý umožňuje obchodným partnerom zábavnou a interaktívnou formou získavať nové znalosti o našich produktoch, novinkách a predajných aktivitách.

Čo vás osobne najviac motivuje v práci?

Ľudia a silný pocit spolupatričnosti v celej spoločnosti. Vedomie, že ako jeden tím pracujeme v prostredí, ktoré je podporujúce, inšpiratívne a ponúka priestor na rozvoj. Veľkou motiváciou je pre mňa aj to, že môžem podporovať svoj tím, vidieť posun jeho členov a byť súčasťou ich profesijného rastu.

Aký odkaz by ste chceli odovzdať mladým ženám, ktoré uvažujú o kariére v biznise?

Nielen pre ženy, ale pre všetkých je dôležité nebáť sa ísť za svojimi snami a cieľmi. Ak nám to, čo robíme, dáva zmysel a cítime, že kráčame správnou cestou, mali by sme si za tým pevne stáť a napĺňať svoje potreby a očakávania. Na tejto ceste sa určite objavia prekážky aj náročné obdobia, no kľúčové je nevzdať sa a nepoľaviť. A tu možno špeciálne odkazujem ženám: nikdy nie je neskoro budovať svoju kariéru, mať ambície a rásť. Veriť si a nezabúdať, že aj my môžeme byť silnými a inšpiratívnymi líderkami.

