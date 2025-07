Premiér Robert Fico už nehrá iba domáce politické divadlo. Problém s ruským plynom eskaloval a presunul ho na európske inštitúcie. Slovensko nebude hlasovať za 18. balík ruských sankcií, ak Komisia negarantuje zníženie tranzitných poplatkov za dovoz neruského plynu na úroveň poplatkov za ruský plyn. Týmto konaním si predseda vlády pripravuje politickú pôdu na zvýšenie cien zemného plynu pre slovenské subjekty. Vinníkom nebude len Kyjev, ale aj Brusel, ktorého politika má zvyšovať tlak na jeho cenu.

Energetika je zahalená množstvo mýtov. Hlavným dôvodom ich vzniku je nedostatok transparentnosti, keď detaily energetických dodávok podliehajú „obchodným tajomstvám“. Neúplné informácie spôsobujú nielen politické manipulácie, ale často aj plytvanie verejnými zdrojmi. Vzniká preto nepresností či mýtov.

Mýtus lacného ruského plynu

Jedným z aktuálne tradovaných mýtov je lacnosť ruského plynu. Ruský plyn však nikdy nebol lacný, píše Oxford Institute for Energy Studies. „Ruský plyn mal rovnakú cenu ako iné zdroje plynu, či už z plynovodov, alebo LNG, takže nebol ani lacnejší, ani drahší,“ vysvetľuje štúdia. Dôvodom je, že cena ruského plynu sa podobne ako v prípade akéhokoľvek iného plynu odvíja od spotovej ceny v Európe. A tá je pre každého rovnaká.

Odoberateľ ruského plynu tak platí cenu podľa vývoja aktuálnej ceny na burzách. Hlavnou premennou ceny je však zľava, ktorú dodávateľ poskytuje pri dlhodobých dodávkach komodity. A tá v prípade Slovenska od Gazpromu nie je verejne známa, no pre Maďarsko a Slovensko môže dosahovať okolo 13 až 15 percent, odhaduje Center for the Study of Democracy. Pritom nejde o žiadnu dramatickú zľavu.

Pre dlhodobé kontakty presahujúce 10 rokov je možné získať aj väčšie zľavy. „Kontrakty, ktoré PGNiG uzavrel na dodávky LNG, sú o 20 až 30 percent výhodnejšie ako ruský plyn,“ povedal v roku 2019 vládny poverenec pre strategickú energetickú infraštruktúru Piotr Naimski vysvetľujúc, prečo najväčšia poľská plynárenská a ropná spoločnosť nechce predĺžiť kontrakt s Gazpromom.

Zmätok týkajúci sa ruského plynu vzniká najmä z dôvodu, že ruský plyn je skutočne lacný, čo sa týka produkcie. Jeho výrobné náklady a preprava sú relatívne nízke a dokázali umožniť Gazpromu a ruskej štátnej kase vysoké zisky. No jeho predajná cena bola vždy v súlade s globálnou trhovou cenou.

Mýtus ruského výpadku

V posledných rokoch sa na trhu zemného plynu udiali tektonické zmeny – trh sa výrazne globalizoval. Ceny plynu v Ázii a Európe sa priblížili a spred - cenový rozdiel - medzi nimi sa minimalizoval. Dôvodom je rast pozície LNG ako kľúčového zdroja plynu. Cena LNG je takmer rovnaká pre všetkých na svete a jeho dodávky smerujú tam, kde je vyššia cena. Sú však krajiny ako USA, kde je lokálna cena plynu násobne nižšia. Ide však iba o regionálny trh s prebytkom ponuky, porovnateľný napríklad so saudskoarabskou cenou benzínu.

Trh zemného plynu je ale globálny. Ekonomická teória hovorí, že výpadok jedného producenta na takomto konkurenčnom trhu čochvíľa nahradia iní producenti. A presne to sa stalo aj v prípade Gazpromu. Ruský energetický gigant totižto použil plyn ako zbraň. So snahou o získanie politickej páky výrazne obmedzil dodávky plynu do Európy ešte pred útokom na Ukrajinu. V decembri 2021 tak cena na kontinente presiahla úroveň 100 eur za MWh, čo bolo minimálne 5-krát viac ako bola priemerná cena plynu za predchádzajúcu dekádu. Bol to primárne Gazprom, ktorý bol zodpovedný za brutálny nárast cien zemného plynu v Európe.

Politika obmedzenia dodávok energií však vypálila úplne opačne, ako Moskva zamýšľala. Útok na Ukrajinu bol vojenskou katastrofou a k nej sa pridala katastrofa ekonomická. Európa pod tlakom vysokých cien obmedzila spotrebu zemného plynu, ktorá sa prepadla zo 412 miliárd kubíkov v roku 2021 na 332 miliárd v roku 2024. Následkom bol prudký pokles využitia ruského plynu zo 171 miliárd na 52 miliárd kubíkov. V tomto roku klesne jeho objem ešte nižšie.

Gazprom pritom neprišiel o celý produkčný objem 120 miliárd, ale veľkú časť z neho diverzifikoval do LNG a rúr smerujúcich do Ázie. Za štyri roky jeho export klesol len o 40 miliárd kubíkov. Zároveň tým, že smeroval do Ázie, uvoľnil kapacity pre import LNG do Európy. Gazprom tým stratil v Európe pozíciu, ktorá počas svojho vrcholu predstavovala 45 percent európskej spotreby. Jeho produkciu rýchlo nahradili iní dodávatelia. Plyn sa na globálnom trhu nestratil a svetová produkcia v roku 2024 bola vyššia zhruba o 100 miliárd kubíkov ako v roku 2021. Či sa dodávky ruských energií do Európy obnovia alebo stratia, cenou to zásadne nezamáva, odhaduje Reuters.

Mýtus lacného slovenského plynu

Minulý týždeň odbornú verejnosť šokovala štatistika, podľa ktorej slovenské subjekty mimo domácnosti v druhom polroku 2024 platili za plyn najvyššie ceny v EÚ v prepočte na paritu kúpnej sily a druhé najvyššie v eurovom vyjadrení. Štatistiky Eurostatu podľa Slovenského plynárenského a naftového zväzu nehovoria nič o rozdielnych cenách zdrojov plynu, ale o nákupnom správaní slovenských a európskych spotrebiteľov. Na Slovensku zákazníci preferujú konzervatívny prístup k zabezpečovaniu dodávok plynu a preferujú fixnú cenu plynu na jeden až tri roky dopredu. Aj keď argument plynárov môže mať svoju opodstatnenosť, len ťažko si predstaviť, že ide o hlavný, nieto ešte jediný dôvod vysokých cien pre slovenských inštitucionálnych odoberateľov.

Zámerom každého subjektu je zaistiť si predvídateľné ceny aj do budúcna. Platí to na Slovensku aj v zahraničí. Toto poistenie však niečo stojí a ak sú jeho náklady systematicky drahšie ako nepoistenie, potom celá procedúra stráca zmysel. Na Slovensku ide o systémový problém. Porovnanie cien od začiatku sledovania štatistík v roku 2008 ukazuje, že slovenský subjekt v priemere platí o päť eur na MWh viac ako subjekt v EÚ či Českej republike. Prirážka nie je náhodná, ale konštantná. Jediným rokom, keď to tak nebolo, bol roku 2022, keď český ČEZ ukončil dlhodobý kontrakt s Gazpromom a musel sa spoliehať na spotové ceny.

Ešte zaujímavejšie na tom je, že Rakúsko a Česko boli podobne ako Slovensko závislé od ruského plynu. Napriek tomu, že plyn sa prepravoval cez Slovensko a krajiny platili vyššie tranzitné poplatky, ich koncové ceny boli nižšie. Jedným z hlavných dôvodov nízkych cien v týchto krajinách môže byť omnoho vyššia konkurencia, ktorá tlačí ceny nižšie.

Mýtus drahých tranzitných poplatkov

Slovenské subjekty nemali lacný plyn, ani keď ho výhradne dodával Gazprom. V roku 2025 a ďalších rokoch môže byť plyn ešte drahší. Dôvodov je mnoho. Napríklad násobné zvýšenie poplatkov za tranzit plynu na vstupe aj výstupe zo Slovenska či zmena poplatkov za skladovanie plynu v domácich zásobníkoch. No omnoho väčším problémom, kvôli ktorému bije Robert Fico bije na poplach, je nutnosť nakupovať plyn na základe krátkodobých zmlúv.

Situácia je tristná. Gazprom je výhradný dodávateľ Slovenska na základe dlhodobej zmluvy. Keďže zmluva s Ukrajinou o preprave vypršala, Gazprom nedokáže dodávať nakontrahované množstvo napriek tomu, že sa k tomu v zmluve zaviazal procedúrou take-or-pay. Neschopnosť plyn dodávať je zmluvný problém Gazpromu, nie Slovenska. Slovenská vláda však problém ignorovala a alternatívne dlhodobé zmluvy paralelne ku Gazpromu neavizovala. Teraz musí získavať dodatočný plyn omnoho drahšie na základe krátkodobých kontraktov a najmä platiť vysoké prepravné poplatky, keďže jej nakontrahované prepravné kapacity sú nízke.

Podporou závislosti od Gazpromu cena importovaného zemného plynu na Slovensko rastie. Ministerka Monika Saková tvrdí, že až polovica plynu aktuálne prichádza na základe diverzifikačných kontraktov. Tie sú však drahé, ak nie veľmi drahé. Slovensko čas na uzavretie dlhodobých diverzifikačných zmlúv, tak ako to spravili ostatné krajiny, prespalo.

Ak by to aj chcelo spraviť, plynári tvrdia, že by tranzitné poplatky navýšili koncovú cenu plynu o dve eurá za MWh. Ide však o omnoho nižší poplatok, ako platí slovenský inštitucionálny klient za odber plynu oproti európskemu priemeru. Priestor na úsporu tu je. Čo je dôležitejšie, podľa zdrojov TRENDU, je možné uzavrieť dlhodobé kontrakty za podobných podmienok ako s Gazpromom, a to vrátane tranzitných poplatkov. Je však potrebné viesť aktívnu politiku so zámerom diverzifikácie zdrojov plynu. Úspešne to spravilo Rakúsko, ktoré dováža najmä nórsky plyn, a tiež Česko, ktoré nedávno zakontrahovalo celý reťazec amerického LNG až domov. Slovensko je pritom iba o jednu hranicu ďalej a tak poplatky, ktoré akceptuje Česko aj Rakúsko, by zvládlo akceptovať tiež. A ak nie, treba vyjednávať s okolitými krajinami aj Bruselom, ako to konečne začal Robert Fico.