Predstavte si loď v hustej hmle, ktorá hľadá pevninu. Zrazu sa objavia vtáky, ktoré sa obyčajne zdržiavajú len pri pobreží – možno ste blízko, no bez jasného výhľadu to nemožno s istotou povedať. Ak by sme recesiu v USA prirovnali k pevnine, „vtáky“ – v podobe ekonomických signálov – sú už na obzore. Neponúkajú však istotu, iba pravdepodobnosti. Jedným z najznámejších indikátorov recesie je obrátená výnosová krivka, teda situácia, keď dlhodobé úrokové sadzby klesnú pod krátkodobé. Úrok z desaťročných dlhopisov v marci klesol pod trojmesačnú sadzbu štátnych dlhopisov, hoci teraz sú obe sadzby približne na rovnakej úrovni. V každom prípade nám výnosová krivka v skutočnosti veľa nehovorí. Jednoducho odráža očakávania finančného trhu, že americký Federálny rezervný systém by mohol v budúcnosti znížiť krátkodobé úrokové sadzby, čo zase odráža očakávania, že hospodárska aktivita by mohla kolísať.

Výraznejším signálom je spotrebiteľská dôvera, kľúčová pri predikcii domáceho dopytu. Dve dlhodobo etablované merania spotrebiteľskej dôvery, ktoré realizujú Michiganská univerzita a Conference Board, zaznamenali prudké poklesy v marci, keď sa začali napĺňať hrozby ciel prezidenta D. Trumpa. Index spotrebiteľského sentimentu z prieskumu Michiganskej univerzity sa 11. apríla prepadol o ďalších 11 percent – hlboko pod priemer zaznamenaný počas minulých recesií a na druhú najnižšiu úroveň od začiatku meraní v roku 1952. Federálna rezervná banka v New Yorku zaznamenala zhoršenie očakávaní domácností ohľadom ich finančnej situácie. Rovnako aj podnikateľská dôvera zaznamenala 4. apríla výrazný prepad, a to globálne – kvôli neistote z tzv. recipročných ciel D. Trumpa.

Ďalším nástrojom pri predpovedaní recesie sú profesionálne prognózy, ktoré zverejňuje Blue Chip Financial Forecasts, agregované predikcie od Survey of Professional Forecasters (SPF) a prieskumy Wall Street Journal (WSJ). Prieskum WSJ zo 17. apríla uvádza, že stredná prognóza rastu HDP v 1. štvrťroku bola 0,44 percenta a pravdepodobnosť recesie bola výrazne vyššia než začiatkom roka. No keďže tieto prieskumy vychádzajú len kvartálne, rýchlo zastarávajú.

Spoľahlivejším ukazovateľom sú predikčné trhy, ktoré po 3. marci – keď Donald Trump uvalil 25-percentné clá na Kanadu a Mexiko – a následne po 2. apríli, kedy oznámil recipročné clá, strojnásobili odhady pravdepodobnosti recesie. K 19. aprílu odhadovala platforma Polymarket 57-percentnú pravdepodobnosť recesie v nasledujúcom roku, zatiaľ čo Kalshi uvádzala 59 percent – čo je približne štvornásobok oproti úrovni bežnej v normálnom roku. Ak by som si mal vybrať len jeden typ odhadu, spoliehal by som sa práve na predikčné trhy. Predpovedať recesiu je iné, ako ju identifikovať. Sahm Rule Recession Indicator ju definuje ako nárast trojmesačného kĺzavého priemeru miery nezamestnanosti aspoň o 0,5 percentuálneho bodu oproti minimu za posledný rok. Zatiaľ však nič nenaznačuje recesiu – nezamestnanosť zostáva na historických minimách.

Ďalšie predikčné nástroje sledujú reálnu ekonomickú aktivitu. Napríklad indexy nákupných manažérov (PMI) zisťujú, či firmy hlásili nárast alebo pokles objednávok. PMI pre americký priemysel, ktorý zverejňuje Inštitút manažmentu ponuky (Institute for Supply Management), v marci klesol na 49 – hodnota pod 50 signalizuje kontrakciu. Rýchly prehľad ponúkajú aj údaje o maloobchodnom predaji z Census Bureau, ktoré sledujú spotrebu domácností – tá tvorí takmer dve tretiny HDP USA. Správa za marec ukázala rast spotreby, najmä vďaka predaju áut – spotrebitelia reagovali na očakávané clá.

Najbližšie k formálnej definícii recesie je pokles HDP počas dvoch po sebe nasledujúcich štvrťrokov. Problém je, že tieto údaje sú zverejňované oneskorene a revidujú sa. Preto sa presadzujú takzvané nowcasty – aktuálne odhady HDP založené na ukazovateľoch ako PMI, priemyselná výroba a maloobchodné tržby.

Najznámejší americký nowcast GDPNow z dielne Atlantského Fedu zaznamenal koncom februára prudký prepad – z viac než dvoch percent na menej než mínus dve percentá. V apríli, aj po zohľadnení špecifického nárastu dovozu zlata, ukazuje rast mierne pod nulou. Nowcast indikátory môžu signalizovať, že recesia už prebieha. V praxi často ani počas recesie s istotou nevieme, že v nej sme.

Oficiálnym arbitrom recesií v USA je Výbor pre datovanie hospodárskeho cyklu pri Národnom úrade pre ekonomický výskum (NBER). Ten sleduje viacero ukazovateľov – HDP, reálny osobný príjem bez transferov, zamestnanosť mimo poľnohospodárstva, výdavky domácností, priemyselné tržby a produkciu. Cyklus však vyhlasuje spätne – zvyčajne až rok po udalosti.

Na základe aktuálnych dát by som pravdepodobnosť recesie v USA do roka odhadol až na 60 percent – v súlade s predikčnými trhmi – a ešte vyššiu v horizonte štyroch rokov. Hoci nič nie je isté, nemali by sme byť prekvapení, ak narazíme na plytčinu.

