Priemerný slovenský dôchodok aktuálne dosahuje 580 eur. Ide o sumu zodpovedajúcu približne polovici čistej mzdy priemerne zarábajúceho človeka. Už z tohto pomeru je jasné, že väčšina ľudí si v starobe dokáže udržať pôvodný životný štandard jedine pomocou úspor. Navyše rozdiel medzi priemerným dôchodkom a mzdou bude zrejme narastať. Dôvodom je zlý demografický vývoj, ktorý spočíva v klesajúcom počte pracujúcich ľudí a rastúcom počte dôchodcov.

Štát tento problém sčasti rieši postupným zvyšovaním veku odchodu do penzie. Mladí ľudia nastupujúci dnes do prvého zamestnania pravdepodobne odídu do dôchodku vo veku blízko sedemdesiatich rokov. Štát zároveň už dnes ľuďom odchádzajúcim do penzie priznáva oproti ich predchádzajúcemu príjmu o niečo menej štedré penzie než v minulosti. Môže za to zmena výpočtu aktuálnej dôchodkovej hodnoty. Len táto jedna úprava ľuďom odchádzajúcim do dôchodku v tomto roku zníži výšku mesačnej penzie priemerne o sedem eur. V budúcom roku má byť strata vo výške 22 eur. Ide o oficiálne prepočty Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny SR.

Štátom vyplácané dôchodky sú a budú výrazne nižšie ako predchádzajúce príjmy ľudí. Zásadná otázka teda znie: Koľko peňazí je optimálne mať našetrené na starobu? Presnejšia suma by sa dala určiť pri poznaní toho, koľko rokov človek prežije na dôchodku. Priemerne za celú populáciu to aktuálne vychádza približne na štrnásť rokov. Ženy sa pritom zvyčajne dožijú o pár rokov viac ako muži. „Veľmi orientačne cielime na nasporenú sumu na úrovni stotisíc eur v dnešných cenách, čiže bez započítania budúcej inflácie,“ uviedol finančný analytik OVB Allfinanz Slovensko Marián Búlik. V realite bude podľa neho potrebné usporiť ešte o niečo viac. Dôvodom je práve prebiehajúce znižovanie dôchodkov z dôvodu zmeny výpočtu aktuálnej dôchodkovej hodnoty a inflácia.

Druhý a tretí pilier

Pri sporení na dôchodok je v zásade rozumné využiť všetky možnosti ponúkané štátom. Tie pozostávajú z druhého a tretieho piliera dôchodkového sporenia. V druhom pilieri je vhodné mať peniaze v indexových fondoch. Momentálne sa zároveň oplatí posielať do systému súkromných dôchodkov dobrovoľné príspevky. Dôvodom sú štátom regulované poplatky a výnosy oslobodené od dane z príjmu. Jedinou nevýhodou druhého piliera je to, že slovenské verejné financie sú v zlom stave a v budúcnosti s veľkou pravdepodobnosťou bude rásť tlak na jeho znárodnenie. Peniaze v druhom pilieri väčšinou pochádzajú z povinných dôchodkových odvodov. Časť politikov má preto tendenciu vnímať tento systém ako štátny.

Z tohto uhla pohľadu sa javí ako bezpečnejší tretí pilier. Ten je nadstavbovou časťou dôchodkového systému. Peniaze investované v ňom pochádzajú z čisto dobrovoľných príspevkov. Z tohto dôvodu nehovorí o znárodnení tretieho piliera žiaden slovenský politik. Nevýhodou tretieho piliera sú však o niečo vyššie poplatky oproti druhému pilieru. Zároveň dosiahnuté výnosy nie sú oslobodené od dane z príjmu. Naopak, plusom je možnosť znížiť základ dane o investované príspevky. Strop je stanovený na sume 180 eur. Pre bežného človeka je optimálne investovať mesačne pätnásť eur. Tretí pilier ponúka ešte jednu výhodu v podobe príspevkov od zamestnávateľa. Tie niektoré podniky vyplácajú svojim zamestnancov v rámci firemných benefitov.

V treťom pilieri je možné peniaze investovať v šestnástich rôznych fondoch. V polovici septembra sa priemerné ročné zhodnotenie pohybovalo od 0,61 percenta do 10,97 percenta. Len jeden doplnkový dôchodkový fond skončil v strate mínus 0,36 percenta. Zhodnocuje sa aj dôchodok vyplácaný z tretieho piliera. V takzvanej výplatnej fáze sú k dispozícii štyri fondy. V nich sa priemerné ročné zhodnotenie pohybuje od 0,09 percenta do 3,55 percenta.

Nastavenie príjmov na penzii

Väčšina ľudí sa prepadu príjmu v starobe nevyhne. Otázne je len to, aký veľký bude. „Kvôli zachovaniu životného štandardu odporúčame nastaviť si doplnkové formy sporenia na dôchodok tak, aby si klient po odchode do dôchodku udržal optimálne 70 percent svojho posledného príjmu,“ radí vedúci oddelenia produktového manažmentu Doplnkovej dôchodkovej spoločnosti Tatra banky Marcel Haniš. Napríklad pre človeka s čistým mesačným príjmom tisíc eur je optimálne mať na dôchodku príjem sedemsto eur.