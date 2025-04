Stačilo pár hodín po mohutnom zemetrasení, ktoré spôsobil Donald Trump oznámením kontroverzných ciel na obchod s väčšinou sveta, kým sa medzi Pekingom a Bruselom rozozvučali telefóny. Vzťahy medzi Čínou a Európskou úniou, ktoré boli po politickej roztržke už päť rokov neumožňujúcej ratifikáciu obchodnej dohody doslova „na ľade“, sa začali rýchlo roztápať. Už 10. apríla, na druhý deň po Trumpovom seizmickom otrase, slovenský podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič po rokovaní s čínskymi predstaviteľmi oznámil, že EÚ a Čína sa pokúsia nájsť rýchle riešenie pre čínske elektromobily dovážané do Európy. A zároveň na odvetné kroky Pekingu, ktoré clami zaťažili dovoz luxusných francúzskych koňakov do tejto krajiny. Potvrdil to aj čínsky minister obchodu Wang Wen-tchao.

Po ďalších pár desiatkach hodín si aj predsedníčka Európskej komisie Ursula von der Leyenová telefonovala s čínskym premiérom Li Čchiangom. Okrem spoločného kritického pohľadu na kroky amerického prezidenta bolo hlavnou témou ich rozhovoru odstránenie prekážok vo vzájomnom obchode, z európskeho pohľadu predovšetkým vo vývoze do Číny. „V reakcii na rozsiahle narušenie spôsobené americkými clami predsedníčka von der Leyenová zdôraznila zodpovednosť Európy a Číny ako dvoch najväčších svetových trhov za podporu silného reformovaného obchodného systému, slobodného, ​​spravodlivého a založeného na rovnakých podmienkach,“ uviedla Európska komisia v oficiálnom vyjadrení. Čínska strana si dala záležať na tom, aby rokovania opísala ešte pozitívnejšie. „Čína je pripravená spolupracovať s európskou stranou na podpore zdravého a stabilného rozvoja vzťahov medzi Čínou a EÚ,“ povedal Li Čchiang a Peking oficiálne oznámil, že vzťahy opäť smerujú správnym smerom.

Orbán, Fico a Sánchez