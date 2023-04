Turbulentný rok 2022 neobišiel ani advokáciu. Aj oblasť právnych služieb totiž zasiahli udalosti na Ukrajine, na ktoré mnohí zástupcovia z radov advokátov zareagovali právnou pomocou. Slovenská advokátska komora (SAK) spolu s mnohými ďalšími charitatívnymi organizáciami organizovala poskytovanie bezplatného právneho poradenstva pre utečencov, na ktorom sa len v marci 2022 zúčastnilo 120 advokátov.

„To, koľko advokátov sa prakticky zo dňa na deň zapojilo do aktivít pro bono, vnímame ako správnu odpoveď nezávislej advokácie na masívne porušovanie práv za našimi hranicami,“ uvádza pracovník mediálneho odboru SAK Pavol Kubík. Komora poskytla podporu aj právnikom z Ukrajiny, ktorí dostali možnosť zamestnať sa ako odborní pracovníci v tuzemských advokátskych kanceláriách.

Opatrnosť ako následok nestability

Následky konfliktu niesli aj klienti jednotlivých advokátskych kancelárií, ktorí sa často ešte nestihli úplne spamätať z pandémie. Preto boli pri svojich podnikateľských aktivitách opatrnejší. „Podnikatelia neinvestovali energiu prioritne do svojho rozvoja, ale viac do defenzívy pred nesystémovými a škodlivými opatreniami štátu,“ uvádza managing partner kancelárie Ružička and partners Jaroslav Ružička.

Kvalita právneho prostredia na Slovensku totiž trpí nestabilitou, ktorá sa prejavuje napríklad v kritizovanom stave normotvorného procesu. Odborníci normotvorbe často vyčítajú formalizmus, ako aj slabú komunikáciu v rámci komunít, ktorých sa dotýka. Osobitne ide o zástupcov podnikateľov, ktorí na negatívne následky pre ekonomiku a právne prostredie výraznejšie upozorňovali už na jeseň minulého roka.