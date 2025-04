„Najlepší spôsob, ako si AI osvojiť, je skúsiť si ju priamo na vlastnom prípade,“ hovorí David Igaz, odborník na umelú inteligenciu zo spoločnosti Eviden Slovensko.

Stačí ak firma príde s konkrétnym problémom alebo prípadom použitia a tím odborníkov vytvorí malé jednoduché riešenie. Výsledok je často hotový za týždeň či dva.

Najskôr idea, potom infraštruktúra

„Takto sme si napríklad poradili s problémom servisnej firmy, ktorá si nevedela dať rady s neefektívnymi výjazdmi svojich montážnikov,“ uvádza expert prípad z praxe. Namiesto toho, aby si zamestnanci museli študovať stovky strán príprav, riešenie s využitím generatívnej umelej inteligencie pre nich nachystá všetko potrebné – dá im v skratke všetky dôležité údaje, prispôsobené požiadavkám zákazníka a dokonca pripomenie, čo si majú vziať so sebou, aby dokázali splniť zadanie. Okrem toho automatizuje aj niektoré procesy.

„Na začiatok stačí aj jednoduchý nápad – napríklad nahradiť kopírovanie údajov medzi systémami,“ hovorí D. Igaz. „Správny postup sa totiž začína analýzou procesov. Hypotézu si stačí overiť na menšom projekte a infraštruktúru začať riešiť až potom, ako sa overí jeho prínos,“ hovorí s tým, že mnohé firmy sa do podobných projektov púšťajú opačne. Najskôr investujú veľké prostriedky do infraštruktúry a až potom rozmýšľajú, ako z AI získajú hodnotu.

Zdroj: Getty images ilustračné foto

Rýchlo, flexibilne a bezpečne

Na rýchle prototypovanie AI projektov a overovanie životaschopnosti ideí je vhodný cloud. Čo však robiť v prípade, že firma pracuje s citlivými informáciami, ktoré nechce vystavovať vonkajšiemu prostrediu, prípadne musí dodržiavať legislatívne obmedzenia?

Eviden využíva platformu HPE Green Lake. Tá umožňuje nasadiť AI riešenia v prostredí, ktoré spája výhodu cloudu aj vlastnej infraštruktúry. „Dáta tak majú firmy u seba a nedávajú ich do cloudu,“ hovorí Ľuboš Bajtek, expert spoločnosti Eviden. Väčšia odolnosť, súkromie a bezpečnosť nie sú jedinými výhodami tohto riešenia.

„Túto infraštruktúru vie spoločnosť získať aj formou „pay as you grow“. Znamená to, že zákazník si na začiatku nadefinuje veľkosť prostredia, ktoré potrebuje. Ak sa jeho nároky zvýšia, HPE prostredie jednoducho rozšíri. Platí sa však len za reálne spotrebované zdroje. Firma tak môže ušetriť náklady a nemusí na začiatku investovať do celej infraštruktúry,“ hovorí odborník Evidenu – HPE Private Cloud for AI podľa neho spája to najlepšie zo sveta cloudu i on premise infraštruktúry pre budovanie prostredia pre prevádzku AI projektov.

Od prvého nápadu po merateľné výsledky

Umelá inteligencia sa tak vie dostať i do menších firiem, ktoré by si vlastné AI oddelenie nemohli dovoliť. Pilotné projekty s AI pritom môžu skúšať rýchlo a efektívne.

HPE ponúka infraštruktúru, ktorá môže byť vyladená na špecifické použitie AI, ponúka aj predpripravené balíky a platformy, ktoré možno začať rovno využívať bez mesiacov plánovania, konfigurovania a implementácie.

HPE vie prostredníctvom partnerov ako Eviden poskytnúť aj službu starostlivosti o infraštruktúru i o AI. „Startupy, ale i malé či stredne veľké podniky sa tak môžu naplno sústrediť na svoj biznis a využívať pri ňom všetky výhody umelej inteligencie,“ uzatvára odborník Evidenu.

Zdroj: Getty images ilustračné foto

AI nemusí byť megaprojekt s miliónovým rozpočtom. Niekedy stačí nápad a otvorenosť testovať nové prístupy.

Ak chcete zistiť, či a ako môže AI pomôcť aj vašej firme, začnite pilotom. Bez rizika, s jasným cieľom a konkrétnym prínosom.

