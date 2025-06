V najnovšom vydaní podcastu TRENDY AI diskutuje Alex Prochyra, expert na digitálnu transformáciu zo spoločnosti Zircon Tree, o aktuálnom stave umelej inteligencie na Slovensku – jej potenciáli, realite a prekážkach, ktoré bránia jej efektívnemu využívaniu.

Slovensko sa hlási k ambicióznym cieľom v oblasti umelej inteligencie, no realita zaostáva. Krajina síce podpísala európske dohody o zodpovednom využívaní AI a deklaruje záujem o jej zapojenie do zdravotníctva, školstva či verejnej správy, no zatiaľ chýba konkrétna stratégia, koordinácia medzi inštitúciami aj kvalitná dátová infraštruktúra.

Ako zdôrazňuje Alex Prochyra, kľúčovým problémom je absencia systémového vedenia – „bez jasného vlastníka témy, bez spolupráce medzi rezortmi a bez dôvery v štát jednoducho AI nefunguje“. Zatiaľ čo v zahraničí už umelá inteligencia reálne pomáha – napríklad pri diagnostike rakoviny, správe dopravy či odhaľovaní podvodov – na Slovensku tieto príklady zatiaľ ostávajú ojedinelé a pochádzajú skôr zo súkromného sektora. Niektoré slovenské firmy nasadzujú AI na zefektívnenie výroby, prediktívnu údržbu alebo zákaznícku podporu, ale verejný sektor je v pozadí.

Obrovský potenciál AI v štátnej správe naráža na klasické bariéry: byrokraciu, obavy z ohrozenia pracovných miest a nedostatok prepojenia medzi rezortmi. Bez silného lídra a koordinácie hrozí, že snaha o digitalizáciu zostane len na papieri. Pritom práve AI by mohla výrazne zvýšiť efektivitu, znížiť výdavky a sprístupniť služby občanom.

Podcast zároveň upozorňuje aj na riziká: netransparentnosť algoritmov, tzv. „black box“ efekty, neetické rozhodnutia či zabudované predsudky v AI modeloch. Preto bude kľúčové, aby bolo používanie umelej inteligencie dôsledne regulované a kontrolované. Nestačí len kupovať technológie – potrebujeme aj ľudí, ktorí ich vedia správne a zodpovedne používať.

Naštartovanie digitálnej transformácie na Slovensku si podľa Prochyru vyžaduje jasnú víziu, dôveru verejnosti, koordinovanú spoluprácu verejného a súkromného sektora, a predovšetkým reálne činy. V opačnom prípade zostane AI len ďalším módnym pojmom bez vplyvu na realitu.

Prečo TRENDY AI V podcaste Trendy AI sa Natália Pokojná, výkonná riaditeľka ASAI, a Miroslava Šachová, členka správnej rady ASAI, rozprávajú o tom, ako umelá inteligencia mení biznis ekosystém v slovenských firmách. Každý diel prináša konkrétne príklady z praxe. Kde sa dá AI využiť, kde narážame, a čo nám ešte chýba. Žiadne prázdne frázy, len tvrdá realita a pohľady odborníkov na to, čo dnes funguje v ekosystéme slovenských firiem. V spolupráci s Týždenníkom Trend vám prinášame obsah, ktorý nie je len o budúcnosti, ale o tom, čo už dnes reálne ovplyvňuje našu prácu a život na Slovensku.

Video je možné si pozrieť aj na YouTube: