Nasadenie dronov spôsobilo v poslednej dobe nielen zmeny na bojisku, ale aj zmätok v chápaní toho, čo sa deje. Na jednej strane sa otvoril priestor science-fiction fantáziám, na druhej strane sa ignoruje reálna podoba problému. Predstava „robotickej vojny“ kde by medzi sebou navzájom bojovali autonómne zbrane a ľudia by sa venovali „ľudskej“ vojne, je utopická. Prvým dôvodom je precenenie schopností umelej inteligencie (artificial intelligence - AI) v istých oblastiach, druhým je ignorovanie reálneho dosahu a obmedzení AI.
Objavili sa názory, že roje útočných dronov môžu zachytiť obranné drony riadené AI. Súčasné stíhacie drony na Ukrajine však kombinujú radarovú detekciu cieľa s manuálnym koncovým navedením. Iné technológie vyvíjané na Západe zasa zhruba kopírujú činnosť starších raketových systémov protivzdušnej obrany (PVO): radar a iné senzory zistia hrozbu, operátor odpáli antidrony s automatickým koncovým systémom navedenia. Útočia „taranom“: narazia do cieľa a každý z nich môže zničiť údajne i niekoľko „mäkkých“ cieľov; pravda, ak nevybuchnú. Ani jedna z týchto technológií však nie je spoľahlivou odpoveďou na nasadenie množstva malých dronov. Podobne ťažké je zamerať a zostreliť tieto drony hlavňovými či laserovými systémami PVO.
Efektívne protiopatrenia
Zadronovaná oblasť sa dá neutalizovať plošnými protiopatreniami. Jednou z možností je nasadenie zbraní so smerovým, alebo plošným účinkom elektromagnetického impulzu. Tieto ničia elektroniku ako takú: nerozlišujú medzi spriatelenou a znepriatelenou. Širokospektrálne elektromagnetické rušenie (jamming) môže mať obmedzený vplyv vzhľadom k nasadeniu dronov riadených „po drôte“ a schopnosti AI dronov vykonať niektoré akcie autonómne.
Kľúčovým protiopatrením sa stáva efektívne maskovanie proti AI, čiže v praxi, proti systémom automatického rozoznávania cieľov (automatic target recognition - ATR) založených na hlbokých neurónových sieťach (deep neural network - DNN). AI protiopatrenia bránia nepriateľovi, aby nás ničil automatickými zbraňovými systémami, rýchlo, s vysokou presnosťou, potenciálne vo veľkom rozsahu a s malými nárokmi na svoje ľudské kapacity. AI rezistentná kamufláž má dnes podobný efekt ako kedysi plynová maska: bráni nepriateľovi, aby nás ľahko vyhladil.
DNN nie sú dokonalé
Za uplynulú dekádu sa zistilo, že DNN a na nich založené programy - detektory objektov, majú slabiny, ktoré môžu viesť k ich fatálnemu zlyhaniu. Aj malé narušenie obrazu objektu, ktoré si človek ani nemusí všimnúť, môže spôsobiť, že DNN objekt rozozná nesprávne, alebo ho vôbec nedokáže odlíšiť od pozadia. Takéto oklamania DNN sa nazývajú „adversarial perturbations“ (AP), alebo kontradikčné narušenia. Fyzické AP môžu mať podobu farebných nálepiek či maskovacích vzorov ktorými sú pokryté vozidlá, alebo ľudia. Takéto cielene vytvorené AP sa nazývajú aj ako kontradikčné vzory (adversarial examples - AE). Ich vývoj uplatňuje dvojaký prístup: „White box“ je postup, pri ktorom sa navrhujú AE pre objektový detektor ktorého parametre sú nám známe. „Black box“ metóda sa používa vtedy, ak nemáme znalosti o parametroch objektového detektoru. V praxi by sa takýto druh fyzického maskovania mal týkať všetkých možných spektier pozorovania: viditeľného, infračerveného, termálneho, či rôznych typov radarov a lidarov.
Kamufláž založená na AE môže znížiť spoľahlivosť strojového rozoznávania pre človeka dobre viditeľných objektov až na menej ako jedno percento, čím sa ATR stáva nepoužiteľným a je nutné, aby ciele rozoznávali ľudia. Tí však vnímajú objekty inak ako DNN. AI rezistentná kamufláž môže byť niekedy nápadná pre ľudské oči. Súčasný vývoj smeruje k tvorbe kamufláží účinných trvalo a proti akémukoľvek objektovému detektoru, ktoré nie sú ani pre ľudí veľmi nápadné.
Širší kontext
Vývoj kamufláží založených na AE je len jedným z AI protiopatrení. Účinnosť ATR systémov ovplyvňujú aj iné faktory. Zníženie kontrastu s pozadím vo všetkých spektrách pozorovania, rozmazanie a deformácia obrysu objektu sú bežné doplnky AE. Ďalším je maskovanie detailov, napríklad tváre a končatín človeka. Pri maskovaní človeka treba dávať pozor aj na charakteristický pohyb nôh, ktorý môžu niektoré ATR systémy identifikovať.
Dôležitým faktorom je šum pozadia: ATR funguje horšie, ak sa sledovaný objekt nachádza na členitom pozadí. To zahltí DNN množstvom nepodstatných detailov, ktoré nevie oddeliť od cieľa. Toto má vplyv na vojenskú taktiku, ktorá by sa mala viac orientovať na využitie taktických terénnych štruktúr. Z hľadiska prípravy na obranu a pri civilnej obrane rastie význam obranných enviromentálnych projektov.
ATR systém môže fungovať aj ako pohybový detektor. Ako obrana sa uplatní pomalý nepravidelný pohyb, nízka silueta, zmenšenie uhlovej rýchlosti či využitie veterného počasia. Pohyb trávy a listov vytvára pohybový šum.
Nevyužitý potenciál
Podľa influencera v oblasti AI ktorý vystupuje pod menom Devansh, vývoj AP je zatiaľ nevyužitou oblasťou. Súvisí to zrejme aj s tým, že pre zbrojárske a technologické firmy je výhodnejšie vyvíjať drahé robotické systémy namiesto lacných protiopatrení, ktoré ich urobia neúčinnými. Najmä na útočné bojové využitie AI výskumu sa zatiaľ zameriava aj NATO.
Je otázne, či a ako je vhodné otvoriť vývoj AI protiopatrení pre biznis. Môže byť ťažké zriadiť copyright na nejaký farebný fľak. Tajiť know-how tu ani nie je efektívne: Tento vývoj vyžaduje veľmi otvorený, slobodný systém výmeny informácií. Potrebujeme výskum a veľa malých geniálnych nápadov. Druhá strana, čiže DNN v službách možného nepriateľa, nie je pri svojom strojovom „uvažovaní“ obmedzená obchodnými prekážkami výmeny informácií. AI zbrane sú dnes podobnou hrozbou ako chemické zbrane pred vyše sto rokmi. Základom nie je mať novú vražednú technológiu, ale schopnosť neutralizovať ju. Logika obchodného zisku sa môže dostať do rozporu s logikou prežitia.