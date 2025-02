Najväčšie technologické spoločnosti plánujú v roku 2025 investovať rekordné sumy do infraštruktúry umelej inteligencie. Amazon, Meta, Microsoft a Alphabet napriek obavám investorov pokračujú v expanzívnych výdavkoch.

Technologický sektor sa pripravuje na ďalšiu vlnu masívnych investícií do umelej inteligencie. Amazon v tomto roku plánuje prekročiť hranicu sto miliárd dolárov v kapitálových výdavkoch, čím predstihne konkurentov.

Štyri najväčšie americké technologické firmy zvýšili svoje investície už v roku 2024 o 63 percent na historické úrovne. Manažéri firiem teraz avizujú ďalšie zrýchlenie výdavkov, a to aj napriek obavám investorov zo ziskovosti týchto projektov.

Microsoft, Alphabet, Amazon a Meta v minulom roku investovali do infraštruktúry 246 miliárd dolárov, čo predstavuje nárast oproti 151 miliardám dolárov v roku 2023. Odhady na rok 2025 naznačujú, že výdavky by mohli prekročiť 320 miliárd dolárov, keďže technologické giganty súperia o výstavbu dátových centier a nákup špecializovaných čipov na tréning modelov umelej inteligencie.

Investori na Wall Street začínajú byť nervózni. Alphabet a Microsoft prišli po zverejnení hospodárskych výsledkov o 200 miliárd dolárov trhovej hodnoty, keďže ich cloudové divízie rástli pomalšie, než sa očakávalo, zatiaľ čo kapitálové výdavky prudko vzrástli. Akcie Google klesli o osem percent, čo bol jeho piaty najhorší obchodný deň za poslednú dekádu.

„Nadšenie, ktoré predtým dominovalo celému sektoru ‚Magnificent Seven’, vystriedali prvé prejavy skepsy. Investori teraz očakávajú konkrétne výsledky,” uviedol Jim Tierney, šéf fondu AllianceBernstein.

Podľa analytikov rastú obavy, že vysoké investície do AI neprinášajú okamžité výnosy a môžu ohroziť dividendy a spätné odkupy akcií. Google zatiaľ nezverejnil presné údaje o výnosoch zo svojho modelu Gemini, zatiaľ čo Microsoft zápasí s pomalou adopciou svojho AI asistenta Copilot, ktorého nasadenie je nákladné a zatiaľ nepresvedčilo firmy o jeho efektívnosti.

Ďalším faktorom, ktorý ovplyvnil náladu na trhu, bol AI model R1 od čínskeho DeepSeek. Spustenie jeho „nízkonákladového“ četbota vyvolalo na Wall Street výpredaj. Celosvetovo uznávaný odborník na umelú inteligenciu Kai-Fu Lee vo svojej knihe AI Superpowers opísal čínsky technologický sektor ako „hyperkonkurenčné“ prostredie. Podľa neho startupy aj etablované giganty, ako Tencent, Alibaba a ByteDance, urobia všetko pre získanie konkurenčnej výhody – či už agresívnym kopírovaním obchodných modelov a masívnymi investíciami. Táto mentalita pomáha Číne získavať významné postavenie v mnohých technologických riešeniach, a jej ambície v oblasti AI sú zjavné.

