O značke Nio, ktorá vznikla v roku 2014, sa hovorí už dlhší čas ako o neziskovom výrobcovi elektromobilov s nádejným potenciálom. Táto čínska firma dizajnuje a vyrába vlastné elektrické autá, no za rok 2022 vykázala stratu v približnej hodnote dvoch miliárd eur. Ešte minulé leto mala ambíciu ovládnuť čínsky trh elektromobility a dosiahnuť objem výroby minimálne na úrovni 500-tisíc vozidiel ročne. Netajila sa tiež plánom expandovať do roku 2025 až do 25 krajín sveta.

Medzi investormi automobilky Nio rezonujú aj zvučné mená ako Sequioa, Tencent či Lenovo a po tom, ako firma dostala povolenie testovať samoriadiace autá v štáte Kalifornia v roku 2016, sa hovorilo o tom, že chce dosiahnuť tretí a štvrtý stupeň autonómnosti vozidiel. V roku 2018 došlo k IPO v hodnote 1,8 miliardy dolárov na newyorskej burze. Už o dva roky neskôr bola však spoločnosť na pokraji krachu a od verejného predaja akcií klesla ich hodnota až o 62 percent.

Príčina problémov tkvie v nedostatočných predajoch vozidiel, a napriek podpore zo strany čínskej vlády, ktorá pomohla značke k úverom od niekoľkých bánk, sa zdá, že ťažkosti trvajú aj naďalej. V roku 2022 Nio predalo vyše 122-tisíc kusov elektrovozidiel a aj napriek tomu, že ide o rast voči roku 2021 z úrovne 91-tisíc, stále to nestačí na únik z červených čísiel. Firma musí aj v tomto roku naďalej fungovať na úkor vlastného kapitálu, pričom za ostatný štvrťrok dosiahla strata úroveň približne 800 miliónov dolárov.

Plán predať 250-tisíc vozidiel za rok 2023 sa pravdepodobne nepodarí naplniť. Nio totiž za prvých osem mesiacov roka predalo približne 94-tisíc kusov a v snahe vylepšiť finančnú bilanciu firma nastolila viaceré opatrenia. Znížila ceny, zrušila niektoré benefity pre zákazníkov, skúsila niekoľko faceliftov a napokon odložila aj viaceré investície.

Smartfón ako nový impulz