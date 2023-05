Predstavenie prvého smartfónu spoločnosťou Apple z roku 2007 spôsobilo v segmente mobilných telefónov revolúciu. Ďalšou revolúciou môže byť náhrada súčasných smartfónov. Paradoxne na nej pracujú bývalí zamestnanci spoločnosti Apple, dizajnér Imran Chaudhri, ktorý pre firmu pracoval viac ako 20 rokov a jeho partnerka Bethany Bongiorno, ktorá sa vo firme venovala softvérovému inžinierstvu.

Projektor s umelou inteligenciou

Spoločne si založili startup Humane, ktorý pracuje na vývoji nositeľného gadgetu s premietaným displejom a funkciami, ktoré poháňa umelá inteligencia (AI). Tá by sa mala stať v budúcnosti personalizovaným osobným asistentom každého používateľa. Produkt podľa viacerých zdrojov vyvíjajú od roku 2018, a to v úplnej tajnosti. Doteraz do startupu investori vložili viac ako 230 miliónov dolárov. Medzi investorov patria napríklad firmy ako LG, Qualcomm, Volvo či OpenAI, ktorá stojí za známym četbotom chatGPT.