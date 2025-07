Americký Senát nedávno schválil zákon, ktorý môže zmeniť celý svet peňazí a platieb. Genius Act, teda zákon o regulácii stablecoinov, po prvý raz jasne určuje, ako majú byť tieto digitálne doláre spravované a kontrolované. Inými slovami – digitálne doláre sa stali oficiálne legitímnou súčasťou finančného systému.

Nový zákon prikazuje, aby spoločnosti, ktoré stablecoiny vydávajú, držali dostatočné dolárové rezervy a podliehali prísnym kontrolám. Navyše garantuje ochranu ľudí, ktorí stablecoiny vlastnia, ak by firma náhle skrachovala. To všetko má za cieľ vytvoriť bezpečný priestor pre nový spôsob digitálnych platieb, ktorý by mohol zrýchliť prevody peňazí, znížiť poplatky a ešte viac posilniť postavenie dolára vo svete.

Kto sa bojí odlivu vkladov

Nie všetci však tlieskajú. Najmä menšie banky bijú na poplach, že stablecoiny im môžu odčerpať vklady a transakčný biznis, čo je pre banky existenčný problém. Preto lobovali za to, aby firmy ako Circle nemali priamy prístup do platobného systému americkej centrálnej banky. A zatiaľ uspeli. Stablecoiny síce získali oficiálne požehnanie, ale do srdca bankového systému zatiaľ nesiahnu.

Zákon však spustil doslova lavínu investičného záujmu. Najväčším víťazom je momentálne firma Circle, ktorá vydáva jeden z najznámejších stablecoinov s názvom USDC. Po oznámení zákona jej akcie vystrelili nahor o stovky percent. Začiatkom júna vstúpila na burzu a odvtedy stúpla jej hodnota o viac ako 675 percent. Trhová kapitalizácia Circle sa dnes pohybuje okolo 44 miliárd dolárov, hoci firma zatiaľ neprináša žiadny reálny zisk. Jej cena stojí najmä na obrovských rezervách, ktorými stablecoiny kryje. No je jasné, že investorom sa stablecoiny zdajú byť budúcnosťou finančných transakcií.

Obchodníci chcú lacnejšie platby

Stablecoiny vlani sprostredkovali platby za tridsať biliónov dolárov. To je trojnásobok oproti roku predtým. A dnes už o nich uvažujú giganti ako Amazon, Walmart, Uber, Apple či Airbnb. Stablecoiny totiž umožňujú posielať peniaze rýchlo, lacno a celosvetovo, čo klasickým bankovým prevodom alebo kartovým platbám často trvá dni a stojí nemalé poplatky.

Z tejto vlny chce ťažiť aj Coinbase, ktorá patrí medzi najväčšie krypto firmy na svete. Spustila nový platobný systém s názvom Coinbase Payments, ktorý umožňuje firmám prijímať stablecoiny okamžite, 24 hodín denne, a takmer zadarmo. Už teraz ho testuje napríklad Shopify, jedna z najväčších platforiem pre internetové obchody.

Princíp je jednoduchý. Obchodník dostane zaplatené digitálnym dolárom, ktorý má pevnú hodnotu viazanú na skutočný dolár. A zákazník platí rovnako ľahko ako kartou, no bez vysokých poplatkov. Tie v prípade kariet či platforiem ako PayPal často dosahujú dva až tri percentá z platenej sumy. Pri stablecoinoch ide o centové náklady. To je obrovské lákadlo, najmä pre firmy, ktoré ročne spracujú miliardy dolárov v platbách.

Súboj dvoch gigantov o dominanciu sa začína