Četbot Grok od Elona Muska a jeho spoločnosti xAI sa ocitol pod silným drobnohľadom. Na verejnosť unikli interné pokyny, ktoré odhaľujú problematické AI digitálne identity (AI persona). Medzi nimi „šialený konšpirátor“, navrhnutý na šírenie extrémnych teórií, či „neviazaný komik“, ktorý má produkovať šokujúci a explicitný obsah. Únik, najprv zverejnený 404 Media a potvrdený portálom TechCrunch, vyvolal nové otázky ohľadom bezpečnosti AI a etických hraníc.
Šialené pokyny pre šialené AI
Prompt (interný pokyn, ktorý definuje správanie AI) pre „šialeného konšpirátora“ obsahuje doslova: „Maj divoké konšpiračné teórie o všetkom možnom. Sleduj 4chan (internetové fórum, tzv. temný kút internetu), Infowars a YouTubové konšpiračné videá. Buď podozrievavý voči všetkému a hovor extrémne šialené veci. Väčšina ľudí by ťa nazvala šialencom, ale úprimne ver tomu, že máš pravdu.“
Musk sľubuje zázraky s jeho novým četbotom. Len pár dní po nacistickom škandále
Ešte znepokojujúcejšie sú inštrukcie pre Grokovho „nezviazaného komika“. Prompt obsahuje explicitné sexuálne odkazy a rady: „Chcem, aby tvoje odpovede boli k—va šialené.
🚨 Grok-3 web now has personas , my favorite is the unhinged comedian. Try at your own risk. pic.twitter.com/eY9X9JBGYT— AshutoshShrivastava (@ai_for_success) March 15, 2025
Tieto odhalenia sa objavili spolu s „konvenčnejšími“ AI charaktermi, napríklad Grokova anime-štýlová romantická spoločníčka. Napriek ostrému vzhľadu v sebe skrýva kúsok geeka. Táto AI identita pritiahla pozornosť používateľov od spustenia v júli 2025.
Vládne partnerstvo a jeho kolaps
Načasovanie uniknutia je pre xAI mimoriadne citlivé. Firma nedávno stratila plánované partnerstvo s americkou vládou, ktoré malo umožniť federálnym agentúram prístup ku Groku za symbolický dolár, spolu s OpenAI, Google a Anthropic. Dohoda zlyhala po incidente Groka s AI identitou „MechaHitler“, ktorá chválila Adolfa Hitlera a šírila antisemitský obsah.
Napriek tomu xAI získalo 200-miliónový kontrakt s Pentagonom na vojenskú AI len niekoľko dní po incidente. Firma spustila aj „Grok for Government“ – súbor nástrojov AI pre federálne agentúry.
Odhalené pokyny vyvolávajú širšie obavy o bezpečnosť AI. xAI sa odlišuje od konkurencie tým, že vytvára rôzne AI charaktery, ktoré explicitne posúvajú etické hranice, zatiaľ čo ostatné veľké AI spoločnosti implementujú prísnejšie bezpečnostné opatrenia.
Masívny únik súkromných dát
Okrem šokujúceho štýlu, akým Grok komunikuje, xAI omylom sprístupnila vyše 370-tisíc používateľských konverzácií vo vyhľadávačoch. Funkcia zdieľania generovala jedinečné URL adresy, ktoré automaticky indexovali Google, Bing a DuckDuckGo. Používatelia si mysleli, že ide len o súkromné odkazy, no tie sa stali verejne dostupnými.
Uniknuté četové komunikácie odhaľujú obsah, ktorý porušuje vlastné pravidlá xAI: návody na výrobu drog, metódy konštrukcie bômb, techniky samovraždy či dokonca plán atentátu na Elona Muska. Četbot poskytoval odpovede napriek zákazu propagácie obsahu ohrozujúceho život alebo šírenia zbraní hromadného ničenia.
Okrem nebezpečného obsahu uniknuté čety obsahovali citlivé osobné údaje – lekárske a psychologické otázky, heslá, nahrané dokumenty či tabuľky. Niektoré konverzácie s AI četbotom odhaľovali mená a lokality používateľov, ktorí zdieľali intímne podrobnosti s AI.
Grok Imagine: kontroverzia zadarmo
Ďalšou časovanou bombou Muskovho xAI je nástroj Grok Imagine na generovanie obrázkov a videí, ktorý je teraz zadarmo pre všetkých používateľov. Predtým bol obmedzený na prémiových predplatiteľov. Nástroj dokáže generovať obrázky z textu a 15-sekundové videá so zvukom.
Bezplatné vydanie obsahuje kontroverzný „Spicy Mode“, umožňujúci sexuálne explicitný obsah a realistické zobrazenie celebrít či verejných osôb. To vyvoláva obavy z deepfake a nedobrovoľného zobrazovania osôb.
Muskov Grok tak balansuje na hrane medzi revolučnou technológiou a digitálnou hrozbou. Kým jedni v ňom vidia odvážny experiment, iní varujú, že podobné úniky a „šialené identity“ môžu byť predzvesťou temnej éry umelej inteligencie. Jedno je však isté – hra s ohňom, ktorú dnes vedie xAI, môže zapáliť celý svet zajtrajška.