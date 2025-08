Meta opäť ukázala, že technologických obrov netreba nikdy odpisovať. V druhom kvartáli zarobila 18,3 miliardy dolárov pri tržbách 47,5 miliardy. Obe čísla vysoko prekonali očakávania analytikov a akcie spoločnosti vystrelili o takmer 12 percent. Za posledné tri roky sa zhodnotili o 760 percent. Tí, čo sa nebáli investovať, dnes pravdepodobne otvárajú šampanské – a nie to najlacnejšie.

Technologický gigant sa v druhom štvrťroku 2025 predviedol vo vrcholnej forme. Tržby medziročne narástli o 22 percent, zisk o 36 percent. Prevádzková marža sa vyšvihla na 43 percent, čo signalizuje nielen silný dopyt po reklame, ale aj výnimočnú efektivitu.

„Bol to silný kvartál z hľadiska biznisu aj používateľskej komunity,“ pochválil sa CEO Mark Zuckerberg. A nie je to len marketingová fráza – čísla to potvrdzujú.

Každý deň používalo jednu z platforiem Meta v priemere až 3,48 miliardy ľudí. To je medziročný nárast o šesť percent, a zároveň dôkaz, že Zuckerbergov ekosystém sa stále rozrastá a vie si udržať pozornosť planéty.

Počet zobrazených reklám narástol o jedenásť percent a priemerná cena za reklamu sa zvýšila deväť percent. Kombinácia rastúcej aktivity používateľov a vyššej hodnoty reklamy znamená, že Meta naplno ťaží zo svojej „komunity“ – nielen sociálne, ale aj finančne.

Je až podozrivé, že po rokoch dominancie má Meta stále kam rásť – akoby každý nový kvartál objavili ďalší kontinent plný reklamných bannerov a závislákov na Reels. To, že Meta stále nachádza nové miliardy dolárov a milióny používateľov, je malý technologický zázrak – alebo Zuckerberg jednoducho hackol samotnú štatistiku.

Tento nárast naznačuje, že Meta nie je len zberateľom dát a klikov, ale živým organizmom – digitálnym mestom, v ktorom ľudia komunikujú, tvoria, kupujú a predávajú.

A práve to je základ, na ktorom M. Zuckerberg stavia svoju ďalšiu víziu – osobnú superinteligenciu, ktorá bude ľudí nielen obklopovať, ale im aj rozumieť.

AI ako osobný kouč, nie automatizačný bič

Zuckerbergova filozofia je v rozpore s trendom v Silicon Valley, kde mnohí vidia AI ako nástroj na automatizáciu práce a znižovanie nákladov. Meta na to ide inak.