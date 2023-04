Intel tvrdí, že má najrýchlejší mobilný procesor na svete

Intel predstavil tento rok na CES 2023 svoj najnovší a najlepšie vybavený procesorový rad 13. generácie. Novú radu označuje názvom „Raptor Lake“ a myslel aj na užívateľov notebookov, ktorí prevažujú v jeho portfóliu. Hlavnou hviezdou je procesor Intel Core i9-13980HX. Ide o prvý procesor pre notebook s podporou konfigurácie 24 jadier a až 5,6 Ghz frekvenciou v režime turbo.



Jednovláknový výkon narastie zhruba o 11 % a pri viacvláknovom výkone sa dočkáme dokonca 49 % navýšenia oproti staršej 12. generácii procesorov. Najnovšia generácia podporuje WiFi 6E, Bluetooth 5.2, Thunderbolt 4 a tiež operačné pamäte DDR4 a DDR5. TDP hodnota je 55 W.



Okrem svojej hlavnej pýchy má Intel vo svojej ponuke aj bežnejšie mobilné procesory, ktoré označuje písmenom „H“, kde došlo k nárastu frekvencie o 400 Mhz a navýšil počet jadier na 14. Ak radi hráte hry a chcete herný notebook , ktorý bude mať lákavú cenu a dostatok výkonu, tak rad „H“ je tá správna voľba.

AMD nechce zostať pozadu

Spoločnosť AMD, ktorá je najväčším konkurentom spoločnosti Intel pre hráčov pripravilo výkonné procesory radu 7045HX. Jedná sa o prvé mobilné čipy s architektúrou Zen 4 a grafikou RDNA 3. Modely radu 7045 sú vlastne desktopové procesory Raphael, ktoré sú prerobené do mobilnej podoby.



Procesory majú až 16 jadier s 32 vláknami s maximálnou frekvenciou 5,4 GHz pre jednovláknové procesy. AMD procesory vyrába pokročilou 5 nm technológiu s podporou najnovších operačných pamätí DDR5. Oproti svojej predchádzajúcej generácii dosiahol výrobca až o 18% vyšší jednovláknový a neuveriteľný 78% vyšší viacvláknový výkon.



Spoločnosť chce rozšíriť spoluprácu s poprednými výrobcami notebookov, tak sa môžeme tešiť na nové notebooky s výkonnými procesormi od AMD.

Príchod novej generácie M3 už tento rok?