Severné more je pre Európu dôležité z hľadiska produkcie ropy, plynu a veternej energie. Dánsko sa rozhodlo využiť svoju časť mora a udelilo vôbec prvé povolenia na zachytávanie a ukladanie oxidu uhličitého hlboko pod morským dnom.

Dánske ministerstvo pre klímu a energetiku pridelilo jednu licenciu konzorciu Ineos E&P a Wintershall DEA v rámci projektu Greensand a dve licencie spoločnosti TotalEnergies pre projekt Bifrost. Investície do projektov Greensand a Bifrost predstavujú 612 miliónov dánskych korún (cez 82 miliónov eur), pričom 46 percent z nich financuje dánsky štát.

Vďaka týmto licenciám krajina predpokladá, že od roku 2030 uskladní pod morom najmenej 13 miliónov ton uhlíka ročne.

Konzorcium spoločností Ineos a Wintershall odhaduje, že do konca roku 2025 bude schopné uložiť 1,5 milióna ton uhlíka ročne. Do konca roku 2030 plánuje zvýšiť kapacitu na osem miliónov ton ročne. To zodpovedá vyprodukovaným emisiám približne 725-tisíc Dánov ročne – alebo viac ako 13 percentám ročných emisií CO2 v Dánsku.

Firma TotalEnergies očakáva, že od roku 2030 bude schopná uložiť pod morské dno viac ako päť miliónov ton stlačeného plynu ročne.

K zelenému prechodu