Čína stupňuje svoju technologickú ofenzívu v oblasti umelej inteligencie. Peking masívne podporuje rozvoj AI dátových centier a domácich polovodičových technológií, aby si vybudoval nezávislú výpočtovú infraštruktúru a vyrovnal sa Spojeným štátom v globálnom závode o AI dominanciu.

V centre tohto úsilia stoja štátom podporované dátové centrá, ktoré spájajú svoje zdroje s technologickými firmami ako Huawei, Alibaba či start-upmi Infinigence AI a SiliconFlow. Cieľ je jasný – vyvinúť a nasadiť domáce AI čipy, ktoré nahradia produkty od americkej spoločnosti Nvidia a eliminujú závislosť od zahraničných dodávateľov.

Do polovice roka 2024 bolo podľa oficiálnych údajov dokončených alebo vo výstavbe 250 AI dátových centier. Miestne vlády tieto miliardové projekty financujú predovšetkým emisiou dlhopisov, pričom zabezpečujú aj potrebné čipy. „Hlavnou prekážkou v súčasnosti nie je získanie čipov, ale ich efektívne využitie v rámci výpočtových klastrov. Ide o mimoriadne komplexný proces,“ uviedol pre Bloomberg investor do čínskeho polovodičového sektora.

Iniciatíva Číny nadväzuje na nedávny úspech start-upu DeepSeek, ktorého AI modely dosahujú výkonnosť porovnateľnú s modelmi OpenAI či Googlu, a to aj pri obmedzených finančných zdrojoch. Spoločnosť sídliaca v provincii Če-ťiang optimalizovala využitie grafických procesorov Nvidia s cieľom minimalizovať náklady na trénovanie modelov a takzvaný inferenčný proces, teda nasadenie AI modelov do praxe. Model DeepSeek je 45-krát efektívnejší z hľadiska nákladov v porovnaní s americkými AI modelmi.

Huawei posilňuje napriek sankciám

Huawei dosiahol prelom v produkcii pokročilých AI čipov Ascend, ktoré sú hlavnou čínskou alternatívou k čipom Nvidia. Spoločnosť výrazne zvýšila „výťažnosť“ svojich čipov – teda podiel funkčných kusov z výroby – na takmer 40 percent, čo je dvojnásobok oproti minulému roku. Tento pokrok znamená, že výroba čipov Ascend sa prvýkrát stala ziskovou.

Huawei má pritom ešte vyššie ambície. Chce dosiahnuť výťažnosť 60 percent, čo je priemyselný štandard pre špičkové AI čipy. Ak sa mu to podarí, jeho procesory by sa mohli stať plne konkurencieschopnými voči Nvidia.

Výrobná expanzia Huawei je strategickou prioritou Pekingu, ktorý aktívne podporuje prechod čínskych technologických gigantov na domáce riešenia. Huawei na výrobe svojich čipov spolupracuje so sankcionovaným výrobcom SMIC, ktorý využíva alternatívne výrobné procesy na obídenie amerických obmedzení.

Napriek pokroku Huawei stále čelí výzvam. Nvidia dominuje trhu so softvérovou platformou CUDA, ktorá je lepšie optimalizovaná pre AI výpočty. Čínske firmy preto investujú do vývoja softvéru, ktorý by dokázal s Nvidia efektívne súperiť.

Alibaba chystá obrie AI investície

Druhým pilierom čínskej AI stratégie je masívna expanzia výpočtovej infraštruktúry. Alibaba oznámila, že v nasledujúcich troch rokoch investuje 53 miliárd dolárov do rozvoja dátových centier a AI technológií. Ide o najväčšiu súkromnú investíciu do AI infraštruktúry v Číne.

Alibaba chce byť strategickým partnerom pre firmy vyvíjajúce a implementujúce AI modely s vysokými nárokmi na výpočtový výkon. Plánovaná expanzia by mala zabezpečiť dostatok kapacít na trénovanie pokročilých jazykových modelov a spracovanie obrovských objemov dát.

USA sprísňujú sankcie, Čína hľadá riešenia

Čínska vláda považuje technologický súboj s USA za kľúčový geopolitický konflikt súčasnosti. Washington v snahe obmedziť čínsky pokrok sprísňuje exportné kontroly na špičkové AI čipy. Nvidia už nemôže do Číny dodávať svoje najvýkonnejšie procesory H100, a namiesto toho ponúka obmedzenú verziu H800.

Peking však reaguje zrýchlením investícií do domácich riešení. Huawei už pokrýva tri štvrtiny čínskeho trhu s AI čipmi a startupy ako DeepSeek optimalizujú svoje modely tak, aby ich mohli trénovať na dostupných čínskych čipoch.

Investičná príležitosť v čínskom AI boom-e