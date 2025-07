V Šanghaji sa minulý víkend konala Svetová konferencia o umelej inteligencii. Davy nadchli humanoidní roboti v boxerskom ringu, no ten najdôležitejší súboj sa odohráva medzi Čínou a Spojenými štátmi – o to, kto a ako bude AI v budúcnosti regulovať.

Hlavným motívom konferencie, ktorú spoluzorganizovala čínska vláda, bolo „globálne spojenectvo v ére AI“. Vo svojom otváracom prejave čínsky premiér Li Čchiang vyzval na vytvorenie novej medzinárodnej organizácie pre koordináciu vývoja a bezpečnosti umelej inteligencie.

Rozviazať ruky firmám vs. centrálne plánovanie

„Globálne riadenie AI je zatiaľ rozdrobené. Krajiny sa výrazne líšia v pohľade na regulácie či inštitucionálne pravidlá. Mali by sme urýchlene vytvoriť rámec globálnej správy AI na základe širokého konsenzu,“ povedal L. Čchiang.

Na opačnej strane sveta medzitým americký prezident Donald Trump odprezentoval svoj „Akčný plán pre AI“ a podpísal tri výkonné nariadenia, ktoré majú americkým technologickým firmám rozviazať ruky. Trumpov plán je úzko spojený s firmami ako OpenAI, Nvidia, Oracle, Palantir, SoftBank a ďalšími, ktorí profitujú z veľkých federálnych objednávok, daňových úľav a vládnych stimulov na vývoj a export AI technológií. Zatiaľ čo americký plán stavia na voľnom inovatívnom prostredí s rozdielnymi pravidlami v jednotlivých štátoch, Peking centralizuje dohľad a prikazuje prísne označovanie AI obsahu.

„Od dnešného dňa bude politikou Spojených štátov urobiť čokoľvek, čo je potrebné na to, aby sme v oblasti AI viedli svet,“ vyhlásil D. Trump.

Trumpov akčný plán v oblasti AI sa zameriava aj na rozsiahle federálne reformy s cieľom odstrániť ideologické predsudky z vládnych systémov umelej inteligencie a presadiť deregulovaný program zameraný na inovácie, ktorý má za cieľ predbehnúť Čínu. Posolstvo je jasné: Amerika využije všetky prostriedky – obchod, technológiu a diplomaciu – aby vyhrala budúcnosť umelej inteligencie.

Z víťazstva sa tešia hlavne tie najväčšie americké firmy ako Meta či Google, ktoré na nových pravidlách spolupracovali a politiku Bieleho domu otvorene podporujú. Otázne však je, či deregulácia v mene konkurencieschopnosti neohrozí zvyšok sveta.

Od dezinformácií po zánik ľudstva

Lídri AI priemyslu už roky varujú pred existenčnými rizikami – od šírenia dezinformácií a zvyšovania nerovnosti až po úplnú stratu ľudskej kontroly. V roku 2023 vydali najvýznamnejší vývojári vrátane šéfov OpenAI, DeepMind a Anthropic spoločné vyhlásenie: „Zmiernenie rizika vyhynutia spôsobeného AI by malo byť celosvetovou prioritou na úrovni pandémií či jadrových zbraní.“

Šéf OpenAI Sam Altman vtedy vyzýval na vytvorenie medzinárodnej agentúry, ktorá by dozerala na najpokročilejšie AI systémy a zabezpečovala ich bezpečnostné testovanie. S. Altman opakovane varoval, že AI by sa mohla vymknúť spod kontroly a predstavuje aj riziko zániku ľudstva. Povedal, že ho desí strata kontroly nad superinteligentnou AI. Jeho návrh riešenia bol vytvoriť globálnu agentúru, ktorá by najpokročilejšiu AI testovala a regulovala a dôsledne dohliadala na jej bezpečné používanie.

Aj šéfka technologickej sekcie OSN, Doreen Bogdan-Martinová, pripomenula, že svet potrebuje spoločnú AI dohodu: „Máme európsky prístup, čínsky prístup a teraz aj americký. Potrebujeme, aby sa tieto prístupy rozprávali.“

Trumpova administratíva však akúkoľvek medzinárodnú spoluprácu systematicky podkopáva – vo všetkom od klimatických dohôd až po obchodné pravidlá. A teraz aj v prípade AI.

Legendárny vývojár Geoffrey Hinton, známy ako krstný otec umelej inteligencie, uznal, že medzinárodná koordinácia bude zložitá. Ani len na otázke, ako bojovať proti dezinformáciám, sa svet nevie dohodnúť.

Jediná vec, v ktorej podľa neho panuje zhoda, je tá najzásadnejšia: AI nesmie ľuďom úplne ujsť spod kontroly.

„Práve na tomto bode by mohla byť medzinárodná spolupráca jednoduchšia,“ povedal G. Hinton na technologickej konferencii v Šanghaji. Dodal však, že „to môže byť ťažké pri súčasnej americkej administratíve“ – a uzavrel poznámkou: „Racionálne krajiny sa na tom spolupracovať pokúsia.“