Letecké spoločnosti už niekoľko rokov pracujú na stratégii, ktorá im umožní lietať rýchlejšie, no zároveň ekologickejšie. Na vývoji lietadiel novej generácie pracuje hneď niekoľko spoločností a jednou z nich je aj startup Destinus zo švajčiarskeho mesta Payerne. Ten chce na oblohu poslať hypersonické dopravné lietadlá, ktoré budú schopné niekoľkonásobne prekonať rýchlosť zvuku.



Firemné sídlo je síce vo Švajčiarsku, no okolo 120 zamestnancov je v súčasnosti rozmiestnených vo viacerých krajinách Európy, najmä vo Francúzsku, v Nemecku či Španielsku. Zakladateľom a CEO spoločnosti je ruský fyzik a podnikateľ Mikhail Kokorich, ktorý v roku 2017 založil v Spojených štátoch vesmírnu dopravnú spoločnosť Momentus a dnes patrí medzi významných kritikov politiky ruského prezidenta Vladimíra Putina.

Vodík alebo hybrid

Lietadlo má výrazným spôsobom skrátiť čas cestovania. V zemskej atmosfére je priemerná hodnota rýchlosti zvuku približne 1 200 kilometrov za hodinu. Nový typ lietadla by mal zvládnuť 6 000 kilometrov za hodinu, teda jej päťnásobok. Znamenalo by to, že z Bratislavy by sa cestujúci mohli dostať do Dubaja, ktorý je priamou vzdušnou cestou vzdialený asi 4 200 kilometrov, len za niečo viac ako dve hodiny. Lietadlá však na určitých letoch či v jednotlivých častiach letu nebudú dosahovať maximálnu rýchlosť.