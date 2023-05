Oblasť bezhotovostných platieb reaguje na inovácie obzvlášť ochotne. Za posledné roky pribudli nové spôsoby platobného styku a aktívne využívanie digitálnych technológií či umelej inteligencie otvára stále nové cesty. Prezident Mastercard Europe Mark Barnett v rozhovore pre TREND objasňuje, prečo si myslí, že fyzické platobné karty len tak ľahko neskončia. Hovorí tiež o tokenizácii, podpore malých podnikov a o tom, že praktiky elektronického obchodu prenikajú aj do kamenných predajní.

Zdroj: Mastercard Europe Mark Barnett je prezidentom Mastercard Europe od roku 2020.

Platobné metódy prešli za posledné desaťročie búrlivým vývojom. Ako bude tento vývoj podľa vás pokračovať v najbližších rokoch?

Ľudia sa ma zvykli v minulosti pýtať, kedy sa prestane používať hotovosť. Bol som vtedy trochu naivný a zvykol som odpovedať, že možno o 10 alebo 15 rokov. Dnes si myslím, že hotovosť tu s nami bude navždy a bude tu tiež mechanizmus jej distribúcie. Bude sa však používať skutočne minimálne. Ale bude tu. A tak by to malo byť – ak ju ľudia chcú, mali by k nej mať prístup.

Ako sa pozeráte na budúcnosť fyzických platobných kariet?

Platobné karty sa prestanú vydávať vtedy, keď ich už nebude chcieť ani posledný človek. Dnes sme svedkami pomerne intenzívneho využívania mobilných platieb, osvojil si ich veľký počet ľudí. Takisto vidíme, že mnoho kariet, ktoré ľudia využívali pri nákupoch na internete [Card-on-file – pozn. TRENDU], sa tokenizovalo. V tomto prípade už obchodník neuchováva číslo karty, ale jej token. Vo svetle týchto skutočností je otázka plastových kariet relatívne irelevantná.