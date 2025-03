Generálny riaditeľ a spoluzakladateľ OpenAI Sam Altman začiatkom marca oznámil, že modely GPT-4.5 a GPT-5 budú predstavené v najbližších „týždňoch/mesiacoch“. Nepriblížil však konkrétne dôvody dlhého vývoja.

Za týmto oznámením sa však skrýva oveľa dôležitejšia správa: OpenAI potichu mení svoju základnú stratégiu vývoja. Spoločnosť dlhé roky stavila na predpoklad, že väčšie modely trénované na čoraz väčších množstvách dát prinesú neustále zlepšovanie výkonu. S. Altman však teraz naznačil, že táto stratégia už neprináša dostatočné výsledky. OpenAI preto upravuje prístup, aby dokončilo vývoj GPT-5.

Podľa informácií médií The Information a Wall Street Journal OpenAI absolvovalo niekoľko veľkých tréningových cyklov pre novú verziu četbota, no výsledky neboli dostatočne presvedčivé. Plánovaný model síce v testoch prekonával GPT-4 v niektorých jazykových úlohách, ale v kódovaní a matematike nepriniesol výrazné zlepšenie.

Škálovanie modelov narazilo na zásadné limity. Bývalý hlavný vedec OpenAI Ilya Sutskever už v roku 2023 upozornil, že „máme len jeden internet“, a teda dostupnosť dát na trénovanie nerastie dostatočne rýchlo.

Zväčšovanie modelov navyše prináša klesajúcu návratnosť. Odhaduje sa, že GPT-4 má 1,8 bilióna parametrov, no ich ďalšie zvyšovanie už nevedie k výraznému zlepšeniu výkonu.

