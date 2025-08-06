Barton Biggs, legendárny dlhoročný stratég Morgan Stanley, konštatoval: „Ľudská povaha a emócie chamtivosti a strachu sa nezmenili s tým, ako sa civilizácia stala sofistikovanejšou.“
„Šialenstvo davov sa v dejinách ľudstva opakuje tak často, že musí odrážať nejakú hlboko zakorenenú črtu ľudskej povahy,“ tvrdil Bernard Baruch, legendárny americký finančník zo začiatku minulého storočia a poradca mnohých hláv Bieleho domu.
Seth Klarman, zakladateľ investičnej firmy Baupost Group, vyhlásil: „Trhy sú neefektívne pre ľudskú prirodzenosť – vrodenú, hlboko zakorenenú, trvalú. Ľudia sa vedome nerozhodujú investovať s emóciami – jednoducho si nemôžu pomôcť.“
Leon Levy, ktorý si vyslúžil od Forbesu označenie „investičný génius z Wall Street“, sa zamýšľal nad tým, prečo by mal byť trh dokonalejší ako ľudské emócie a kalkulácie, ktoré ho riadia.
Frank Martin, ďalší veterán z Wall Street, deklaroval, že opakujúci sa sklon ľudstva nechtiac sa stať obeťou finančných výstrelkov, bláznovstiev a slabostí je ako zlý sen, ktorý nedokážeme dostať z hlavy.
Paul Singer, zakladateľ investičnej skupiny Elliott Management, uviedol, že najlepšie je uvažovať o finančných trhoch ako o príkladoch masového ľudského správania a nie ako o niečom vedeckom alebo modelovateľnom. Keďže finančné trhy obsahujú množstvo čísel, cien a trhových značiek, je ľahké ich omylom chápať ako skutočné fyzikálne javy.
Charles Schwab, zakladateľ rovnomennej investičnej firmy, naznačil, že si nemyslí, že ľudská prirodzenosť sa veľmi dobre vyrovnáva s trpezlivosťou a so silným žalúdkom, ktoré si investovanie vyžaduje. Dodal, že sme stvorení na útok alebo útek, a preto na grafe indexu S&P 500 vidno nekonečnú rozkolísanosť s vrcholmi a dnami, ktoré sú momentom paniky alebo nadšenia. „Ale ak sa pozriete späť pre širší pohľad, uvidíte, že nevyhnutný je smer nahor. Držte sa toho, prekonajte emócie a stanete sa investorom,“ uzatvoril Schwab.
Krátka pamäť, veľa emócií a maniodepresívne správanie s opakovaným vychyľovaním sa k prestrelenému optimizmu či pesimizmu je nemennou ľudskou prirodzenosťou, ktorú nedokáže zmeniť žiadny systém. To je však prekážkou inteligentného investovania, no na druhej strane aj príležitosť pre disciplinovaných, ktorá preto bude vždy existovať.