Investície do podielových fondov majú mnohé výhody.

Diverzifikácia

Fondy investujú prostriedky do rôznych druhov cenných papierov naprieč viacerými sektormi v rôznych regiónoch. Investovanie do kombinácie cenných papierov redukuje mieru rizika.

Likvidita

Podielnik môže investíciu vo fonde odpredať za aktuálnu trhovú cenu, kedykoľvek potrebuje. Vyplatenie prostriedkov na bežný účet trvá zvyčajne len niekoľko dní od podania pokynu. Samozrejme, pri investíciách do fondov treba vždy zvážiť minimálny investičný horizont.

Transparentnosť

Podielové fondy majú jasne definovanú investičnú stratégiu aj poplatky. Kolektívne investovanie je vysoko regulovanou oblasťou a podlieha prísnemu dohľadu na viacerých úrovniach kontroly: Národnou bankou Slovenska, depozitárom, externými audítormi, internými audítormi a v konečnom dôsledku aj samotnými podielnikmi, pre ktorých sú informácie o fondoch prístupné priamo na stránkach správcovských spoločností. Správca fondov pravidelne zverejňuje aj podrobné polročné a ročné správy.

Efektivita

Správou fondov a výberom najvhodnejších investícií sa zaoberajú profesionálni portfólio manažéri s dlhoročnými skúsenosťami v oblasti investícií. Situáciu na trhu monitorujú a vyhodnocujú na dennej báze. Pri väčšine podielových fondov sa zisk navyše automaticky reinvestuje, podielnik tak investične využíva výhody zloženého úročenia.

Samozrejme, investovanie prináša so sebou aj riziká a hodnota investovaných prostriedkov môže v čase klesať a stúpať. Investor sa nemôže spoliehať, že výkonnosť fondov v minulosti garantuje aj budúcu výkonnosť. Pri investovaní do fondov musí zohľadniť aj prípadné poplatky za správu fondov.

Na slovenskom trhu už mnoho rokov distribuuje viaceré typy podielových fondov expert na investície J&T BANKA.

Najväčším fondom pod správou J&T INVESTIČNEJ SPOLOČNOSTI, ktorá je 100 % dcérskou spoločnosťou J&T BANKY, je fond J&T BOND EUR. Široké investičné portfólio buduje primárne prostredníctvom emisií korporátnych dlhopisov spätých s J&T v kombinácii s investíciou do bežne nedostupného private equity prostredníctvom fondu J&T ARCH INVESTMENTS. Investične sa zameriava predovšetkým na štyri kľúčové odvetvia, v ktorých skupina J&T aktívne pôsobí - reality, energetika, cestovný ruch a financie. Počas minulého roka priniesol investorom zhodnotenie vo výške 6,14 % (od založenia fondu v roku 2013 do konca roka 2024 to bolo 58,98 %). Jeho jedinečnosť potvrdila aj prestížna súťaž Top Fond vyhlasovaná Slovenskou asociáciou správcovských spoločností. V kategórii Zmiešané a štruktúrované fondy bol ocenený ako najpredávanejší podielový fond. V rovnakej kategórii získal prvé miesto aj ako fond s najlepším pomerom výnosu k podstupovanému riziku.

Investičnou možnosťou pre tých investorov, ktorí uprednostňujú ročne automaticky vyplácaný výnos na bežný účet, je fond J&T PROFIT EUR . Tvoria ho primárne korporátne dlhopisy silných spoločností, ktoré sú stabilnou zložkou fondu s nízkou volatilitou. Dlhopisy sú vo fonde doplnené akciovou expozíciou mimoriadne úspešného hedžového fondu Metatron-Long Term Equity, ktorá je jeho dynamickou zložkou zameranou na potenciál akciového rastu. V roku 2024 obohatili portfólio fondu aj dve triedy SICAV fondu J&T ARCH INVESTMENTS EUR H a J&T ARCH INVESTMENTS EUR HD, ktoré otvárajú podielnikom možnosti investovania do bežne nedostupného private equity s obrovským investičným potenciálom schopným generovať nadpriemerné výnosy. V minulom roku dosiahol historicky najlepšie ročné zhodnotenie vo výške 7,67 % (od založenia fondu v roku 2019 do konca roka 2024 to bolo 26,01 %), pričom podielnikom vyplatil výnos z kupónov, dividend a úrokov vo výške 5,10 %.

Investície do dlhopisov stabilných a silných spoločností s investíciami do akcií a do private equity strategicky kombinuje fond J&T SELECT EUR. Akciovú zložku fondu tvorí hedžový fond Metatron-Long Term Equity, v ktorom sa odráža jedinečný prístup k investíciám zo strany portfólio manažéra. Private equity časť tvorí zasa expozícia voči J&T ARCH INVESTMENTS EUR H - symbolu skupiny J&T, vďaka ktorému skupina zdieľa úspechy a výnosy spolu s klientmi. Počas roka 2024 dosiahol zhodnotenie 10,83 % (od založenia fondu v roku 2015 do konca roka 2024 to bolo 33,66 %).

Potenciál rastu svetových akciových trhov využíva fond J&T INDEX EUR. Investične sa sústredí na najväčší, najefektívnejší a najtransparentnejší americký akciový trh. Expozícia fondu voči akciovému indexu S&P 500 nikdy neklesne pod 50 %. Určený je investorom, ktorí veria v dlhodobý rast a potenciál akciového trhu, hľadajú vyššiu mieru zhodnotenia a zároveň akceptujú riziko spojené s investovaním na akciových trhoch. Podieľa sa na investičných príležitostiach mimo projektov J&T, čím ponúka možnosť širšej diverzifikácie investičných portfólií. V minulom roku dosiahol zhodnotenie 16,25 % (od založenia fondu v roku 2023 do konca roka 2024 to bolo 24,76 %).

