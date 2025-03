Ochrana úspor v čase inflácie

Mať na účte voľné prostriedky sa zdá byť komfortná situácia, no bez premysleného investičného plánu sa môže stať, že vaše peniaze postupne stratia na hodnote. Udržať si kúpnu silu úspor preto vyžaduje rozumnú investičnú stratégiu.

Jednou z možností je produkt J&T BANKY Investičný vklad, ktorý ponúka garantovaný výnos termínovaného vkladu so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a potenciál vyššieho výnosu prostredníctvom investovania do podielových fondov. Samozrejme, investovanie prináša so sebou aj riziká a hodnota investovaných prostriedkov môže v čase klesať a stúpať. Investor sa nemôže spoliehať, že výkonnosť fondov v minulosti garantuje aj budúcu výkonnosť.

Každý investor chce v prvom rade výhodne zhodnotiť svoje úspory, ale nie každý je pritom pripravený na riziko akciových trhov či zložitosť investičných rozhodnutí. Práve pre nich môže byť atraktívny produkt, ktorý kombinuje istotu termínovaného vkladu so zvýhodneným úrokom a atraktívnym výnosovým potenciálom investovania.

Vďaka možnosti rozloženia prostriedkov medzi termínovaný vklad a podielový fond si viete prispôsobiť pomer medzi garantovanou a investičnou zložkou podľa vlastnej ochoty podstúpiť riziko.

Mieru rizika si určíte sami

Napríklad pri konzervatívnejšom prístupe môžete vložiť 70 % finančných prostriedkov na termínovaný vklad so sadzbou 2,50 %, zatiaľ čo 30 % investujete do fondu. Tým získate istotu aj možnosť rastu.

Vyváženou možnosťou je rozloženie peňazí v pomere 50 / 50, kde je termínovaný vklad úročený 2,70 % ročne. Ak patríte do skupiny dynamickejších investorov, môžete vložiť až 70 % financií do fondu a na termínovanom vklade nechať 30 % s úrokovou sadzbou 2,90 %. Výhodou pri všetkých možnostiach je garantovaná úroková sadzba na termínovanej časti vkladu. Podmienkou však je ponechanie investície vo fonde minimálne rok.

Rast a exkluzívne príležitosti

J&T BANKA ponúka pri produkte Investičný vklad na výber tri podielové fondy.

Ak ste konzervatívnejší investor, môže byť pre Vás vhodný fond J&T BOND EUR. Investičné portfólio buduje primárne prostredníctvom emisií korporátnych dlhopisov spätých so svetom J&T v kombinácii s investíciou do bežne nedostupnej oblasti private equity prostredníctvom fondu J&T ARCH INVESTMENTS. Počas minulého roka priniesol fond J&T BOND EUR investorom zhodnotenie vo výške 6,14 % (od založenia fondu v roku 2013 do konca roka 2024 to bolo 58,98 %).

Vyváženým riešením je J&T SELECT EUR kombinujúci investície do dlhopisov stabilných a silných spoločností zo sveta J&T s akciami a private equity investíciami. Akciovú zložku tvorí hedžový fond Metatron-Long Term Equity, ktorý vyhľadáva dlhodobé rastové príležitosti. Private equity časť tvorí expozícia voči fondu J&T ARCH INVESTMENTS, symbolu skupiny J&T. Počas minulého roka dosiahol fond J&T SELECT EUR zhodnotenie 10,83 % (od založenia fondu v roku 2015 do konca roka 2024 to bolo 33,66 %).

Správny čas na investovanie

Ak aj vy patríte do skupiny ľudí, ktorí majú úspory v banke, ale nevedia, ako ich investovať rozumne s čo najmenším rizikom, tak práve Investičný vklad od J&T BANKY môže byť pre Vás ideálnym riešením.

Po uplynutí jednoročného viazania si môžete prípadný výnos vybrať alebo podiely ponechať vo fonde a pokračovať v ich zhodnocovaní. J&T BANKA vám ponúka aj možnosť pravidelného investovania, napríklad každoročným predlžovaním produktu.

Toto je marketingové oznámenie J&T BANKY, a. s., pobočky zahraničnej banky (ďalej len „Banka“). Žiadna z uvedených informácií nie je mienená a nemôže byť považovaná za analýzu investičných príležitostí, investičné odporúčanie alebo investičné poradenstvo. Výnosy sa uvádzajú v hrubých hodnotách, na získanie čistých hodnôt výnosov je potrebné zohľadniť všetky účtované poplatky, zdanenie závisí od osobných pomerov investora. V oznámení nebol zohľadnený cieľový trh - môžete sa nachádzať mimo cieľového trhu či v negatívnom cieľovom trhu uvedených fondov. Pri uvedených fondoch môže mať Banka alebo iný subjekt zo skupiny JTFG, vlastné záujmy, preto môže mať záujem podporiť ich predaj namiesto iných produktov vytvorených tretími osobami. Viac informácií o rizikách získate na https://www.jtbanka.sk/povinne-informacie/upozornenie-rizika/.