Čerstvé pečivo, dezerty či celé menu z obľúbenej reštaurácie za pár eur – a zároveň menší dopad na planétu. Takto dnes fungujú aplikácie, ktoré prepájajú potravinové prevádzky s ľuďmi ochotnými zachrániť kvalitné jedlo pred vyhodením. Zásadne ovplyvňujú nákupné správanie, spôsob konzumácie a vnímanie hodnoty jedla.
Ročne sa na svete vyhodí 1,3 miliardy ton jedla. Každé tretie jedlo skončí v koši – spolu s ním mizne energia, voda a peniaze. Potravinový odpad produkuje až desať percent všetkých emisií skleníkových plynov. A to v čase, keď milióny ľudí hladujú.
Potravinový paradox: Plytvanie v číslach
Slovensko nie je výnimkou. Priemerný Slovák vyhodí 83 kg jedla ročne, čo znamená stratu 100–150 eur na osobu. Väčšina tohto odpadu prichádza z domácností – nedojedené zvyšky, jedlo po záruke, ale aj chlieb, mlieko či ovocie a zelenina. Zo slovenských obchodných reťazcov sa každoročne stratí tisíce ton potravín, pričom až 34 percent tvoria ovocie a zelenina. Celkovo Slováci vyprodukujú vyše 2,3 milióna ton potravinového odpadu ročne a tento objem stále rastie.
V rámci EÚ je to priemerne 132 kg na obyvateľa, z toho 54 percent zahodíme v domácnostiach a 11 percent vytvoria reštaurácie a služby. Reštaurácie a gastro prevádzky v EÚ ročne vyhodia viac než sedem miliónov ton jedla.
Dánska revolúcia: Too Good To Go
V roku 2015 vznikla v Dánsku jednoduchá, no prevratná appka Too Good To Go. Spojila podniky s ľuďmi, ktorí si kupujú nepredané jedlo v „balíčkoch“ – často so 70-percentou zľavou.
Výsledky hovoria za všetko: firma má hodnotu 162 miliónov dolárov a zachránila už viac než 400 miliónov jedál. Každá „zachránená“ porcia ušetrí atmosfére v priemere 2,5 kg CO₂ – to nie sú len čísla, to je konkrétny dopad. Podobne aj na Slovensku – appka Munch už zabránila vyhodeniu troch miliónov balíkov jedla v spolupráci so štyritisíc prevádzkami a ženie pred sebou celú komunitu „záchrancov jedla“.
Munch funguje na rovnakom princípe ako dánska aplikácia, spája prevádzky a ľudí a ponúka zľavy (často aspoň 50 percent). Ďalšou alternatívou je Zjedene. Je to projekt, ktorý prináša plnohodnotné, nutrične vyvážené jedlá z kvalitných surovín – bez lepku, laktózy či konzervantov. V krabičkách, ktoré si vie zákazník objednať, spoločnosť ponúka čerstvé menu vhodné pre športovcov, deti aj alergikov, či starších ľudí. Jedlá sú bohaté na bielkoviny z kvalitných a ľahko stráviteľných zdrojov – ako sú vajíčka, ryby, strukoviny či mäso.
Nie každý projekt sa tu ujal – napríklad Hungry Slovak (inšpirovaný českým Nesnězeno) nevydržal konkurenciu. Trh stále zreje, ale prvé kroky sú na svete.
Plytvanie sa nerieši iba cez appky. Občianske združenia Free Food či Zjedáleň vzdelávajú deti, robia komunitné varenia a propagujú zero waste životný štýl. Potravinová banka Slovenska a reťazce ako Tesco pravidelne darujú stovky ton jedla núdznym.
Prečo musia appky, ktoré prepájajú reštaurácie, obchody a zákazníkov so zľavami na „záchranné balíky“ existovať? Pretože bez nich sa udržateľnosť nestane realitou. Ich úloha je kľúčová. Ak má ľudstvo uspieť, aj tieto digitálne platformy sú kamienkom v mozaike záchrany planéty.
Zodpovedný spotrebiteľ dnes nekončí pri tom, že cez aplikáciu „zachráni“ jedlo s blížiacou sa exspiráciou. Práve naopak – pokračuje doma, v kuchyni.
Zero waste kuchyňa: Inšpirácia pre každého
Zero waste už dávno nie je len nudná teória. Viacerí poprední šéfkuchári aj blogeri stavajú zero waste varenie ako trend, ktorý mení nielen reštaurácie, ale aj domáce kuchyne. Vyberte si z bežných zero waste trikov, ktoré hravo zvládnete aj doma:
- Vývar zo zvyškov zeleniny a byliniek.
- Kôrky z citrusov na ochutenú vodu či sirup.
- Pečenie banánového chleba z prezretých banánov.
- Zvyšky chleba na domáce krutóny alebo strúhanku.
- Zeleninové šupky do chipsov z rúry.
- „Root-to-stem“ polievky (varenie „od koreňa po vňať"). Spôsob varenia, pri ktorom sa využíva celá rastlina, nielen jej „tradične jedlé“ časti.
- Varenie zvyškov ryže či cestovín na prívarok alebo zapekané jedlá.
- Usušené kávové usadeniny primiešajte do koláčov alebo energy guličiek.
- Karfiolové alebo brokolicové listy nakrájajte, premiešajte s olejom a korením, upečte do chrumkava. Rýchly, zdravý snack bez odpadu.
- Mrkvová vňať na pesto namiesto bazalky.
- Uvarenú koreňovú zeleninu (alebo jej šupky) rozmixujte s kyslým mliekom a korením. Vznikne svieži, krémový dip či nátierka.
- Nastrúhajte šupky z bio citrónov, zmiešajte so soľou a bylinkami. Skvelé na dochutenie mäsa, zeleniny aj šalátov.
- Dvakrát nevaríte – časť polievky či omáčky zamrazíte na inokedy.
Takto varenie nielen šetrí planétu, ale v konečnom dôsledku šetrí aj vašu peňaženku.
Too Good To Go a im podobné appky plánujú rozširovať svoje služby, zapájať umelú inteligenciu a ešte lepšie plánovať zásoby či distribúciu jedla. Už dnes dávajú návod uvedomelým ľuďom, že svet bez potravinového odpadu vôbec nemusí byť sci-fi. Práve naopak – môže byť každodennou realitou.