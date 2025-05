Zvýšenie poplatkov na európsky tovar, ktoré navrhuje Donald Trump, vyvolalo v Európe ostré reakcie. Nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul varoval, že 50-percentné clo „nikomu nepomôže“ a vyjadril podporu Európskej komisii pri rokovaniach s USA.

Trump argumentuje obchodným deficitom s Európskou úniou. Podľa Bruselu však do bilancie treba započítať aj obchod so službami, kde majú Spojené štáty výrazný prebytok. Ten ťahajú najmä technologické giganty ako Google, Meta či Apple. Údaje EÚ ukazujú, že len v roku 2023 vykázala Únia deficit v obchode so službami na úrovni 108,6 miliardy eur.

Americký prezident zverejnil zoznam výhrad voči EÚ – od vysokých DPH cez obchodné bariéry až po žaloby proti americkým firmám. Výška taríf a ich účinnosť od 1. júna zatiaľ nie je istá.

Poplatky majú podporiť domácu výrobu a pomôcť financovať predvolebné zníženie daní. Odborníci však upozorňujú, že bremeno zvýšených nákladov ponesú najmä americkí spotrebitelia a malé firmy